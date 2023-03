En el Salón de Detroit de 2017 se presentó el prototipo Buzz 1, y su diseño se inspiraba el la icónica furgoneta Volkswagen T1 (conocida como ’Bulli’). Seis años después, y basado en ese prototipo, llega el Volkswagen ID. Buzz, con diseño neo-retro y 100% eléctrico.

En cuanto a su tamaño, mide 4,71 metros de largo, 1,93 de alto y 1,98 de ancho, y una distancia entre ejes de 2,98 metros. El motor está situado sobre el eje trasero (como en las primeras versiones de la ‘Bulli’). Tiene puertas laterales deslizantes, y en opción pueden ser automáticas.

Está disponible en dos versiones, una de pasajeros con cinco plazas, y otra comercial enfocada al transporte de mercancías, con un volumen de carga de 4 m3.

Por el momento únicamente hay disponible una sola motorización de 204 CV (150 kW) y una batería de 77 kWh de capacidad. Esto permite que el ID. Buzz se desenvuelva con bastante soltura por la carretera pese a que su velocidad máxima está limitada a 145 km/h.

La autonomía en ciudad, según la marca, es de 418 km y 414 en la versión Cargo.

Para recuperar energía, el sistema admite conexión plug & charge (conexión y carga directa) y potencias de hasta 170 kW, con lo que en puntos compatibles la batería puede pasar del 5 al 80% de capacidad en 30 minutos. En un punto de 11 kW, el proceso se alarga hasta las 7 horas y media.

El interior es limpio, diáfano, con colores vivos y acabados de muy buena calidad. El puesto de conducción es elevado y con control de todo por su excelente visibilidad. Las plazas traseras son muy amplias por el tamaño del conjunto y al no estar limitado por la existencia del túnel central. Además, la banqueta se puede desplazar hacia delante o hacia atrás 15 cm y el respaldo también es ajustable.

La digitalización está a la orden del día, y hay que destacar que tecnológicamente está muy equipada y cuenta con avanzados sistemas de ayuda a la conducción como el Travel Assist y el Park Assist Plus.

Este monovolumen hace volver la cabeza a quienes lo ven por la calle por su atractivo diseño. Desde que probé el Ferrari F40 en 1989, no había tenido la sensación de que conducía algo que no se había visto antes al natural. Todo el mundo preguntando, cuando sale, si es eléctrica, si la pueden ver por dentro, etc...

Lo primero que hay que decir, es que es grande, más grande de lo que parece, sobre todo en su interior, es enorme por dentro. Se nota cuando nos ponemos al lado de un monovolumen de los de 7 plazas o un SUV grande, y se ven «pequeñitos». No hay que olvidar que podríamos decir que es la octava generación de la Volkswagen Transporter/Caravelle, dependiendo de si es la versión comercial o la de pasajeros. El VW ID. Buzz lo comercializa Volkswagen Vehículos Industriales, y va tan bien como cualquier turismo 100% eléctrico, aunque no hay que olvidar que tiene el tamaño de una furgoneta, pero es un vehículo Premium, y además, es el heredero de la mítica furgoneta de los hippies, la T1.

Por cierto, a la T1 original muchos le ponían una bola de remolque, y a esta ID.Buzz también se le puede poner una bola de remolque eléctrica escamoteable y tiene un precio de 990 euros.

La conducción del ID. Buzz es como la de cualquiera de sus hermanos eléctricos: fácil, cómoda, silenciosa y tranquila. El silencio de marcha es total y en zonas urbanas destaca su maniobrabilidad, con un radio de giro similar al de un Golf (11 metros).

En cuanto a los precios (sin descuentos ni Moves III), el ID. Buzz de pasajeros cuesta 63.560 euros y el ID. Buzz Cargo se queda en 58.200 euros.