A medida que la tecnología avanza, los coches totalmente eléctricos tienen una mayor autonomía y tiempos de carga más rápidos. Pero la verdadera clave para convencer a los conductores está en los puntos de recarga en las carreteras. Mientras en Europa esta infraestructura está más expandida, en España cada vez es mayor el número de puntos de recarga en nuestras carreteras, y en un par de años el aumento va a ser exponencial, lo que va a hacer que los coches totalmente eléctricos sean viables para viajar.

El Hyundai Kona Eléctrico se lanzó por primera vez en 2018, y en 2020 se sometió a una mejora integral, aportando más estilo, conectividad y tecnología.

El Kona Eléctrico cuenta con un diseño renovado, tecnología innovadora y con hasta 484 km en uso combinado, y hasta 660 km de autonomía en ciudad, en una sola carga.

Al utilizar exclusivamente energía eléctrica para funcionar y rodar, el Kona eléctrico no emite durante su uso ningún tipo de sustancia contaminante y además al no tener motor de combustión, el coste de mantenimiento es mucho más barato, pero no por ello deja de ser un coche divertido y dinámico.

El Hyundai Kona Eléctrico se diferencia estéticamente de sus hermanos de gama por un diseño más depurado y porque su frontal carece de calandra. Con 4.185 mm de largo es tan sólo 15 mm más grande que un Kona normal. Pero también es ligeramente más alto (+20 mm llegando a 1.570 mm) aunque al mismo tiempo tiene una altura libre inferior (17 cm para el Kona normal y 15,8 cm para el Kona Eléctrico). La distancia entre ejes no varía (2.800 mm).

El maletero ofrece 332 litros de capacidad (29 litros menos que el Kona de motor térmico). Cuenta con un doble fondo donde guardar el cargador portátil de red y su cable.

Con el diseño del interior ocurre lo mismo que con el diseño exterior. El salpicadero es casi idéntico, siendo el cuadro de instrumentos digital (pantalla de 7 pulgadas) y un nuevo y elevado túnel central que separa en dos el habitáculo en las plazas delanteras las principales diferencias. La pantalla multimedia central es táctil pero mantiene funciones que se activan vía botones físicos, que en esta versión 2020 están en la base de la pantalla y no a los lados. La interfaz es bastante rápida e intuitiva. El sistema es compatible con Android Auto y Apple CarPlay. A destacar que el navegador, como en muchos coches eléctricos, si no todos, puede enseñar siempre las estaciones de recarga compatibles con el Kona, sean del operador que sean.

En el túnel central, el pomo del cambio ha sido sustituido por cuatro botones (P, N, R y D). En lo alto del túnel central, el comportamiento para cargar el móvil por inducción, la toma USB o la auxiliar de 12 V. Y en la base, los controles de los asientos calefactados y refrigerados, así como del volante calefactado. Y curiosamente, también está el selector de los diferentes modos de conducción.

Los modos de conducción son Eco, Comfort y Sport, y actúan tanto en la respuesta del motor al acelerador y en la frenada regenerativa, como en los sistemas auxiliares (climatizador, por ejemplo). Si buscamos la máxima autonomía tenemos que llevar seleccionado el modo Eco.

El motor eléctrico de este Kona de 204 CV está situado sobre el eje delantero, donde en las otras versiones estaría el motor de gasolina o diésel. Este va asociado a una batería de polímero de iones de litio de 64 kWh de capacidad. De cara a mejorar la eficiencia de la batería, tanto en conducción como en carga, la batería está refrigerada por agua a través de un sistema asociado al aire acondicionado.

El Kona Eléctrico homologa una autonomía de 484 km. En nuestra prueba marcaba 450 km cuando aun faltaba un 10% de carga en la batería, en recorrido mixto ciudad/carretera. Por muy bruto que uno a la hora de pisar el acelerador, la batería parece no agotarse.

El Kona Eléctrico admite carga rápida con corriente continua y hasta 100 kW de potencia. En los cargadores públicos habituales, que tienen 50 kW, se puede cargar hasta el 80% de capacidad en unos 64 minutos, tiempo que se reduce a 47 minutos hasta el 80 por ciento recargando a 100 kW.

La toma de corriente del Kona está situada en el frontal, y se ilumina mientras el proceso de carga está activo. A través de la app de Hyundai es posible consultar distintos parámetros del coche desde el teléfono móvil, así como programar la carga o activar la climatización mientras el coche está enchufado.

También es de utilidad la información del sistema multimedia, que muestra en el mapa del navegador el alcance en función del estado de carga de la batería.

Durante nuestra prueba comprobamos el nivel de rendimiento y dinamismo del Kona, que se mueve con una destacada suavidad y soltura, aunque es conveniente acordarse de que se está al volante de un coche eléctrico y que su peso es notablemente mayor debido al peso de las baterías , aunque como están ubicadas en la parte inferior, ayudan a bajar el centro de gravedad del vehículo. La conducción del Hyundai Kona de 204 CV muy agradable por la suavidad y la potente aceleración que ofrece el motor eléctrico. Además es muy fácil, sencillo y cómodo de utilizar.

Sin duda alguna, el precio es el principal escollo con el que se encuentra el posible comprador de un coche eléctrico. En el caso del Kona de 204 CV y batería de 64 kWh el precio de tarifa comienza en 41.350 euros que se reduce a 30.140 euros con todos los descuentos disponibles, incluida la financiación y el Plan Moves III.