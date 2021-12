¿A quién no le gustaría tener una Vespa? La moto más vendida de la historia, con más de 20 millones de ventas oficiales en todo el mundo (sin contar todo el mercado de segunda mano, donde también es la reina), se ganó inmediatamente el corazón del público desde el momento de su nacimiento, en el año 1946.

Sí, este 2021 la icónica firma italiana celebra su 75 aniversario. Y lo está haciendo de la mano de una edición limitada para Vespa Primavera y para la Vespa GTS.

Vespa fue un producto original, útil y atractivo que rápidamente se convirtió en un referente único de estilo. Su creador, Corradino d’Ascanio combinó la creatividad y la ingeniería mecánica en un vehículo funcional, aerodinámico y simple que permitía a los conductores viajar con color y diversión, lo que supuso una revolución en el mundo de las scooters.

Uno de los motivos por los que resultó ser tan exitosa y revolucionaria, es que la marca tuvo clara su inclinación hacia un público femenino y urbanita, anunciándose como una moto sencilla, resistente y fácil de reparar, perfecta para ir de compras o de paseo por la ciudad. Así, la década de los 80 vio a las mujeres convertirse en las principales conductoras de Vespa. Y es que la firma siempre ha sido pionera en términos de movilidad y estilo, buscando el avance de una sociedad que, cada vez, tenía más ganas de vivir y descubrir.

A lo largo de esta pieza te vamos a ir enseñando, a través de imágenes, la edición limitada del 75 aniversario de Vespa con todos los detalles que guarda. Pero antes, te damos 5 motivos por los que hacerte con una Vespa es una muy buena idea.

1) Muévete libremente y olvida los atascos

Scooters como la Vespa agilizan el tráfico de las ciudades, mejorando su fluidez y reduciendo las emisiones nocivas para el planeta. ¡Todo son ventajas! Con una Vespa no tendrás excusa para llegar tarde, porque para ti no existirán más los atascos.

Además, en una provincia como la de Alicante, donde la temperatura media anual es prácticamente primaveral, se hace muy agradable ir a cualquier sitio en moto, no pasarás frío y podrás moverte con mucha facilidad (y estilo, todo hay que decirlo).

También es necesario que destacar que, a pesar de su ajustada cilindrada (existen modelos de 50cc, 125cc y 300cc), se defienden fuera del entorno urbano con mucha soltura.

2) Aparca donde quieras

Otra ventaja, muy relacionada con la anterior, es la facilidad de aparcamiento que ofrecen. Por su tamaño compacto y ligero, las motos Vespa cuentan con este “súperpoder” que el coche carece. ¿Vas a un concierto? ¿A cenar un sábado al centro? Si estás en un lugar concurrido ¡Tranquil@!

Estas motos se adaptan perfectamente a entornos donde no existe mucho espacio (recuerda que fueron diseñadas en los años 40, cuando las calles eran muy estrechas). Así que podrás aparcar sin problemas donde quieras.

3) Fácil de conducir y sin necesidad de carnet

Las dimensiones de la Vespa y su ligereza permiten que hasta los conductores menos experimentados la controlen con mucha facilidad. Se trata de motos muy manejables y sencillas de conducir, pensadas para todos los públicos y edades.

Además, la mayoría de modelos de Vespa se pueden conducir sin carnet específico de moto. En España, desde el 2004 se convalidó el permiso de conducir B con el A1, lo que significa que cualquiera que apruebe el carnet de conducir, además de automóviles también podrá conducir motocicletas de hasta 125 cc.

Por lo que si tienes el carnet de coche, ¡ya sabes!, puedes aprovecharlo para llevar los modelos de 50cc y 125cc de la firma italiana.

4) Piensa en el ahorro (¿Y en una Vespa eléctrica?)

Las Vespa cuentan con un consumo de gasolina muy bajo, en comparación con otras marcas de motocicletas. Además, si eres usuario de coche y tu uso es principalmente por ciudad, notarás enseguida la diferencia en tu bolsillo.

Por otro lado, la casa italiana ha ido lanzando con los años modelos mucho más eficientes y respetuosos con el medio ambiente, hasta alcanzar su máximo exponente: la Vespa Elettrica, el modelo 100% eléctrico de la firma que permite una conducción natural en el hábitat urbano (donde se mueve silenciosamente), tanto en modo “Eco”, de ahorro de energía como en modo “Power”, que utiliza el motor a su máxima potencia. ¡Lo que te permitirá un ahorro total de combustible!

Sabemos que una Vespa supone una inversión (el diseño, la calidad y el estilo se pagan), pero saldrás ganando con el cambio. Si necesitas financiación, en Hespalicante encontrarás las mejores facilidades y cuotas muy accesibles para que tu sueño de tener una Vespa se haga realidad.

Además, en este concesionario también cuentan con Vespas de ocasión a precios inigualables y con el modelo Elettrica.

5) Estilo inigualable

Por último, y no menos importante: hablamos de un icono estilo. Quien elige una Vespa busca más allá de una moto convencional… Y es que no hay más que ver la industria de la publicidad, la música, el cine o la moda para comprobar la fuente de inspiración, belleza y diseño que esta moto ha supuesto a lo largo de 75 años. No hace falta saber de moda ni estar a la última, una Vespa gusta porque, al final, es atemporal.

Hoy, infinidad de colores y diseños caracterizan a la marca, pensada para un usuario con espíritu joven e independiente. En Hespalicante podrás encontrar el más amplio surtido de modelos y colores de la provincia de Alicante.

Además, cuentan en exclusiva con el Modelo Especial 75 Aniversario de Vespa: su moto más vital y contemporánea. Este modelo muestra con orgullo el número 75 y detalles en Amarillo Mate Metálico Pyrite que, en elegante contraste con el distintivo color Amarillo Azufre Metálico Brillante, reinterpreta los colores de la década de 1940 y ofrece una placa dedicada para no olvidar una fecha tan importante.

La Vespa 75 aniversario no es solo un vehículo de celebración, sino mucho más: encarna el alma innovadora y revolucionaria de la marca, su vocación de estilo de vida espontáneo, su vínculo con el planeta, su relación con el mundo femenino y su estrecha unión con el mundo del arte, y la creatividad en general.

¿Dónde comprar una Vespa en Alicante? La mayor variedad de modelos de la provincia

Si te gustaría comprar una Vespa, en Hespalicante podrás encontrar la mayor variedad de modelos de la provincia con una infinidad de colores y estilos:

Vespa 50 cc

Vespa 125 cc

Vespa 300 GTS super

Vespa 75 aniversario

Vespa Elettrica

Hespalicante es el nuevo concesionario oficial Piaggio en la provincia, con los últimos modelos en exclusiva de las marcas del grupo: Vespa, Piaggio, Aprillia y Moto Guzzi.

En él, encontrarás 450 m² de exposición y la variedad más amplia del mercado, trabajando con todo tipo de aseguradoras y con la mejor financiación. Además, también tienen un taller de reparaciones propio de más de 100 m² con un gran equipo de mecánicos y las últimas tecnologías de diagnosis. Asimismo, si buscas recambios y accesorios para tu moto, el concesionario cuenta con un amplio catálogo a tu disposición.

Así que, si buscas una moto en Alicante con el mejor servicio de atención al cliente y todas las facilidades para su compra, en Hespalicante te ayudarán a encontrar la ideal para ti. Además, también cuentan con motocicletas de ocasión.

Visita Hespalicante desde casa a través de un tour virtual

Más sobre Hespalicante

Ctra. Ocaña 65, 03007, Alicante

Teléfono: 965 272 272

gerencia@hespalicante.es

