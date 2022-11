Tras meses de vaivenes, el precio de los combustibles en España ha vuelto a repuntar. Los precios de la gasolina y el diésel han llegado a los 2 euros el litro, encareciéndose hasta un 5% en comparación con el último mes.

El precio de los carburantes se ha convertido en una gran preocupación para muchos españoles, que ven como coger el coche cada día es un gasto que duele en los bolsillos. Aunque todavía está vigente la ayuda sobre los carburantes del Gobierno, que reduce en 20 céntimos el precio del litro de gasolina y diésel hasta el 31 de diciembre, el coste de los carburantes se ha vuelto a disparar.

Y es que llenar el depósito se ha convertido en un lujo para muchas familias, sobre todo para los que tienen vehículos diésel. Tal y como apunta el Boletín Petrolero de la Unión Europea, los conductores que utilizan combustible diésel pagan hasta un 12% más que quienes utilizan gasolina. Una tendencia que ha invertido la realidad habitual, en la que el precio de la gasolina solía ser más alto.

Lo peor es que el alza del precio del diésel no parece mejorar. Así lo ha alertado el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, cuyas predicciones para los próximos meses no son nada halagüeñas: "En caso de continuar con las tensiones geopolíticas actuales en Europa, me temo que la grieta del diésel va a quedar muy abierta".

La proximidad del invierno y las restricciones a la importación de diésel ruso son los motivos principales aportados por Imaz para lanzar esta predicción. No olvidemos que en invierno la demanda de combustibles aumenta notablemente y, por lo tanto, los precios suben. "Veremos precios todavía más altos si no hay acuerdo político sobre la invasión de Ucrania y el conflicto ruso", apuntó el consejero delegado de Repsol. Por último, el ejecutivo apuntó a la sustitución del gas natural por diésel para paliar la escasez del primer combustible.