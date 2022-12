«En menudo jardín os habéis metido. Nunca nadie ha hecho algo así», nos espetó una compañera del sector. Razón no le faltaba. Organizar un recorrido de relevos en coche, cruzando toda España, y pasando por varias de las principales cabeceras del grupo Prensa Ibérica (son 23 en total), no es empresa fácil. Pero como en Neomotor no conocemos la palabra imposible, nos liamos la manta y un Peugeot a la cabeza y lo hicimos. El jardín mereció la pena.

Durante tres semanas recorrimos cerca de 4.500 kilómetros con un Peugeot 308 Plug-In Hybrid, uno de los vehículos enchufables con más presente del mercado. Una experiencia única, realmente, que puso de manifiesto la cohesión de los profesionales del motor de Prensa Ibérica y las prestaciones de un modelo líder. Iniciamos la aventura en Madrid, con Telva Somoza y nuestra cámara Yasmina Espi hojeando El Periódico de España, en su portada: «Arranca la cumbre del clima». Eso hicimos, arrancar una ruta, con un híbrido enchufable, que nos iba a llevar por 16 cabeceras. Nuestro primer destino fue Cáceres, sede de El Periódico de Extremadura, donde le ‘birlamos’ la plaza de aparcamiento al director del periódico mientras recogíamos un ejemplar con la noticia de que «Extremadura tendrá superávit de médicos de familia en una década», una buena nueva. Los primeros 343 kilómetros transcurrieron sin novedad, aprovechando al máximo el sistema e-Save del 308 (10 minutos permiten unos 4 kilómetros de recorrido eléctrico) para utilizar la carga de la batería en la entrada a las poblaciones. De allí rodamos por autovía hasta el Diario de Córdoba, donde llegamos tras cubrir 249 kilómetros con un consumo cercano a 6,5 litros. ¡Había que bajarlo! De por medio cayó un repostaje. Adaptarse al i-cockpit y usar el e-Save, claves a consierar en el Peugeot 308 Plug-In Hybrid Tras pernoctar en Córdoba y leer que «El transporte anuncia otro paro sin apoyo de las patronales», seguimos hasta Málaga para acercarnos a La Opinión de Málaga tras 158 kilómetros. Edgar Vivó tomó el testigo (léase Peugeot 308) con una media de 5,6 litros, tras desayunarse con «La Costa del Sol se exhibe en Londres» (en el World Travel Market) en los titulares. Repostamos y tomamos la carretera rumbo a Murcia. Tras cerca de 400 kilómetros y con la media algo subida a 5,7 litros, llegamos a La Opinión de Murcia, donde Pepe Barba nos esperaba mientas leía que «Los hosteleros protestan por la crisis energética». En Murcia pasamos por el concesionario Peugeot Marcos donde recargamos la batería del 308 Plug-In Hybrid. y repostamos Al día siguiente rodamos durante 81 kilómetros hasta Alicante, donde Jorge Domenech tomó el volante tras entregar un ejemplar de Información donde anunciaban que «La Costa Blanca recibirá en 2022 casi 2 millones de turistas británicos». En Alicante volvimos a recargar en Peugeot Marcos y seguimos rumbo a Valencia (170 kilómetros), donde entregamos el Peugeot 308 a Javier Pinés, que lo guardó a buen recaudo. De vuelta a Alicante Jorge leía en Levante-El Mercantil Valenciano que «12.000 empleados sociales verían subir su sueldo». Arrancamos de nuevo desde Valencia para dirigirnos a Castellón (unos 90 kilómetros) para repostar y recoger a Fernando Lobón en Mediterráneo. Allí «Castellón debe ser autosuficiente en energía para esquivar la crisis» era noticia en la portada. Subimos los 290 kilómetros hasta L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona) donde dejamos el coche a Xavier Pérez para cargar en la sede de El Periódico de Catalunya y el Diario Sport. Segunda etapa Hasta ese momento habíamos logrado un consumo de 5,9 litros. Un poco de zapatilla sí le dimos. Retomamos la ruta, con Josep Viaplana, para cubrir los 120 kilómetros que nos separaban de Diari de Girona. Desayunamos con «La industria del entretenimiento contamina más que el sector textil y hotelero» en El Periódico, mientras Sport se centraba en «Ansu Fati, alma letal» (casi no pudo disparar en el Mundial de Qatar). Mantuvimos la media de 5,9 litros hasta Girona. «Semana negra en las carreteras gerundenses con 5 muertos en 4 accidentes», rezaba en portada el rotativo. Retomamos la ruta, tras repostar en Gurb, hasta el Regió7 de Manresa (120 kilómetros más) donde Josep Viaplana le pasó el testigo a Àlex Soler y se llevó al tren el periódico con la noticia de que «Manresa quiere crear un nuevo edificio para los archivos municipal y comarcal». Nuestra aventura merece estar en ellos. El Peugeot 308 Plug-In Hybrid respondió a todas las expectativas y con él cubrimos la distancia entre las diferentes cabeceras ofreciendo un consumo medio de gasolina de 5,6 litros cada 100 kilómetros, realizamos nueve repostajes y cuatro recargas Xavier y Àlex enfilaron hacia Zaragoza para llegar de noche tras recorrer 270 kilómetros. Bajamos a 5,8 litros. ¡Bien hecho! A la mañana siguiente, tras un café y visita a la redacción de El Periódico de Aragón nos pusimos en marcha hacia Madrid. «AWS, la nube de Amazon, estrena en Aragón sus tres centros de datos», noticia de tecnología para un coche muy, muy tecnológico. Cubrimos los 320 kilómetros hasta El Periódico de España, en Madrid, repostando en Cetina y haciendo los últimos 25 kilómetros en modo 100% eléctrico. La rueda de repuesto Vicente Montoro iba a tomar el volante para iniciar la tercera etapa. Salió rumbo a La Opinión de Zamora (260 kilómetros) a donde llegó tras repostar y leer que «La Diputación plantea una Feria del Vino para 2023 con nuevo formato». Algún vino le habría venido bien kilómetros después de salir hacia Vigo (357 kilómetros), en A Gudiña (Orense) ya que pinchamos. Raja en el neumático, por lo que el compresor y el kit de reparación no sirve. Sin rueda de repuesto (pero ¡porqué no ponen una!) tuvimos que esperar a la grúa, ir a Orense para seguir a Vigo al día siguiente. Bufff. Todo sea eso. Llegamos a Faro de Vigo donde Raúl Rodríguez le entregó el periódico con «Galicia formará profesores, alumnos y padres contra el ciberacoso» en la portada. Tras repostar guardamos el Peugeot 308 en el garaje hasta el día siguiente. La siguiente parada, La Opinión de A Coruña (160 kilómetros), allí leímos que «Estrella Galicia obtiene licencia para una caldera de biomasa que reducirá el consumo de gas», reducir energía es la clave. Como con el Peugeot 308 que lo teníamos ya en 5,8 litros. Desde La Coruña seguimos hasta Oviedo para encontrarnos con José Bernardo Pino en La Nueva España tras 295 kilómetros. Amanecimos con un «Día de gloria para la hostelería asturiana con 11 estrellas Michelin». Para chuparse los dedos... pero no había tiempo, había que llegar a Madrid tras repostar. En la ruta, con una conducción algo alegre, nos metimos de nuevo en 5,9 litros. Pero poco a poco fuimos bajando hasta entrar en Madrid en modo eléctrico y entregar el Peugeot 308 Plug-In Hybrid a Xavier Pérez de nuevo. En El Periódico de España leíamos «Muere Pablo Milanés, la voz de la nueva trova cubana». Entregamos el coche en Stellantis con 4.450 kilómetros, un consumo medio de 5,7 litros, 16 periódicos en el maletero y una gran experiencia al volante de un coche que demostró tener un gran presente y un mejor futuro.