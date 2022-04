¿No sabes dónde escaparte esta Semana Santa? Si te gustan los coches, Nueva York es tu destino. El New York Auto ShowNew York Auto Show abrirá sus puertas este miércoles tras dos años de ausencia. La muestra automovilística estadounidense ha sido cancelada en nada menos que cuatro ocasiones. La muestra siempre se ha celebrado en la semana de Semana Santa, y en abril de 2020 tuvo que ser cancelada por primera vez al estallar la pandemia del coronavirus. Se aplazó el certámen hasta agosto, pero también cayó de esa fecha, desplazándose a abril de 2021.

El coronavirus también obligó a aplazar hasta agosto, y nuevamente la propagación de la variante Delta truncó los planes de los organizadores y provocó un nuevo aplazamiento hasta abril de 2022. Y hasta aquí. Por fin, tras dos años de sequía, el Salón Internacional del Automóvil de Nueva York vuelva a escena, y lo hace más electrificado que nunca. Y sin mascarillas (opcionales) ni certificados de vacunación.

Del 13 al 24 de abril la sede de la muestra, el Jacob Javits Center (situado en el 429 de la 11th Avenue de la ciudad de los rascacielos) vuelve a mostrar al mundo las mejores novedades de un sector que se encuentra en una profunda transformación. La electrificación ha puesto la directa y en Nueva York se estrenarán varios modelos que abrazan esta tecnología.

Pruebas de eléctricos

En los alrededores del Jacob Javits se han habilitado tres zonas de pruebas en las que los asistentes podrán realizar una toma de contacto con varios modelos 100% eléctricos que diferentes marcas ponen a disposición para adentrar al público en el mundo de la electrificación total. Chevrolet Bolt, Indi EV's Indi One, Kia EV6 (Car Of The Year 2022 en Europa), Nissan Leaf, VinFast VF8, Volkswagen ID4, Volvo XC40 Recharge y alguno más, estarán disponibles para pruebas.

Entre las principales novedades que se esperan, el Inidi One y el Deus Vayanne serán algunas de las estrellas. La compañía californiana Indi ofrece este SUV con autonomía eléctrica para 482 kilómetros, mientras que los austriacos de Deus presentan un hypercar de altísimas prestaciones. Los que se escapen a la 'Gran Manzana' podrán ver también las novedades de la marca vietnamina VinFast que mostrará los modelos VF7, VF8 y VF9. Chrysler estrenará su nueva visión del Airflow Concept. Kia hará debutar el Telluride (un SUV de siete plazas), Hyundai hará lo poropio con el Palisadse, mientras que Toyota presentará su deportivo de 300 CV con el Corolla GR. Y para disfrute de los amantes del 4x4 Ford presentará el nuevo Bronco Raptor.

Y para los nostálgicos de la gasolina y la buena música, no se pierdan el Lincoln Cotinental Mark II de 1956 que perteneció a Elvis Presley. Los organizadores de la muestra han conseguido la cesión temporal de esta joya que habitualmente está expuesta en el museo de Graceland, en Memmphis (Tennessee), con motivo de la celebración del centenario de la marca Lincoln. Y hablando de historia, también estará en Nueva York el Studebaker Eléctrico de 1909 para rendir tributo a la electrificación. Los amantes del Ford GT40 podrán ver el prototipo original que se presentó en 1964 y la edición 2022 del Ford GT Holman Moody Edition.