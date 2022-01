Los amantes del lujo, la tecnología y la deportividad encontrarán en el nuevo Mercedes EQS su mejor aliado. La innovadora apuesta de la prestigiosa casa alemana está llamada a convertirse en el coche soñado de muchos y en el vehículo eléctrico de referencia; de hecho, la prensa especializada internacional ya lo ha empezado a catalogar como “el mejor coche eléctrico del mundo”. Y ahora, ya puedes encontrarlo en Alicante -concretamente, en el concesionario Hijos de M. Crespo-.

Pero antes, vamos a hablar detenidamente del nuevo buque insignia de Mercedes-Benz.

Podemos afirmar que el EQS es el equivalente eléctrico al aclamado Mercedes Clase S. Aun así, conviene subrayar que los dos coches son completamente distintos. El EQS es futuro, una nueva era, tanto en diseño como en prestaciones. Esta berlina totalmente eléctrica posee más de 824 kilómetros de autonomía en ciudad y una potencia que sobrepasa los límites (hasta 760 CV). Además, su resistencia aerodinámica es la más baja de la historia para un automóvil de serie, contando con un coeficiente Cx de 0,20.

Este modelo destaca por su combinación de tecnología y diseño, con una carrocería sumamente atractiva. Materiales de alta calidad, sistemas de asistencia a la conducción de vanguardia y un diseño que marca pautas en todos los aspectos... Todo esto es lo que caracteriza al innovador equipamiento del nuevo EQS.

Tres versiones, tres precios

De momento, en España contamos con tres versiones de este coche de lujo que ya se están comercializando: EQS 450+ (con un precio desde 117.125 euros), EQS 580 4MATIC (desde 146.625 euros) y Mercedes-AMG EQS 53 4MATIC+ (desde 173.806 euros). El primero tiene un sólo motor eléctrico en el eje posterior que genera 333 CV y 568 Nm de par motor. El EQS 580 4MATIC cuenta con un motor en cada eje para una tracción total, que de forma combinada entregan 523 CV y 855 Nm de par motor. Ambos tienen una velocidad máxima autolimitada de 210 km/h, mientras que el AMG EQS 53 llega hasta los 250 km/h. Esta última es la versión más deportiva de la berlina eléctrica. Tiene dos motores, uno en cada eje, que con la configuración de serie dan 658 CV de potencia.

Detalles de las versiones: (Potencia / Velocidad máxima / Autonomía / Aceleración de 0 a 100). EQS 450 : 245 kW/ 333 cv, 210 km/h de velocidad máxima, 739 km de autonomía según WLTP y 6,2 de aceleración.

: 245 kW/ 333 cv, 210 km/h de velocidad máxima, 739 km de autonomía según WLTP y 6,2 de aceleración. EQS 580 : 385 kW/ 523 cv, 210 km/h de velocidad máxima, 668 km de autonomía según WLTP y 4,3 de aceleración.

: 385 kW/ 523 cv, 210 km/h de velocidad máxima, 668 km de autonomía según WLTP y 4,3 de aceleración. AMG EQS 53: 484 kW/ 658 cv, 250 km/h de velocidad máxima, 575 km de autonomía según WLTP y 3,8 de aceleración.

Diseño aerodinámico con mucha personalidad

El Mercedes-Benz EQS mide 5,22 m de largo por 1,93 m de ancho y 1,51 m de alto. Si lo comparamos con su “hermano” no eléctrico, el Clase S, mide 5,18 m de largo en versión corta y 5,30 m con el chasis largo.

Como decíamos, se trata del coche más aerodinámico del mercado. Esto es posible gracias a la propulsión eléctrica que realiza una distribución totalmente novedosa del espacio. Es mucho más flexible y diáfana que las berlinas convencionales, y el trazo curvo que se extiende del frontal a la zaga le confiere una elegancia arrebatadora.

La calandra del radiador Black Panel, característica de Mercedes-EQ, cuenta con una novedad importante en el frontal: la estrella central de Mercedes, su insignia, ha sido renovada y un patrón de estrellas tridimensionales distribuidas por toda la calandra le confiere un aspecto exclusivo. Los faros, en forma de bandas luminosas delante y detrás irradian una modernidad refinada.

El nuevo modelo cero emisiones tiene un diseño de cabina avanzada o «Cab-Forward» y la tersa silueta de coupé «One Bow» con portón trasero inclinado. El capó sólo puede se abrir en el taller oficial y la única forma de rellenar el líquido lavaparabrisas es a través de una escotilla en la aleta izquierda.

Entre las tecnologías disponibles llama la atención la suspensión neumática Airmatic de dureza y altura variable, que permite mantener la misma distancia al suelo independientemente de la cantidad de carga que se transporta. Además, la dirección del eje trasero con ángulo de giro de hasta 4,5 grados de serie aumenta la sensación de control y dinamismo del coche. Sus nuevas llantas están disponibles en tamaños de hasta 55,9 cm (22").

Más que un interior: arte (Y la pantalla más grande del mercado)

Sin embargo, hasta que no accedemos al interior, no nos damos cuenta de que estamos ante algo totalmente distinto. No sólo por el espacio, el minimalismo o las luces LED que ambientan todo el habitáculo, sino principalmente por la llamada MBUX Hyperscreen, una pantalla que ocupa, literalmente, todo el frontal del nuevo Mercedes eléctrico. En realidad son tres paneles bajo un mismo cristal curvo (Gorilla Glass): el cuadro de mandos de 12,3 pulgadas, una central de 17,7 pulgadas, y otra frente al copiloto de 12,3 pulgadas.

Además, una cámara situada frente al conductor, detecta si éste está mirando en dirección a la pantalla del pasajero, y atenúa automáticamente la pantalla cuando se muestran determinados contenidos. De este modo, el conductor no puede mirarlos mientras conduce. Asimismo, si el asiento del pasajero delantero no está ocupado, la pantalla se convierte en una imagen decorativa digital. Comodidad, diseño y seguridad.

Por supuesto, el EQS no tiene botones. Las partes táctiles de las pantallas tienen una respuesta háptica, en un intento de emular botones físicos.

Posibilidad de carga rápida

La autonomía, gracias a una batería avanzada de 107,8 kWh, es de 770 km WLTP, pero en ciudad, como avanzábamos al principio, puede alcanzar la cifra de 824 km. El vehículo se puede cargar en estaciones de carga rápida a una velocidad de hasta 200 kW, obteniendo en unos 15 minutos unos 280-300 km adicionales. El EQS ofrece tres modos de carga para la batería: Estándar, Hogar y Trabajo.

Auténtica Inteligencia Artificial (IA)

Otro ejemplo de la sofisticación tecnológica del nuevo EQS es su Inteligencia Artificial. Estos elementos miden la distancia, la velocidad y la aceleración, registran la luminosidad, valoran la intensidad de la lluvia y la temperatura, determinan la ocupación de los asientos, e incluso analizan el parpadeo del conductor o el idioma en que hablan los pasajeros.

Pero la información, por completa que sea, no sirve de nada si no se sabe cómo reaccionar a ella… Por eso, el nuevo EQS puede perfeccionar sus aptitudes a medida que adquiere nuevas experiencias, pues es capaz de aprender con ayuda de técnicas de inteligencia artificial (IA)

En cuanto al asistente de voz «Hey Mercedes», ha sido mejorado y puede, a petición, explicar ciertas funciones u operaciones (conectar un dispositivo por Bluetooth, etc.). Pero sobre todo, ahora es capaz de reconocer las voces de los distintos ocupantes, así como su posición a bordo del coche.

Además, cabe destacar el paquete Advanced, que incluye distintos sistemas de asistencia a la conducción que facilitan notablemente la labor al volante. También posee el sistema MBUX de realidad aumentada simplificada que permite la navegación GPS con una tecnología de vanguardia.

Por otro lado, el sistema Digital Light adapta las luces al estado de la carretera y las condiciones climáticas y reduce a un mínimo el deslumbramiento de los conductores. Esta función se mantiene casi constante el alcance de los faros a pesar de las diferencias de altura, por ejemplo, al sobrepasar badenes o cambios de rasante. A todo esto se suman las luces de carretera ultra range.

Estas son solo algunas de las innovaciones del nuevo Mercedes EQS, una pequeña muestra de todo el potencial que ofrece.

Elegante, exclusivo potente, respetuoso con el medio ambiente… En resumen, espectacular. Un coche PREMIUM en mayúsculas que ya puedes conocer más de cerca en Hijos de Manuel Crespo, concesionario Mercedes-Benz y Smart en Alicante.

