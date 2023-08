La mayoría de los coches, por no decir todos, cuentan con una franja de puntos negros en su parabrisas. Seguro que más de una vez los has visto pero es probable que no sepas del todo cuál es su función exacta. Te la contamos a continuación para sacarte de dudas.

La famosa franja de puntos de la que te hablaremos a continuación es más común de lo que crees y probablemente la veas en tu día a día sin darte cuenta, ya que suele pasar bastante desapercibida.

Lo cierto es que esta franja de puntos no solo puede apreciarse en los coches, sino que también hay otros tipos de vehículos que cuentan con ella en sus cristales. Si te fijas en autobuses, camiones, furgonetas e incluso trenes podrás ver que la mayoría cuentan con estos puntos en sus cristales.

El motivo es básicamente estético. Al ser puntos negros, la franja de la que te hablamos se disimula mejor en el cristal y permite hacer una transición algo más fluida y cómoda para el ojo humano desde la banda negra que rodea el parabrisas hacia el resto del cristal.

Esta transición sería mucho más “brusca” y desentonaría con el resto del coche si por ejemplo fuesen cuadrados pequeños o líneas negras. Pero, ¿cuál es la función de estos famosos puntos?

La mayoría de vehículos están expuestos a la luz del sol durante largos periodos de tiempo, y en veranoverano, a las altas temperaturas. El frío, la lluvia y el viento en invierno también son condiciones a las que se expone tu coche continuamente y pueden ser perjudiciales para tus cristales.

Esta franja de puntos de la que te hablamos se conoce técnicamente como “frit brand” y su principal función es ocultar y proteger el adhesivo que se utiliza para fijar el cristal del parabrisas. Hace años se utilizaba un borde cromado y una junta para sujetar los cristales, pero se ideó este sistema que, además de más estético, es mejor de cara a proteger el cristal de las diferentes condiciones climatológicas.