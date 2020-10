El francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1), el español Joan Mir (Suzuki GSX RR), el italiano Andrea Dovizioso (Ducati Desmosedici GP20) y el también español Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1) afrontan a partir de este fin de semana una nueva y doble oportunidad de lograr sus objetivos en el circuito de Motorland Alcañiz.

El trazado turolense será el escenario de dos grandes premios consecutivos, los de Aragón y Teruel, en los que el frío puede ser uno de los grandes protagonistas, y quizás también la lluvia, pero en los que cualquiera de ellos puede tener la oportunidad de cobrar ventaja en la clasificación provisional del mundial en la que ahora todos ellos se encuentran separados por apenas 19 puntos.

El circuito de Motorland Alcañiz es uno de los trazados favoritos del equipo Repsol Honda, pero ausente el vigente campeón del mundo de MotoGP, Marc Márquez, su hermano Alex Márquez, segundo en el Gran Premio de Francia del pasado fin de semana, tiene la responsabilidad de intentar continuar con la progresión que evidenció en Le Mans, aunque por delante de él debieran aprovechar su oportunidad tanto los pilotos de Yamaha, cuyas motos también se adaptan muy bien a la pista de Alcañiz, como los de Ducati o Suzuki.

La pandemia mundial por el coronavirus, con el extraño calendario que se tuvo que reestructurar para conseguir sacar adelante la temporada, unido a la lesión de Marc Márquez ya desde la primera carrera, ha dado lugar a uno de los campeonatos más extraños pero también más igualados de los últimos años, en el que ninguno de los candidatos al título termina de definir sus auténtico potencial.

Así es como en las nueve carreras disputadas hasta la fecha se han registrado siete vencedores distintos y sólo el francés Fabio Quartararo, actual líder, ha repetido triunfo (España, Andalucía y Cataluña), pero que no le ha permitido conseguir más que diez puntos de ventaja sobre Joan Mir, dieciocho sobre Andrea Dovizioso y uno más respecto a Maverick Viñales, después de no haber conseguido pasar de la novena posición en un gran premio en el que era el principal aspirante a la victoria.

Ahora, se da una nueva oportunidad para que cualquiera de los cuatro principales referentes logre su objetivo de sumar más puntos que sus rivales, aunque todo apunta a que una vez más, las condiciones meteorológicas jueguen su propia baza a lo largo del fin de semana y hagan todavía más insospechado el desenlace final.

Teniendo en cuenta que, además de Fabio Quartararo ya han ganado algún gran premio el surafricano Brad Binder, el portugués Miguel Oliveira, Andrea Dovizioso, Franco Morbidelli, Maverick Viñales y Danilo Petrucci, la relación de los candidatos a la victoria en Motorland Alcañiz, ausente Marc Márquez, cada vez es más amplia y a todos ellos se podría unir unos cuantos nombres propios más.

Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1) debería ser uno de esos aspirantes, máxime después de tres ceros consecutivos que le colocan en la peor posición en la clasificación provisional del mundial en toda su carrera deportiva.

Como Rossi, también "tocan" desde hace tiempo, sin llegar a conseguirlo, el cajón más alto del podio, los dos pilotos españoles de Suzuki, Alex Rins y Joan Mir, que podrían aprovecharse de su condición de "locales" para conseguir el objetivo, aunque también está en la misma tesitura el australiano Jack Miller (Ducati Desmosedici GP20) o el español Pol Espargaró (KTM RC 16), con tres podios en las cinco últimas carreras.

Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP) tiene una nueva oportunidad para intentar conseguir una mejora de rendimiento y resultados con la moto de Noale que, por una u otra circunstancia, no terminan de llegar, mientras que Esteve "Tito" Rabat (Ducati Desmosedici GP19) tiene por delante un futuro complicado en el que el hermano de Luca Marini pugna por una plaza en su equipo, en el que él ya tiene el contrato renovado, lo que convierte todo en un auténtico "follón".

Marini quiere seguir el ejemplo de Arenas

El italiano Luca Marini (Kalex) necesita buscar en el Gran Premio de Aragón de Moto2 el revulsivo necesario al "cero" que consiguió la semana pasada en Francia al quedarse fuera de los puntos, el que sí tuvo el español Albert Arenas (KTM), que con su tercera posición recuperó el liderato en la clasificación provisional del mundial de Moto3.

Marini continúa siendo líder en Moto2 con quince puntos de ventaja, gracias en gran medida a que su gran rival y compatriota, Enea "La Bestia" Bastianini (Kalex), también falló al no pasar de la undécima posición, mientras que acertaron casi de pleno su compañero de equipo, Marco Bezzecchi (Kalex) y el británico Sam Lowes (Estrella Galicia 0'0 Kalex), tercero y primero, respectivamente.

Ellos serán nuevamente los protagonistas en Motorland Aragón, aunque el hecho de ser la primera de las dos carreras en territorio español, confiere un valor añadido a las opciones de los representantes españoles en esta categoría, con Jorge Martín (Kalex), que no pudo acabar la carrera francesa, como tampoco Arón Canet (Speed Up), o Jorge Navarro (Speed Up).

Sólo Augusto Fernández (Estrella Galicia 0'0 Kalex) se salvó del nefasto fin de semana francés para los españoles de la categoría, con una cuarta posición que seguro querrá mejorar en el trazado de Alcañiz, en donde Héctor Garzó (Kalex) y Marcos Ramírez (Kalex), también buscarán entrar en los puntos.

Albert Arenas (KTM) supo aprovechar su oportunidad en Moto3 al conseguir una tercera posición en Francia, el mismo día que su rival más directo, el japonés Ai Ogura (Honda) pinchó de manera clamorosa, aunque al final salvó "los muebles" gracias a las múltiples caídas y retiradas que se produjeron por delante de él.

Una vez más ellos serán los protagonistas en Moto3, aunque que duda cabe que la condición de "local" debe jugar a favor del pupilo de Jorge Martínez "Aspar", pero también a un Jaume Masiá (Honda) y un Raúl Fernández (KTM), que destacan sobre manera en los entrenamientos pero que al final no terminan de consolidar el día de la carrera.

Y no serán los únicos, en Motorland Aragón tanto Jeremy Alcoba (Honda) como Sergio García (Estrella Galicia 0'0 Honda) o Carlos Tatay (KTM) tendrán una gran oportunidad de aspirar a un buen resultado, no así Alonso López (Husqvarna), a quien una sanción de vuelta larga por el incidente que protagonizó en Francia con su compañero de equipo Romano Fenati, le va a quitar casi cualquier posibilidad de pelear con el grupo de cabeza.