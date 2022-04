Mercedes-AMG Mercedes-AMGfacilita el acceso a la gama SL con la nueva versión SL 43, un modelo que esconde bajo su capó un motor de cuatro cilindros con hibridación ligerahibridación, que es el primero en el mundo en utilizar un turbocompresor eléctrico. Esta tecnología, heredada directamente del Mercedes-AMG Petronas de Fórmula 1, eleva las prestaciones del propulsor a la vez que reduce su consumo y emisiones.

Este sistema hace que el motor reaccione antes a las órdenes del acelerador, y la sensación general de conducción sea más dinámica. Al mismo tiempo, la electrificación del turbocompresor hace posible alcanzar un par motor más elevado a bajas revoluciones, lo que aumenta la agilidad y optimiza la capacidad de aceleración. La tecnología del turbocompresor eléctrico está en condiciones de mantener la presión de sobrealimentación, incluso en el caso de que el conductor retire el pie del acelerador, o incluso pise el freno. De ese modo se garantiza una respuesta directa en todo momento.

Esta innovadora tecnología del SL 43, permite al motor de cuatro cilindros en línea y dos litros de cilindrada, alcanzar los 381 CV de potencia máxima a 6.750 rpm, y lograr un par motor de 480 Nm entre las 3.250 y 5.000 rpm. Además, el turbocompresor eléctrico permite elevar brevemente la potencia 14 CV en algunas situaciones, a través del alternador arrancador accionado por correa (RSG). Con estas prestaciones, el roadster puede acelerar de 0 a 100 km/h en tan solo 4,9 segundos y alcanza una velocidad máxima de 275 km/h.

El Mercedes-AMG SL 43 tiene la etiqueta ECO

El Mercedes-AMG SL 43 luce en su parabrisas la etiqueta ECO de la DGT, gracias al RSG de segunda generación integrado en la red de a bordo de 48 voltios, que habilita un concepto de propulsión híbrida ligera. Este sistema, además de aumentar temporalmente la potencia, permite implementar funciones que optimizan la eficiencia, como el planeo o la recuperación de energía. La tecnología de 48 voltios aumenta al mismo tiempo el confort, pues las transiciones entre la función de arranque y parada y la función de planeo son prácticamente imperceptibles.

Cambio de marchas de 9 velocidades

Todos los Mercedes-AMG que han montado hasta ahora el motor de cuatro cilindros M139, lo han hecho en posición transversal, pero el SL 43 lo hace de forma longitudinal. Otra novedad es que este propulsor se combina por primera vez con el cambio AMG Speedshift MCT 9G, que emplea un embrague húmedo para el arranque que sustituye al convertidor de par. Este componente contribuye a reducir el peso y mejora con su menor inercia de masas la respuesta a las órdenes transmitidas mediante el pedal acelerador, especialmente al acelerar con rapidez y en los cambios de carga. El software de mando, armonizado cuidadosamente, garantiza cambios extremadamente rápidos, así como reducciones directas múltiples rápidas siempre que es necesario. Además, cuenta con la función de doble embrague en los programas de conducción «Sport» y «Sport+», lo que propicia una experiencia de conducción especialmente dinámica. Se ha implementado a su vez la función Race Start, que garantiza una aceleración óptima a partir de vehículo parado.

Diseño del Mercedes-AMG SL 43

El Mercedes-AMG SL 43 tiene algunos aspectos estéticos que lo diferencias de sus hermanos ‘mayores’. Por ejemplo, equipa faldones específicos delante y detrás y embellecedores en las salidas de escape redondos en lugar de rectangulares y calza de serie llantas de aleación de 19 pulgadas. Como opción se ofrecen también las demás llantas disponibles para los modelos con motor de 8 cilindros. Se trata de llantas de aleación con propiedades aerodinámicas optimizadas en formato de 20 o 21 pulgadas de diámetro. Estas llantas provocan menos turbulencias, con lo que disminuye la resistencia aerodinámica. Cabe destacar especialmente las llantas de 20 pulgadas con anillos de plástico de acción aerodinámica, que contribuyen además a reducir el peso total.

Para optimizar también el comportamiento en carretera, esta versión del roadster puede montar opcionalmente el paquete aerodinámico, que incluye flics más grandes en los parachoques delantero y trasero, y un difusor posterior de mayor tamaño. De ese modo aumenta la fuerza ascensional en los ejes y disminuye al mismo tiempo la resistencia aerodinámica. A ello contribuyen asimismo las distintas velocidades umbral a las que se activa el spoiler trasero, así como su ángulo más erguido de 26,5 grados (en lugar de 22 grados) en la posición Dynamic.

Comportamiento dinámico

Pese a ser el SL de menor potencia, esta versión de acceso asegura un comportamiento dinámico sobresaliente. De hecho, el SL 43 equipa de serie un nuevo tren de rodaje mecánico AMG Ride Control con amortiguadores de aluminio de alto rendimiento y muelles helicoidales de construcción ligera. Además, este nuevo SL es el primer vehículo de serie de Mercedes-AMG equipado con un eje delantero multibrazo, formado por cinco brazos alojados completamente dentro de la llanta. Esta disposición mejora claramente las condiciones cinemáticas. En el eje trasero asume igualmente la función de guiar las ruedas una estructura de 5 brazos en disposición tridimensional.

Otra medida importante de construcción ligera afecta a los estabilizadores por barra de torsión en el eje delantero y en el eje trasero del SL 43. Aquí se ha reducido el peso mediante un espesor variable de las paredes. El espesor máximo de la pared se aplica solamente en los lugares donde es necesario, por esperarse esfuerzos máximos durante el funcionamiento. En este caso se trata del área de los apoyos de goma.

Opcionalmente, el SL 43 puede equiparse opcionalmente con la generación más reciente de la amortiguación adaptativa regulable AMG. Con éste, el conductor puede preseleccionar el reglaje básico eligiendo uno de los programas de conducción AMG Dynamic Select. Basta con pulsar un botón para variar el comportamiento del vehículo. Por ejemplo, para disfrutar del pleno dinamismo en el modo «Sport+» o para moverse serenamente a velocidad de crucero en el modo «Comfort». Al mismo tiempo, es posible accionar un pulsador específico para variar el reglaje en tres niveles con independencia de los programas de conducción.

Y como unas prestaciones elevadas requieren un equipo de frenos potente, este modelo monta de serie el sistema AMG de alto rendimiento con discos compuestos, que son garantía de cotas excelentes de deceleración y de una dosificación precisa de la fuerza de frenado.

Sin lugar a dudas, un opcional muy recomendable para este deportivo es el el sistema de dirección activa del eje trasero (HAL). En función de la velocidad de marcha, las ruedas traseras giran en sentido antagonista al de las ruedas delanteras (hasta los 100 km /h) o en el mismo sentido (por encima de los 100 km/h). Con ello, el sistema permite un comportamiento de marcha ágil y al mismo tiempo estable. La desmultiplicación más directa de la dirección en el eje delantero permite controlar mejor el vehículo en el margen límite y disminuye los esfuerzos necesarios para manejar el volante.

La versión más radical

El SL 43 puede equiparse opcionalmente con el paquete AMG Dynamic Plus, con numerosos componentes de altas prestaciones. Con este kit, los apoyos dinámicos para el motor AMG integran el motor en la carrocería de forma más rígida o más flexible, en función de la situación de conducción. De ese modo se logra en todo momento el mejor balance posible, entre dinamismo de conducción y confort.

También se integra el diferencial autoblocante AMG en el eje trasero con regulación electrónica, que distribuye la fuerza entre las ruedas con mayor rapidez y más precisión al tomar curvas con rapidez o al acelerar con brío, y garantiza de ese modo la mejor tracción posible.

Se incluye a su vez el programa de conducción «Race», que permite una respuesta aún más viva del motor y reacciones más directas para el acelerador. Éste puede seleccionarse como programa de conducción adicional mediante las teclas AMG en el volante.

Con este paquete se reduce la altura del coche diez milímetros, lo que contribuye a rebajar el centro de gravedad para incrementar la estabilidad, y se montan las pinzas de freno AMG de color amarillo.

Equipamiento con tecnología de vanguardia

El interior del SL 43 poco tiene que envidiar al del buque insignia tecnológico de la marca alemana, el Clase S, luciendo enormes pantallas frente a los usuarios, y empleando la última generación del sistema de infoentretenimiento MBUXsistema de infoentretenimiento MBUX(Mercedes-Benz User Experience). Éste ofrece un concepto intuitivo de manejo mediante pantalla táctil o botones Touch Control en el volante, la integración del smartphone con ayuda de Apple CarPlay y Android Auto, el sistema manos libres integrado mediante Bluetooth y la radio digital (DAB y DAB+). En combinación con MBUX, los clientes tienen ya acceso a prácticos servicios de conectividad, como Live Traffic Information. Con Mercedes me connect, el nuevo SL es más inteligente todavía. El conductor puede hacer uso de numerosas funciones, tanto antes y después del desplazamiento como durante la marcha. Para ello es suficiente con vincular el roadster a una cuenta Mercedes me en el Portal Mercedes me y aceptar las condiciones de uso de estos servicios. Gracias a la navegación con Live Traffic Information y comunicación vehicular, el cliente se beneficia de datos sobre el tráfico en tiempo real. De ese modo es posible evitar retenciones con eficiencia y ahorrar un valioso tiempo. Gracias a la comunicación vehicular, los vehículos conectados en red intercambian información acerca de eventos en el tráfico.

Y como no podría ser de otro modo, el SL también cuenta con la tecnología más puntera en el apartado de la seguridad, con infinidad de sistema de protección para los usuarios y de ayuda a la conducción, que también son directamente heredados del Clase S.