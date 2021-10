El viernes se entregaron los 13º Premios Automobile Barcelona by El Periódico en el salón. En la edición de este año los galardones se han abierto a la ciudad y a los lectores e internautas de EL PERIÓDICO, el rotativo barcelonés de Prensa Ibérica, gracias al apoyo de Multipost Auto, especialistas en gestión digital de empresas del sector. Albert Sàez, director de EL PERIÓDICO, y Fèlix Noguera , director general de EL PERIÓDICO, estuvieron presentes para entregar los premios.

La vinculación total de EL PERIÓDICO con el mundo del automóvil cuenta con más de 20 años de vida desde que puso en marcha el suplemento del motor 'Airbag', consolidándose como el suplemento decano de la prensa del sector en España.

Hoy con la integración en el grupo Prensa Ibérica, EL PERIÓDICO sigue siendo un referente de la mano de Neomotor en la información económica y de producto, con un estilo enfocado siempre al usuario y su experiencia de movilidad. Publicaciones como ‘etric’, dedicadas exclusivamente a la electrificación ponen de relieve esa apuesta de futuro.

Tres ediciones

Desde el certamen de 2017 EL PERIÓDICO y Automobile Barcelona entregan los premios del salón, y en la edición de este año se ha buscado premiar las actividades, propuestas y actuaciones que han servido para dinamizar un momento delicado del sector. La pandemia ha provocado un colapso en muchas facetas de la industria automovilística, aunque también ha significado una importante aceleración de la llegada de la electrificación al sector.

Respecto a las anteriores ediciones de los galardones se ha querido dar un paso adelante en un momento clave para el sector del automóvil. Partiendo de la base que todas las empresas y todos los fabricantes se han volcado en dos aspectos: la electrificación y la digitalización. Por eso todos ya son ecológicos, digitales y sostenibles.

Las categorías de este año son: Be The One, Be Charge, Be Connected, Be Safe, Be Learn y Be Urban.

Tras la encuesta realizada entre los usuarios registrados de El Periódico y desde Automobile Barcelona y Fira de Barcelona, cerca de 1.500 lectores e internautas han valorado las mejores apuestas para los seis premios de la edición de este año han recaído en:

Be The One

El Dacia Sandero fue el modelo más vendido en el mercado español durante el año 2020. Un año complicado por lo que ha supuesto la pandemia, tanto a nivel sanitario como industrial. El Dacia Sandero consiguió unas ventas de 24.035 unidades, superando al Seat Léon (23.582) y al Nissan Qashqai (19.818), tradicionales dominadores del mercado de los últimos años.

Por marcas a particulares Kia fue líder en el mercado español con 37.036 coches, mientras que en global fue nuevamente Seat la marca que más vendió con 68.721 coches. Renault Zoe en eléctricos puros, Mercedes Clase A en híbridos enchufables y Toyota Corolla en híbridos fueron los más vendidos del mercado electrificado.

Francisco Hidalgo, director de Dacia España recogió el premio de manos de Fèlix Noguera, director general de El Periódico.

Be Charge

En esta categoría destinada a empresas que trabajan en el sector de las infraestructuras de recarga de vehículo eléctrico. Se han considerado las propuestas de fabricantes de puntos de carga, startups, redes de distribución, empresas energéticas etc.. Las candidaturas fueron: Millor Battery /Circutor / Wallbox / Circontrol / QEV / Biapower /

El ganador de Be Charge fue Wallbox con un 40.2% de los votos de los lectores de El Periódico. Fundada en 2015 por Enric Asunción y Eduard Casteñeda. Es una empresa global dedicada a cambiar la forma en que el mundo utiliza la energía. Crean sistemas de carga inteligentes que combinan tecnología con un diseño atractivo, gestionando la comunicación entre el coche y el cargador mediante aplicaciones fáciles de usar.

En 2020 abrieron su sede en BCN y lanzaron el Quasar, el primer cargador bidireccional de corriente continua para el hogar, en Europa. Moisés Barea, responsable de mid markets de la compañía, recogió el galardón de manos de Ricard Zapatero, miembro del comité de Fira de Barcelona

Be Connected

Mejor proyecto de digitalización en el sector del automóvil. Soluciones de conectividad, aplicaciones de gestión de puntos de recarga, digitalización o navegación. Los candidatos en esta categoría han sido: Electromaps / Easycharger / Seat Code / Cellnex / I2Cat / Smou /

Con un % del 30,8 la solución mejor valorada por los lectores de El Periódico ha sido SMOU. La aplicación de referencia de movilidad en Barcelona. Es un gestor que aglutina los diferentes servicios de movilidad de la ciudad, con 16 operadores y más de 450.000 usuarios.

El premio fue recibido por Marta Labata, directora general de Barcelona Serveis Municipals (BSM), de las manos de Albert Sàez, director de El Periódico.

Be Learn

Proyectos de las diferentes escuelas de diseño del sector del automóvil, escuelas de formación y pro. Han competido en esta categoría: Cartif /Elisava / IED/ ETSEIB Y ETSEB (escuelas de la UPC) / Plataforma de Talento (CIAC) /CEU Universidad San Pablo / Universidad de Valencia.

El ganador ha sido IED Barcelona Escola Superior de Disseny, que ha conseguido el 20,1% de los votos. La escuela desarrolla el Master diseño proyecto NeXst - The Greatest Trip. En colaboración con Seat y Carnet Volkswagen Group Innovation Barcelona, ha trabajado sobre el proyecto NeXst - The Greatest Trip.

Una iniciativa basada en el desarrollo de propuestas para la movilidad del futuro que potencien las relaciones humanas y la seguridad en los trayectos interurbanos y con el objetivo de promover el turismo sostenible. Este premio fue entregado por Eduardo Zabalía, CEO de Multipost Auto, y Jesús Iglesias, coordinador del grado de diseño de transporte de IED, fue quien recogió el galardón

Be Safe

Se ha valorado el mejor proyecto de formación e información de seguridad vial, propuestas de aseguradoras para los clientes, cursos de conducción. Los candidatos fueron: Allianz / Mapfre / Línea Directa / RACC / RACE / Parcmotor Castellolí /

El ganador de esta categoría ha sido RACC, que ha logrado el 49,4% de los votos, por su escuela de conducción y su integración en el tejido social y cultural, buscando siempre la interacción con los conductores y su entorno.

Premio también por su gestión de servicio y profesionalidad. Josep María Miret, director de comunicación corporativa del RACC recogió el premio de manos de Vicente Montoro, coordinador general de Neomotor.

Be Urban

Be urban, para el proyecto de integración urbana del automóvil mejor ejecutado y a la solución tecnológica e industrial que mejor se adapta a la nueva movilidad. Los candidatos fueron: Social Car. /Ray Motors. /Silence. / Cooltra. / Muvmi./ Journify. / Iomov/ Zeleros.

El ganador de esta categoría ha sido Silence, con el 48,5% de las votaciones. Empresa reconocida en motos eléctricas y vehículos eléctricos. Fabrican para motosharing de Seat y Acciona. Este premio final lo recogió Carlos Sotelo, CEO de Silence. Xavier Pérez, responsable de motor de El Periódico y miembro del jurado europeo del Car Of The Year, entregó este último galardón.