No es nuevo, pero no por ello es menos escalofriante... y aleccionador. En su día la Guardia Civil compartió en su cuenta de Twitter las imágenes de un accidente de tráfico ocurrido en Bélgica en agosto de 2014. En el vídeo, grabado por el conductor de un camión, se ve cómo un coche verde que circula por el carril exterior realiza una maniobra imprudente y cruza dos carriles para incorporarse a una salida de la autovía.

Lo que la conductora no pudo ver debido a la cantidad de tráfico que había en la carretera es que un camión se encontraba parado en ese carril. El impacto es brutal pero no termina ahí, ya que a continuación es arrollada por el vehículo de gran tonelaje que grabó con su cámara de seguridad el accidente y al que no le da tiempo a reaccionar.

Video dedicado al que crea que pasarse una salida en la autovía es el fin del mundo

(Increíble pero sobrevivió) pic.twitter.com/GRigD2eeqW — Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) 14 de octubre de 2019

Son unas imágenes impactantes con cuya difusión la Guardia Civil quiso concienciar sobre los peligros de circular a una velocidad excesiva y de forma imprudente. Con el texto "vídeo dedicado al que crea que pasarse una salida en la autovía es el fin del mundo" también añade que, milagrosamente, la mujer sobrevivió a los dos brutales impactos.

El siniestro tuvo lugar en la autovía belga E-40 Gante-Brujas, en la salida de Aalter. La conductora fue trasladada al hospital en estado crítico, donde se le diagnosticó la ruptura de dos vértebras cervicales y estuvo un tiempo en coma. Sin embargo, salió viva de tan estremecedor percance.

Queda claro que conducir unos cuantos kilómetros más hasta la siguiente salida sale más a cuenta que jugarse la vida con una maniobra tan peligrosa.