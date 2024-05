Educando a los conductores

Desde su nacimiento en 2003, la Volkswagen Driving Experience se ha convertido en una de las escuelas de conducción más reconocidas de España, que ha ido evolucionando incorporando nuevos cursos y una oferta cada vez más personalizada y adaptada a las necesidades de los usuarios.

Volkswagen ofrece cursos en asfalto, tierra y nieve y se dirige tanto a los conductores más experimentados, como a aquellos que acaban de recibir su permiso de conducir. El objetivo es siempre el mismo, que los conductores sepan como reaccionar ante un imprevisto y así reducir los accidentes de tráfico.

Este programa nació inicialmente como una actividad para formar a su red comercial, aunque con el paso de los años se ha convertido en un completo programa de conducción.

En la actualidad, la Volkswagen Driving Experience se ha abierto tanto a clientes de la marca como al público en general

A lo largo de estos años, la Escuela de Conducción de Volkswagen ha ido evolucionando, incorporando nuevos cursos con una oferta más personalizada y adaptada a las necesidades de cada conductor.

Este año Volkswagen estrena el Driving Experience Fest, un gran evento abierto a más de 2.000 personas, que se celebrará en el Circuito del Jarama en Madrid, el próximo sábado 18 de mayo, y en el Circuito de Barcelona- Cataluña el 21 de septiembre. En él los asistentes recibirán formación que les ayudará a mejorar su técnica de conducción, tendrán la posibilidad de rodar en pista con los modelos deportivos de la Gama R y de la familia ID., divertirse en el circuito GTI y probar los últimos SUV de la marca en el circuito «off-road».

Además de la experiencia de conducción en circuito, los asistentes y sus acompañantes podrán disfrutar de un «paddock» lleno de actividades, con simuladores de conducción, música en directo, «food trucks» o zona de tatuajes.

El precio de la entrada es de 50 euros para clientes de Volkswagen y 70 para el resto de asistentes. Las plazas se pueden adquirir a través de la web Volkswagen Driving Experience: https://drivingexperience.volkswagen.es.

Volkswagen Driving Experience amplía su oferta formativa con un curso pionero de conducción nocturna. / Información

Conducción nocturna. Otra novedad es que la Volkswagen Driving Experience amplía su oferta con un curso pionero de conducción nocturna, que se celebrará el próximo jueves 17 de mayo en el circuito del Jarama y está abierto tanto a clientes como a no clientes de la marca.

El objetivo de este nuevo curso es proporcionar las claves para conducir con seguridad durante la noche. La jornada comenzará a las 19 horas y se prolongará hasta medianoche.

Una clase privada exclusiva. La escuela One to One ofrece la posibilidad de acceder a una exclusiva clase privada de dos horas con un piloto de la Escuela de Conducción de Volkswagen, se trata de una experiencia de conducción personalizada 100 % para cada cliente. Tiene lugar tanto en Madrid como en Barcelona bajo demanda.

Disfrutar con los eléctricos. Con la Escuela ID., Volkswagen ofrece una experiencia de conducción nueva y quiere ayudar a los alumnos a descubrir las claves de conducción y aprenderán a sacarle el máximo partido a la conducción de un coche eléctrico.

La Escuela R y la Escuela GTI están dirigidas a quienes quieren aprender o mejorar su técnica de conducción. Para ello, hay dos niveles de formación. La Escuela R está diseñada para conductores experimentados que quieren ir un paso más allá y aprender nuevas técnicas que les permitan reaccionar con mayor seguridad ante situaciones adversas. La Escuela GTI está dirigida a personas con hasta dos años de carnet, y en ella se incide en la colocación de las manos al volante, la importancia de la vista y el peligro que representan las distracciones, el alcohol y las drogas.

A los cursos podemos ir para aprender, para mejorar, y sobre todo para divertirnos, pero recuerde que lo que se aprende puede sernos útil si nos tenemos que enfrentar con situaciones comprometidas y complicadas en el tráfico. No hay que olvidar que Volkswagen educa a los conductores para aumentar la seguridad vial.