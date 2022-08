Encender la televisión estos días es, cuanto menos, desagradable. Difícilmente verás una noticia buena, todo son incendios, conflictos y una ola de calor que parece ser la tónica de este verano. Este fin de semana se ha declarado como uno de los más calurosos del año y coincide, curiosamente, con el primero tras la imposición de los 27 grados en los establecimientos de España. Por suerte, y si contamos con aire acondicionado en nuestro coche, viajar al volante puede ser un refugio necesario. Te contamos cómo aprovechar al máximo la climatización de tu vehículo.

Las altas temperaturas elevan el riesgo de sufrir un accidente. Es más, la DGT atribuye el aumento de fallecidos en carreteras de este julio a las olas de calor. Se debe, principalmente, a la fatiga y la disminución de la capacidad de reacción que acompañan a la sensación de agobio que produce el calor. Para evitar esta situación es importante mantener un espacio fresco y ventilado en el interior del habitáculo, algo para lo que es esencial el aire acondicionado. También puedes seguir estos consejos si viajas con niños pequeños y hace mucho calor.

¿Cómo uso el aire acondicionado?

Pese a que su uso es vital, conviene seguir unos pasos para garantizar el máximo confort y, a su vez, la eficiencia, ya que el aire acondicionado afecta relevantemente al consumo del vehículo. Tanto es así, que el consumo puede aumentar entre un 5 y un 20%, por lo que hay que aprender a utilizarlo del modo más eficiente posible. Antes de nada habrá que comprobar que el sistema de climatización funciona perfectamente y que no se ha deteriorado, algo que contribuiría a incrementar aún más el problema.

El gasto de combustible con los precios históricos de 2022duele pero, si circulamos a más de 35 grados en el exterior, es recomendable apostar por una parada más en la gasolinera. Podemos, eso sí, ser más cuidadosos con el uso del aire acondicionado siguiendo estos consejos.

Errores comunes

Pese a que las directrices son claras, hay errores comunes que todos los conductores cometen con el aire acondicionado. Estos son algunos ejemplos y algunos consejos para optimizar el uso del sistema:

Mantener activado el botón de recirculación del aire. Este es uno de los errores más clásicos ya que, el hecho de mantenerlo pulsado, según Ángel Suárez, ingeniero del Centro Técnico de Seat, "favorece que los cristales se empañen". Asimismo, Suárez aconseja conducir con la opción Auto encendida para que "el flujo de aire se autorregule, sea más homogéneo y se haga un uso más eficiente", señala.

No activar el aire porque la mañana es 'fresquita'. Dependiendo de la zona donde nos encontremos, algunas mañanas de verano pueden ser frescas. A pesar de ello, se aconseja "activar el aire acondicionado del coche, aunque sea con la temperatura más alta", así se evitará que los cristales se empañen cuando se eleve ligeramente la temperatura exterior.

No enfocar correctamente los difusores. Lo comentábamos anteriormente. A veces, los pasajeros piensan que enfocar los difusores a la cara directamente hará que se deshagan del calor. No obstante, "los difusores tienen que estar enfocados hacia arriba, y no hacia la cara". Con este simple gesto se consigue que "el aire se reparta por todo el coche y que llegue a todos los pasajeros de manera uniforme", explica Suárez.

Olvidar el mantenimiento. Como sucede con el aceite, las ruedas o el líquido de frenos, el sistema de climatización de los coches también necesita un mantenimiento específico. Se recomienda cambiar los filtros cada 15.000 o 20.000 kilómetros, así "no se perderá caudal ni tampoco fuerza cuando salga el aire", añade Ángel Suárez.

Mantenimiento

El sistema de aire acondicionado de un vehículo está compuesto por un circuito cerrado de tubos flexibles por los que fluye el gas refrigerante. Al tratarse de un circuito cerrado no debería haber fugas y por lo tanto tampoco haría falta recargarlo. No obstante, con el tiempo se crean pequeñas fugas que pueden traducirse en la pérdida del gas. Es por eso que, en principio, con una recarga cada dos años podría ser suficiente, aunque es conveniente hacer una revisión del coche cada año para detectar otros problemas.

Si el coche no es capaz de enfriar correctamente el habitáculo, también se puede deber a que el filtro antipolen se encuentre dañado u obstruido por un exceso de suciedad, o que exista un problema eléctrico en el sistema. Los principales síntomas de un mal estado de los componentes del sistema de climatización son un menor nivel de enfriamiento, un desagradable olor a humedad al encenderlo, o que no es capaz de desempañar los cristales rápidamente.

En cualquier caso, lo mejor es acudir a un taller de confianza para revisar el problema y ponerle remedio. En el caso de una recarga, el precio se sitúa alrededor de los 60 euros, más en los concesionarios oficiales. Si algún otro componente está dañado el precio dependerá del tipo, del vehículo y de la marca.