Es el primer 100% eléctrico de Lexus y llega para ampliar la oferta de la marca nipona en el segmento D-SUV, ofreciendo tres tecnologías electrificadas de la mano del NX 350h (híbrido eléctrico), del 450h+ (híbrido enchufable) y del RZ 450e (100% eléctrico).

El Lexus RZ 450e es un todocamino cómodo y espacioso, que ofrece unas excelentes prestaciones en carretera, con dos motores eléctricos e-Axle. Con un sistema de tracción total Direct4 que proporciona un rendimiento y unas características todocamino líderes en la categoría, con motores eléctricos independientes para cada eje.

Incorpora la batería como parte integral del chasis, bajo el habitáculo, lo que aporta ventajas, como un centro de gravedad más bajo, una mejor distribución del peso y una carrocería particularmente rígida.

Por lo que respecta al propulsor, el RZ 450e monta un motor eléctrico delantero que produce 204 CV y uno trasero de 109 CV, dando una potencia total de salida de 313 CV. y le permite ofrecer una aceleración 0-100 km/h en 5,6 segundos y una velocidad máxima de 160 km/h.

Para ayudar a los conductores a maximizar el potencial de autonomía de su vehículo, entre los modos de conducción a seleccionar en el RZ se incluye un modo Range –maximiza la autonomía–. Está basado en las medidas de ahorro de energía del modo ECO, a las que se suman ciertos ajustes del vehículo: se limita la velocidad, se pone en marcha un programa distinto de distribución de la potencia y se desactiva el climatizador automático.

La batería que alimenta estos motores es de iones de litio de alta densidad y tiene una capacidad de 71,4 kWh, para lograr una autonomía de más de 400 km (WLTP). El consumo será inferior a los 18 kW por cada 100 kilómetros.

La marca dice que la batería de este coche podrá mantener más del 90 % de su capacidad tras 10 años de uso.

Admite recargas de 150 kW en poste de carga rápida, mientras que en modo de corriente alterna trifásico llega hasta 11 kW y en monofásico hasta 7,3 kW.

Dentro el ambiente es refinado, y desde la posición del conductor se tiene un entorno fácil de manejar, con poca botonería y pocos controles, y en la zona central hay una pantalla multimedia de 14 pulgadas.

El Lexus RZ 450e ofrece la posibilidad de montar un volante que emplea la tecnología One Motion Grip y se combina con una dirección sin cables de conexión. Se trata de una opción, y este volante carece de aro y se asemeja a uno de avión. Para realizar un giro completo basta con 150 grados, evitando dar vueltas mano sobre mano como en un volante tradicional. No obstante, los que prefieran contar con «el de siempre» que no se asusten porque es el que viene de serie.

El RZ está equipado con los sistemas avanzados de seguridad activa y asistencia al conductor e incorpora la tercera generación del Lexus Safety System +, con funciones mejoradas y adicionales y un mayor alcance de detección de riesgos de accidente.

También, como elemento de seguridad, el nuevo Lexus añade el sistema e-Latch. Se trata de un equipamiento electrónico vinculado al control de ángulo muerto que limita y anula la apertura de la puerta si detecta la aproximación de un vehículo o de un ciclista. También destaca en su equipamiento el retrovisor digital, que ofrece al conductor una vista más despejada y una visión mejorada de noche y con mal tiempo.

En España está disponible con tres niveles de equipamiento: Business, Executive y Luxury.

Está a la venta desde 73.000 euros.