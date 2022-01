¿A quién no le gustaría tener un Lexus? La prestigiosa firma es sinónimo de sofisticación, tecnología, seguridad y futuro en el campo de la automoción. Y es que a Lexus no le basta con incorporar las últimas innovaciones en sus vehículos, sino que las desarrolla llevándolas por nuevos caminos hasta lograr resultados asombrosos. Sus híbridos no solo lideran el sector, sino que cuentan con una eficiencia de consumo espectacular, emisiones más bajas y una gran capacidad de respuesta: una experiencia de conducción premium en todos los sentidos.

La seguridad es una de las áreas más importantes en las que Lexus aplica tecnología e innovación. Por un lado, toman funciones que ya existen y las innovan. Y, por otro, desarrollan nuevos sistemas de asistencia. ¿El resultado? Coches cada vez más inteligentes y seguros. Por ejemplo, junto con a otras funciones, el sistema de seguridad Lexus Safety System + protege al conductor siempre que se ponga en marcha para ofrecerle una asistencia a la conducción inteligente cuando sea necesario. Por otro lado, si hablamos de diseño, Lexus lo expresa mediante el lenguaje del diseño L-finesse. ¿Qué significa? Que incorporan en sus vehículos lo último en diseño y tecnología, a la vez que tratan de lograr el máximo de precisión en todas sus creaciones. Fieles al concepto de Omotenashi (el espíritu japonés de la hospitalidad), la marca hace mucho más que satisfacer simplemente las necesidades y los deseos de los conductores: saben anticiparse a la perfección para que pueda experimentar emociones extraordinarias. Y es que la esencia de la firma es la búsqueda de la perfección. Los maestros artesanos de Lexus, también llamados Takumi, tienen que tener un mínimo de 25 años de experiencia en control de calidad y dedican el tiempo necesario hasta crear vehículos excepcionales y sensaciones extraordinarias. Con amplia experiencia en venta y servicio de vehículos híbridos, los concesionarios oficiales Lexus Alicante y Lexus Elche, disponen de la gama híbrida más amplia del mercado premium y ofrecen, en exclusiva, una promoción especial en 5 vehículos nuevos y 1 vehículo de gerencia (Se trata de vehículos que han sido utilizados por el concesionario o la marca, con muy poco uso y revisado por el propio taller a un precio muy especial), todos disponibles en stock. Los 6 últimos modelos de Lexus en promoción: ¡Date prisa! UX250h (híbrido) – 2 unidades disponibles Su silueta deportiva empieza desde su atrevido frontal con su majestuosa parrilla característica de Lexus hasta llegar a un diseño trasero de aspecto impresionante, dejando claro que este Lexus UX ha irrumpido en el sector con una nueva forma de concebir el segmento de los crossovers. Una vez dentro, este modelo fascina gracias a un diseño que se inspira en el concepto arquitectónico japonés, denominado “engawa”, en el que los límites entre el interior y el exterior se difuminan de forma impecable. Experimentarás una comodidad instantánea gracias a su entorno premium pensado en el conductor y caracterizado por su amplitud y su seguridad. La tapicería de los asientos de cuero ha sido creada utilizando la técnica Sashiko, una técnica de costura japonesa tradicional, reconocida tanto por su resistencia como por su belleza, y que también se emplea en la confección de uniformes de artes marciales como judo y kendo. Se trata de un híbrido autorrecargable, sin necesidad de enchufarlo. Además, emplea una media del 50% del tiempo en el modo eléctrico. La batería se recarga cada segundo que pasa al volante. Además, el sistema de frenada regenerativa acumula aún más energía, no solo mientras el híbrido está en marcha, sino también en las paradas y en las reducciones de marcha UX300e (eléctrico) – 2 unidades disponibles (roja y negra) En la ciudad o en sinuosas carreteras rurales, conduciendo el nuevo UX 300e disfrutarás de una conducción divertida y refinada gracias, principalmente, al bajo centro de gravedad del coche y a un chasis extra rígido. El UX 300e es una inyección de fuertes emociones vividas a través de una conducción sobre la que pesan 15 años a la cabeza de la investigación eléctrica. Déjate enamorar por la seguridad que nace de la experiencia de la marca en baterías, motores y sistemas de control electrificados. Siente un confort en silencio envuelto en una mezcla de técnicas artesanales tradicionales y modernas. Es el vehículo eléctrico de emociones fuertes que no admite comparaciones. De nuevo, en este modelo de Lexus la tapicería de los asientos está creada utilizando la técnica Sashiko. ES300h (híbrido) – Coche de gerencia – 1 unidad disponible en color titanium Al ES 300h le rodea más tecnología que nunca. Su aclamado tren de potencia híbrido autorrecargable de cuarta generación de Lexus ofrece una aceleración rápida y lineal justo cuando se necesita, y se recarga mientras conduce, al reducir la marcha o al frenar, por lo que no tendrás que preocuparte de enchufarlo o de su autonomía. Deléitate con un silencio casi absoluto en el modo EV (vehículo eléctrico) o con el refinamiento de velocidades altas por autopista. Su conducción extremadamente suave es más silenciosa que nunca gracias a los ajustes precisos que se han introducido en la aerodinámica del coche, a su gestión del peso y a una mejor suspensión trasera. Gran parte de esta tecnología es la encarnación del espíritu Omotenashi, una antigua filosofía de la hospitalidad de origen japonés, que persigue anticiparse a las necesidades de los demás antes de que surjan. Se manifiesta en detalles como el aire acondicionado, que descarga diminutas partículas nanoe® X en el aire de la cabina para inhibir virus y bacterias, reducir los malos olores, e hidratar el cabello y la piel de los ocupantes. O en el retrovisor digital de visión lateral, el cual ofrece un amplio campo de visión y una visibilidad clara, incluso de noche o con lluvia. RX450h (híbrido) – 1 unidad disponible en color blanco Este crossover Premium ofrece una experiencia al volante que es un puro deleite envuelto en un exterior que irradia elegancia. En su interior, no solo podrás disfrutar de la plena tranquilidad que ofrece el sistema de seguridad Lexus Safety System +, sino que este crossover también puede presumir de nuevos niveles de conectividad gracias a las avanzadas tecnologías que incorpora. Un diseño elegante. Un exquisito acabado artesanal. Unas prestaciones sin igual. Y una seguridad totalmente innovadora con tecnología de última generación. El nuevo RX encarna todas las virtudes que no deben faltar en un crossover Premium. Garantía de 10 años con Lexus Relax Lexus Relax es la prueba de que Lexus confía plenamente en la calidad de sus vehículos. Por eso, proporciona hasta 10 años de garantía. ¿Cómo? Una vez finalice la garantía de fábrica de 3 años, el cliente podrá seguir conduciendo con total tranquilidad, ya que disfrutará de 1 año o 15.000 km más de garantía cada vez que se realice la revisión en los Centros Autorizados Lexus. Y es que en Lexus tratan constantemente de perfeccionar la experiencia del cliente lo que incluye también la revisión de tu vehículo. Si a tu Lexus le corresponde una revisión, solo tienes que pedir cita en Lexus para realizarla y, entonces, se renovará tu garantía Lexus Relax hasta que tenga que realizar la siguiente revisión, y así hasta que el vehículo tenga 10 años de antigüedad o llegue a los 160.000 km (lo que ocurra primero). De esta forma, Lexus premia tu fidelidad. Los 6 modelos en promoción especial de Lexus Alicante y Lexus Elche también disfrutan de la garantía Lexus Relax.