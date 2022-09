La ITV ITVes obligatoria para todos los vehículos que circulan por el parque automovilístico español. El objetivo de esta inspección es comprobar que todos los vehículos en circulación están en buen estado y cumplen con las normas de seguridad y la normativa de emisiones aplicable según su tipo y edad.

No tener la Inspección Técnica de Vehículos al día está calificado como una infracción grave o muy grave que puede conllevar una sanción económica de hasta 500 euros, dependiendo del caso. De hecho, las multas por cometer esta infracción han aumentado considerablemente en los últimos años.

Según la DGT y AECA-ITV, en 2021 se registraron 591.077 multas por no tener la ITV en regla, un 32% más que en 2015, cuando se pusieron 396.666 sancionesno tener la ITV en regla. "Se trata de un dato que era de esperar teniendo en cuenta que el absentismo en la ITV se mantiene en niveles cercanos al 40%; una situación preocupante porque demuestra que aún son muchos los conductores que no son conscientes del papel fundamental que juega la inspección técnica en la seguridad vial y en la protección al medio ambiente", explica Guillermo Magaz, director general de AECA-ITV.

Asimismo, las sanciones por no tener la ITV al día representaron en 2021 el 12,3% del total de sanciones impuestas en materia de tráfico, sólo superadas por las multas por exceso de velocidad. Cabe destacar que en 2015, este porcentaje era bastante menor, del 8,2%.

ITV caducada, desfavorable o negativa

Además de suponer un riesgo para la seguridad vial y de dañar al medio ambiente, el hecho de circular con un vehículo sin la inspección técnica en regla tiene consecuencias económicas negativas para su propietario, que será sancionado con multas que van desde los 200 euros hasta los 500 eurosmultas, dependiendo de la gravedad del caso.

Si circulas o tienes el vehículo aparcado en la calle o en el garaje con la ITV caducada, es decir, que no has realizado la inspección técnica en la fecha en la que le correspondía a tu vehículo, puedes recibir una multa de 200 euros y la obligación inmediata de realizar la ITV.

Por otro lado, si te pillan circulando con un vehículo cuya ITV es desfavorable, es decir, que tiene defectos graves y que únicamente tiene permitido desplazarse de la estación de ITV a un taller, puedes recibir una multa de 200 euros. En este caso, el titular del vehículo está obligado a reparar todos los problemas técnicos de su vehículo y volver a la estación de ITV para comprobar que todos los defectos se han solucionado. Para ello, el titular cuenta con un plazo máximo de dos meses.

Por último, si circulas con la ITV negativa, puedes recibir una sanción económica de 500 euros, ya que un resultado negativo en la inspección técnica significa que el vehículo presenta daños muy graves que le imposibilitan abandonar la estación de ITV por sus propios medios. En estos casos, el vehículo tiene que abandonar la estación de ITV mediante el servicio de una grúa y dirigirse a un taller. Acto seguido, en un plazo máximo de dos meses, debe volver a la estación de ITV para comprobar que se han solucionado todos sus desperfectos y que es apto para volver a circular.