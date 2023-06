Desde su nacimiento en 2003, la Volkswagen Driving Experience se ha convertido en una de las escuelas de conducción más reconocidas de España, que ha ido evolucionando incorporando nuevos cursos y una oferta cada vez más personalizada y adaptada a las necesidades de los usuarios. Hoy ofrece cursos en asfalto, tierra y nieve y se dirige tanto a los conductores más experimentados, como a aquellos jóvenes que acaban de recibir su permiso de conducir. El objetivo es siempre el mismo: reducir los accidentes de tráfico.

Este programa nació inicialmente como una actividad para formar a su red comercial, aunque con el paso de los años se ha convertido en un completo programa de conducción.

En la actualidad, la Volkswagen Driving Experience se ha abierto tanto a clientes de la marca como a no clientes.

A lo largo de estos años, la Escuela de Conducción de Volkswagen ha ido evolucionando, incorporando nuevos cursos con una oferta más personalizada y adaptada a las necesidades a cada cliente.

Para los amantes de las emociones fuertes, el programa contempla experiencias en nieve, como la R Ice Experience en Suecia y la 4 Motion Hielo y Nieve, que se celebró en Andorra el pasado mes de marzo.

La escuela One to One ofrece la posibilidad de acceder a una clase privada exclusiva con un piloto de la Escuela de Conducción de Volkswagen, se trata de una experiencia de conducción personalizada 100% para cada cliente. Tiene lugar todos los sábados en Madrid y Barcelona bajo demanda.

El Meet&Drive con Luis Moya, en el que además de disfrutar de una clase personal de conducción de 2 horas acompañado por un piloto profesional, los asistentes podrán conocer al bicampeón del Mundo de Rallies, Luis Moya, durante una exclusiva comida privada.

Con la Escuela ID., Volkswagen ofrece una experiencia de conducción nueva y quiere ayudar a los alumnos a descubrir las claves de conducción y la diversión que se esconde detrás de un coche eléctrico.

La Escuela R y la Escuela GTI están dirigidas a quienes quieren aprender o mejorar su técnica de conducción. Para ello, Volkswagen pone a su disposición dos niveles de formación en función de la experiencia del conductor.

En España los cursos de la escuela Volkswagen Driving Experience se realizan en dos circuitos, Jarama y Montmeló.