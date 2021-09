Termina el verano y las vacaciones ya empiezan a ser historia. La rutina acecha de nuevo y las oficinas vuelven a llenarse de trabajadores. También vuelve etric, el suplemento de El Periódico dedicado a la movilidad eléctrica y sostenible, en su quinto número con las últimas novedades de las principales marcas de la industria, información de servicio y otras noticias de interés.

Poco a poco, la electrificación avanza en España. Aunque según los últimos estudios, como el Barómetro de la electromovilidad de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac), el país ha sido uno de los más rezagados de Europa en el despliegue de infraestructura de carga, lo cierto es que cada vez hay más puntos en los que enchufar un coche. Incluso en los pueblos más recónditos de su geografía se pueden encontrar cargadores. Y lo que es mejor, la mayoría funcionan. De hecho, si uno administra bien la energía de su vehículos se puede estar todo un verano circulando con híbrido enchufable solo con energía eléctrica.

A este esfuerzo que poco a poco va instalando cargadores por toda España, hay que sumarle el papel que juegan compañías como Cooltra. La empresa de movilidad compartida nacida en Barcelona en 2016 ofrece la oferta de movilidad eléctrica más completa de la ciudad gracias a sus motos y bicicletas eléctricas. Más de 1,3 millones de usuarios avalan su trabajo, así como varias empresas que trabajan junto a Cooltra. En el quinto número de etric dedicamos un extenso reportaje a su trabajo tanto en Barcelona, como en todas las ciudades en las que trabajan, entre ellas Lisboa, París, Roma o Milán.

Novedades importantes

También hay que agradecer el esfuerzo de las marcas de coches para ofrecer vehículos eléctricos para todos los gustos. En estas páginas han aparecido berlinas, utilitarios y SUV y, en el número de septiembre, repasamos los coches deportivos eléctricos más atractivos, con coches como el BMW i4 M, el Audi RS e-tron GT o el Kia EV6 GT como algunos ejemplos.

El quinto número de etric también presentará todos los detalles del nuevo Hyundai Ioniq 5, que poco tiene que ver con el Ioniq que conocíamos hasta ahora. Este todocamino compacto sirve para que la firma surcoreana entre en la nueva era eléctrica con un coche que, desde 43.620 euros, ofrece versiones de tracción total o trasera y una autonomía cercana a los 500 kilómetros.

No faltará, por supuesto, el testimonio de un usuario de vehículo eléctrico. En esta ocasión, la periodista y aventurera Alicia Sornosa cuenta su experiencia tras completar una exigente ruta de 3.000 kilómetros desde Madrid hasta Suiza al manillar de una motocicleta Zero SR/F. No te lo pierdas, etric mañana en tu quiosco.