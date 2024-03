Más grande, más Mini

Mini ha iniciado la venta del Countryman 2024 en España. Este modelo, que ya era el más grande de todos los que comercializaba la marca de origen británico y propiedad de BMW, ahora ha aumentado su longitud hasta los 4,44 metros, 1,84 de ancho y 1,64 de alto, con un peso de 1.735 kilos, lo que le permite competir en la parte alta de los SUV compactos. Además, ofrece una mayor habitabilidad, una mejor calidad en su construcción, y un equipamiento generoso desde la versión más básica. El Mini Countryman 2024 comparte un gran número de componentes, además de su plataforma con el BMW X1, y es el primer Mini que se fabrica en Alemania.

La nueva generación mantiene la silueta y líneas del Countryman, con una generosa altura libre al suelo que junto a configuraciones de tracción integral permitirán ofrecer un comportamiento muy versátil. Su longitud aumenta en 13 centímetros, mientras que su altura gana otros 6 cm y ofrece una mayor habitabilidad, que refuerza su posición como el Mini más práctico de la familia

La estética de la nueva generación se basa en superficies más planas, un techo levemente curvado y un pilar C de nuevo diseño que adopta una forma específica para cada acabado, así como la característica banda negra. En el frontal desaparecen los elementos cromados de los faros y tenemos un capó curvado, mientras que el lateral destaca por las llantas de hasta 21 pulgadas y unos pasos de rueda más anchos que le da una presencia más poderosa. La trasera con los pilotos enrasados se estrecha por debajo de la inscripción del modelo para dividirla en dos secciones.

En el interior lo más llamativo es la pantalla redonda OLED en el centro de la consola y que cuenta con todas las funciones necesarias. / Información

Interior. Esta tercera generación del Countryman supera en todo a la anterior, por eficiencia y por capacidad de maletero (entre 450 y 505 l), además viene equipada con lo último en materia de seguridad activa, infoentretenimiento y confort. No cabe duda de que lo más llamativo es la pantalla redonda OLED que se presenta en el centro de la consola y que cuenta con todas las funciones necesarias y, además, con una gran resolución. Destacar lo intuitivo de la navegación, que nos permite anticiparnos a las maniobras a realizar, añadiendo una función 3D en el Head-Up Display. Mini no se olvida de aquellos conductores que se resisten a dar el salto a las nuevas tecnologías, y por ello mantiene algunos botones físicos para no renunciar a lo clásico. Y si lo que queremos es comodidad, el asistente de voz nos permite acceder a varias funciones como pueden ser la navegación, el teléfono o el audio.

Gama 2024. La gama Countryman 2024 está compuesta por tres versiones de gasolina (dos de ellas microhíbridas), una diésel microhíbrida y dos eléctricas. No habrá, versiones híbridas enchufables. De momento las que llegan al mercado son las versiones C y John Cooper Works.

El nuevo Mini Countryman está disponible con versiones térmicas de gasolina y 100 % eléctricas.

En gasolina tenemos la versión Countryman C con el motor 1.5 tricilíndrico, turboalimentado y microhíbrido (etiqueta ECO) de 170 CV, mientras que si se opta por la versión Countryman John Cooper Works ALL4, dispone del propulsor 2.0 de cuatro cilindros con turbo, pero sin hibridación ligera (etiqueta C), que entrega 300 CV.

El Countryman C menos potente puede combinarse con cuatro acabados (Essential, Classic, Favoured y JCW), mientras que el Countryman John Cooper Works ALL4 (4x4) sólo cuenta con un nivel de equipamiento. En cuanto a sus prestaciones, el primero acelera de 0 a 100 km/h en 8,3 segundos, alcanza una punta de 212 km/h y consume una media de 6,1 l/100 km según ciclo WLTP. En cambio, el otro hace el 0-100 en 5,4 s, llega a 250 km/h y, en teoría, gasta 7,8 litros. No existe el cambio manual, y de serie lleva la transmisión automática de doble embrague y con 7 velocidades.

Precios. El Mini Countryman C Essential está disponible desde 39.400 euros, mientras que el Mini Countryman John Cooper Works ALL4 parte desde 59.400 euros.