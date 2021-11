El coche eléctrico parece que ni arranca ni se enchufa en España. El paso de tortuga con el que la electrificación del parque automovilístico se está llevando a cabo en nuestro país se debe, la mayor parte de las veces, a las trabas administrativas. Demasiados actores locales para una acción de interés nacional. Así lo ve el director general de Kia España, Eduardo Divar, que lamenta esa falta de criterio único en temas tan esenciales como la instalación de infraestructuras de recarga.

La marca ha iniciado la acción de instalar puntos de recarga en sus concesionarios más estratégicos para fomentar el uso y la compra de vehículos eléctricos. ¿Cómo están llevando a cado esta propuesta?

Anunciamos una estructura de recarga ultrarrápida en la red de concesionarios Kia con la idea de tenerla lista para el próximo año. Hemos seleccionado concesionarios estratégicos de tal manera que el cliente pueda ver que la infraestructura de carga en viaje no va a ser una barrera para comprarse un coche eléctrico de Kia… porque, seamos sinceros, las infraestructuras de recarga en este país están yendo a cámara lenta, el desarrollo es muy, muy, muy lento y eso hace que los clientes aún no se decidan a dar el paso para comprar un vehículo eléctrico.

¿Van al unísono fabricantes y administraciones?

No. Creemos que los fabricantes hemos hecho todos los deberes por nuestra parte. Se ha desarrollado la tecnología de los coches, los estamos produciendo, los estamos lanzando, pero vemos que no hay la misma respuesta por parte de las administraciones. Necesitamos en este país una uniformidad de criterio en todas las acciones que estén encaminadas a mejorar el ecosistema que permita la electrificación del parque automovilístico. Y creemos que eso no existe.

¿Por?

Cómo es posible que tengamos en España ciudades en las que se pueda aparcar gratuitamente con un coche eléctrico y en otras, no. Los peajes en unos sitios sí y en otros no. No puede ser si tenemos una idea global de desarrollo tecnológico e industrial del país. Estamos a la cola de Europa en infraestructuras de recarga. Cómo puede ser que haya administraciones que tarden ocho, diez, hasta quince meses en dar autorizaciones para instalar puntos de recarga, y otras lo faciliten más y en dos meses estén instalados.

Su propuesta va más allá del cliente de Kia, ¿no?

Estamos desarrollando una red propia con Edp (Energia de Portugal) instalando puntos de recarga súper rápida (la mayoría de 150 kWh) en nuestros concesionarios pero con la idea que estén abiertos a todos los usuarios, preferentemente clientes de Kia, pero también al resto de usuario de coche eléctrico. La idea es que sean puntos abiertos al público las 24 horas los 7 dias de la semana… pero me da que vamos a tener problemas. No será fácil por lo que explicaba de esa falta de unificación de criterios administrativos.

¿Ya han topado con alguno?

Sí. Empezamos hace un mes y el primero ya lo hemos tenido en Huesca. Es por eso que en Huesca no habrá punto de recarga ultrarrápido. Estamos intentando que la instalación de esos puntos sea en la zona que ocupa el concesionario y que en caso de no ser posible los ayuntamientos cedan dos plazas en la calle para que cualquier usuario pueda recargar el coche. En el caso de Huesca no hay espacio en el concesionario para poner un poste de recarga abierto al público y hemos pedido al ayuntamiento colocarlo en la vía pública para que se pueda recargar, repito, abierto a todo el usuario.

¿Y les han dicho que no?

Exacto. Lo han denegado porque argumentan que hay que hacer una licitación para un punto de recarga que está pensado para que sea público… pagándolo Kia. Entiendo que haya leyes estatales que requieran licitaciones, pero siempre que el ayuntamiento deba pagar por algo… pero es que no va a pagar nada. Además, en Huesca no hay puntos de recarga en la ciudad. Y así seguramente habrá más casos porque parece que la electrificación no es una prioridad de país. No es posible que algunas administraciones todavía pongan trabas al vehículo eléctrico. Es más una cuestión de voluntad que técnica.

¿Cuándo cree que tendrán su programa listo?

Esperamos tener lista la infraestructura de recarga súperrapida a punto en verano del año que viene, pero sé que las eléctricas están encontrando en algunas administraciones mucha oposición a esas instalaciones. No es comprensible. Pero qué quieres si somos un país en el que pones en marcha un plan de electrificación del parque como el Moves III en junio de este año y cinco meses después aún hay comunidades autónomas que no lo han activado.