No es una moda es una realidad: llevar a tu hijo a contramarcha es más seguro. No es una creencia, es ciencia. No es una moda de los países nórdicos, es pura estadística.

La Dirección General de Tráfico recomienda el Sistema de Retención Infantil (SRI) y viajar a contramarcha (ACM) durante el mayor tiempo posible. El mayor tiempo posible es hasta los cuatro años, como mínimo, y siempre con una sillita homologada en cada caso, adaptada a la altura y peso del niño. En este sentido hay que recordar que es obligatorio que los menores viajen ACM hasta los 15 meses. ¿Por qué? Porque viajar en el sentido contrario a la marcha reduce los riesgos de lesiones en los niños hasta el 90% y es cinco veces más segura. En nuestro país los accidentes de tráfico son la primera causa de mortalidad y morbilidad infantil. Mitos de viajar a contramarcha La asociación ‘A Contramarcha salva vidas’ es la encargada en nuestro país de realizar campañas de difusión y asesoramiento sobre seguridad vial infantil y la DGT colabora con ella en este sentido. Así, en su web nos enseñan a derribar algunos mitos o falsas creencias sobre viajar a contramarcha que algunos padres argumentan para no llevar así a sus hijos. No les caben las piernas. Falso. Las sillas nórdicas están diseñadas para niños mayores, de hasta 36 kilos.

Falso. Las sillas nórdicas están diseñadas para niños mayores, de hasta 36 kilos. Se van a marear. Si el niño está acostumbrado a ir a contramarcha no tiene por qué marearse. ¿Se marean en las atracciones?

Si el niño está acostumbrado a ir a contramarcha no tiene por qué marearse. ¿Se marean en las atracciones? No ven nada. Tiene un campo de visión mayor que viajando a favor de la marcha, ya que pueden ver a través de la luna trasera mientras que en el otro sentido ven el asiento delantero.

Tiene un campo de visión mayor que viajando a favor de la marcha, ya que pueden ver a través de la luna trasera mientras que en el otro sentido ven el asiento delantero. No lo puedo ver. Existen espejos diseñados para colocarlos en los asientos traseros y poder ver a tu hijo. Ellos también podrán verte a ti.

Existen espejos diseñados para colocarlos en los asientos traseros y poder ver a tu hijo. Ellos también podrán verte a ti. Las sillas son muy caras. La asociación asegura que la silla más barata ACM es más segura que la de más alta gama en el sentido de la marcha.

La asociación asegura que la silla más barata ACM es más segura que la de más alta gama en el sentido de la marcha. No merece la pena si viajo poco y/o por ciudad. Un dato demoledor: 6 de cada 10 accidentes ocurren en vía urbana. La realidad de viajar a favor de la marcha Los niños son los más vulnerables cuando hay un accidente de tráfico. La cabeza de un niño menor de dos años representa el 20% de su cuerpo y frente a un impacto a 50 km/h su peso puede aumentar hasta los 60 kilos. La cabeza es lanzada con una fuerza que el cuello no puede soportar por ello pueden haber lesiones de mucha gravedad o incluso causar la muerte del menor. Mira este vídeo. Cuando los niños viajan a contramarcha esto no ocurre ya que la cabeza, el cuello y la espalda (los puntos más sensibles) están alineados con el respaldo y la fuerza del impacto la absorbe la silla. Además se reduce la presión sobre el tórax y el abdomen. Ahora que sabes todo esto ¿por qué no llevas a tu hijo a contramarcha?