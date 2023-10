A finales del año pasado llegó al mercado español la tercera generación del BMW X1, y este verano llegó la versión híbrida enchufable (en dos versiones de motor), que nos sorprendió en la presentación, pues parecía más un X3 que un X1, sobre todo por la calidad de sus acabados.

Nos gustó tanto en su presentación que nos hemos decidido por probar la versión más baja, el xDrive25e. Lleva un motor turbo de gasolina 1.5 de 136 CV, con tres cilindros, y un propulsor eléctrico de 109 CV, lo que hace un total de 245 CV, que acelera de 0 a 100 km/h en 6,8 segundos y alcanza una velocidad máxima de 190 km/h que en modo eléctrico es de 140 km/h. El motor eléctrico está situado en la parte trasera del coche y es el que se encarga de mover el tren trasero, de ahí que la tracción total xDrive está supeditada a su funcionamiento.

Pero tranquilos, que pese a su cifra de potencia, el BMW xDrive25e cuenta con la etiqueta CERO de la DGT, con todas las ventajas de movilidad que ello supone.

Gracias a una batería de iones de litio de 16,3 kWh (14,2 kWh de capacidad útil) puede circular hasta 92 kilómetros en modo 100% eléctrico según el ciclo WLTP. Esta batería puede cargarse en un enchufe convencional, en un punto de carga rápida o mediante la recuperación de energía al frenar o al reducir la velocidad. La batería ofrece una potencia de carga de 7,4 kW y en un punto de carga con corriente alterna bastan dos horas y media para alcanzar el tope de carga.

En cuanto a tamaño, es algo más grande que las anteriores versiones, ya que es 5,3 centímetros más largo llegando a los 4,50 metros, pero también más ancho (1,85 m.) y alto (1,62 m.) con una distancia entre ejes de 2,69 metros. Eso ya anticipa un habitáculo algo más espacioso.

Estéticamente ofrece una nueva imagen frontal con respecto a la generación anterior, donde destaca una gran parrilla prácticamente cuadrada con los riñones de BMW y la trasera presenta una imagen más robusta con una luneta bastante estrecha y unos estilizados pilotos de led.

Interior. El habitáculo está inspirado en el iX, la versión eléctrica 100% y cuenta con tecnología digital, destacando la presencia de una gran pantalla curvada integrada por una de 10,25 pulgadas destinada al cuadro de instrumentos y otra central de 10,7 pulgadas. El equipamiento de serie incluye el control de crucero con función de frenado y el sistema de aviso de colisión frontal, que ahora también es capaz de detectar el tráfico que se aproxima al girar a la izquierda y a los peatones y ciclistas cuando se pretende girar a la derecha. El asistente de aparcamiento que incluye la cámara de marcha atrás y el asistente de marcha atrás, también forman parte del equipamiento de serie.

En cuanto a las plazas traseras son bastante amplias, pero debido a que en el maletero lleva la batería no disponen de regulación longitudinal, que es opcional en los modelos no electrificados. El maletero tiene 490 litros y dispone de un práctico doble fondo para guardar los cables de conexión, que siempre es muy útil para no restar espacio.

Al volante. Este modelo mezcla la suavidad característica de los BMW con la de los híbridos enchufables. El BMW X1 xDrive25e acumula electricidad muy rápidamente a partir de la frenada regenerativa para intentar moverse sólo con el motor eléctrico siempre que puede, lo que nos permite obtener unos bajos consumos. Como en el resto de BMW, el habitáculo está muy bien aislado de ruidos aerodinámicos y de rodadura, lo que unido al uso 100% eléctrico ofrece un silencio destacable.

El BMW X1 xDrive25e mantiene el ADN de la marca, con el equilibrio entre la deportividad y el confort necesario para viajes largos.

Tiene un tamaño suficiente para poder utilizarlo a diario en ciudad, pero también sirve para viajar porque tiene un habitáculo y un maletero espaciosos, además de prácticos.

En cuanto a precios, el BMW X1 xDrive25e está disponible en el mercado español desde 55.050 euros.