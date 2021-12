Moto Reestreno, en la avenida del Hospital 10, frente al hospital de San Juan, es la tienda con la mayor oferta de motos de segunda mano. Su éxito radica no sólo en el número de motocicletas que tienen de todas las cilindradas sino también en la variedad de estilos. En Moto Reestreno podemos encontrar desde los urbanos scooters, las custom, trails, deportivas, hasta alguna joya clásica y de colección, motos exclusivas como la R90S, o la R1100S Boxer Cup Randy Mamola

Moto Reestreno apuesta por la diferenciación del resto de tiendas de motos de segunda mano. En Moto Reestreno las motos en stock son propiedad de la empresa, y cuando las adquieren, van directas al taller para revisarlas a fondo y así llevarlas a la exposición en perfectas condiciones, por lo que para sus clientes es como un reestreno de la motocicleta. Esta opción de la compra de segunda mano supone muchas ventajas, entre ellas la de su disponibilidad inmediata con las mismas prestaciones y a un precio mucho más competitivo, además, en el caso de querer venderla para comprar otra no sufre tanta depreciación como si la hubiéramos adquirido nueva.

En Moto Reestreno cuentan con un equipo de tasación, taller, asesoramiento, comercialización, traslado y garantía que no termina con la venta de la moto, sino que con ésta, comienza una relación con el cliente que en muchos casos va más allá de una relación comercial, son numerosos los amigos que Moto Reestreno hace cada día fruto de su esfuerzo y entusiasmo.

Moto Reestreno está comprometido con el deporte del motor y patrocina el equipo Moto Reestreno en la Copa Dacia Sandero en el Nacional de Rallies que ha sido el ganador en este año 2021.

Hablamos con el piloto, Víctor Navarro, que ha logrado alzarse con el título de esta copa de promoción, acompañado por Irene Vera como copiloto.

Las copas de promoción son un buen sitio para comenzar en el mundo de los rallies, sobre todo si ganas.

Sí, este campeonato ha sido un gran aprendizaje, tuvimos algunos contratiempos, pero gracias al apoyo de nuestro equipo de asistencia DCR y a Motoreestreno, superamos las dificultades y no perdimos la motivación, especialmente cuando las cosas no salían como queríamos, cada rallye se convirtió en un reto que superar.

¿Con qué te quedas de la temporada?

Me quedo con todos los buenos momentos que he compartido con mi equipo y sobre todo con la ilusión de poder seguir en este deporte que tanto me apasiona.

¿Cuáles son los planes para el año que viene?

Después de valorar varias opciones, hemos decidido correr la Clio Trophy Spain, campeonato monomarca de Renault puntuable para el Campeonato de España de Rallies. Hemos decidido correr éste campeonato ya que el nivel de sus participantes es alto y está muy competido, aunque 2022 vaya a ser mi segundo año corriendo Rallies me veo capaz de ser competitivo.

¿Vas a contar con los mismos patrocinadores?

El patrocinador principal va a seguir siendo Moto Reestreno, gracias a su apoyo he podido ir cumpliendo mis objetivos dentro de la competición, estamos abiertos a más patrocinadores.

El automovilismo es un deporte de equipo. ¿A quienes tienes que agradecer este triunfo?

Quiero dar las gracias a mis mecánicos José, Eloy y Tomás, y al patrocinio de Motoreestreno, sin ellos este sueño no hubiera sido posible.

Más información

Encuentra tu moto de ocasión en Moto Reestreno

Tlf: 965992344 / Whatsapp: 605 891 778