Las motos naked (sin carenado) de cilindrada media representan una porción importante del mercado de las ventas en España. Y por ello un segmento tan concurrido y disputado como interesante. En este escenario, Macbor presenta la novedosa Eight Mile, una naked que llega en dos versiones: Eight Mile 500 Street (STR), enfocada a un uso más asfáltico y urbano, y la más polivalente Eight Mile 500 Scrambler (SCR), con una estética y orientación más transgresora y aventurera.

Las nuevas Eight Mile llegan para sumarse a la exitosa Montana XR5Montana XR5, la primera trail de Macbor de media cilindrada. De hecho, toman como parte de la base a este polivalente modelo pero viran hacia otra categoría con toda una serie de nuevos componentes tanto estéticos como dinámicos. Estéticamente destilan una imagen neorretro apoyada en detalles sutiles como el doble tubo de escape, el basculante monobrazo, los frenos de disco lobulados y el minimalista portamatrículas de estilo flotante. El motor es el conocido bicilíndrico de 471 cc de 47 CV, el mismo que monta la Montana XR5 y que tan buen resultado está dando gracias a su rendimiento y bajo consumo. Como equipamiento destaca el nuevo cuadro de instrumentos, una toma de corriente USB, los discos lobulados así como el ABS desconectable. Aunque comparten el mismo espíritu, una serie de detalles marcan la diferencia entre la Street y la Scrambler. La SCR cuenta con unos neumáticos más 'off-road', un cubrecárter de mayores dimensiones, un mayor recorrido de las suspensiones, llantas convencionales y la rueda delantera de 19 en lugar de 18 para la SCR. Mientras la STR es ideal para los amantes de la conducción en asfalto con una imagen más urbanita, como bien muestran sus llantas de aleación, la SCR es pura esencia scrambler, la versión ideal para quienes buscan la máxima polivalencia tanto para la ciudad como por la carretera o el campo. En una primera toma de contacto, AIRBAG pudo comprobar de primera mano las cualidades dinámicas de ambas versiones con una STR más ciudadana gracias a una llanta delantera de 18 y una altura del asiento de 790 mm que facilita su maniobrabilidad en parado. Por su parte, el mayo recorrido de las suspensiones y los neumáticos Pirelli Scorpion Rally habilitan a la SCR a dejar atrás el asfalto y disfrutar de escapadas por pistas y caminos, más todavía con el ABS desconectable por canales (ruedas). Para Alessandro Bifano, director de marketing, "MACBOR es mucho más que una marca de motos. Representa un estilo de vida sobre ruedas. Quiénes somos y cómo hacemos las cosas es lo que nos hace distintos. La Eight Mile 500 supone un hito más en el posicionamiento y crecimiento de MACBOR como referente en el mundo de la moto". Las nuevas Macbor Eight Mile 500 ya están disponibles en los concesionarios de la marca. El precio de la Street se sitúa en 6.299 euros y llega en color rojo, negro y amarillo mientras que la Scrambler cuesta 6.599 euros ya sea en color rojo o plata. Ficha técnica - Macbor Eight Mile 500