Una nueva etapa

Un nuevo nombre llega al mercado del automóvil español, es KGM, el nombre con el que a partir de ahora se van a conocer a los SsangYong. Es un cambio importante, pero el único, ya que los modelos van a seguir siendo los mismos y el logotipo, el de las alas de dragón, también.

Conglomerado coreano. KG es un conglomerado surcoreano que se fundó en el año 2003. En la actualidad, el Grupo KG engloba un importante número de compañías que operan en sectores tan variados como el acero, los productos químicos, la movilidad, el ocio, las finanzas, la educación, la tecnología, la logística y los medios de comunicación.

Historia. Pero vamos a contar un poco la historia de esta adquisición. Hace dos años, en 2022, KG se hacía con el 61% del accionariado de SsangYong, que atravesaba por una profunda crisis. Como accionista mayoritario, en estos dos últimos años se ha ido asentando dentro de la estructura, delegando en cada país el cambio de nomenclatura. En España, la fecha clave fue el pasado 1 de julio, fecha en la que KGM, la M proviene de Mobility (movilidad), tomaba el relevo de SsangYong, que queda ya en el recuerdo con sus 30 años de presencia en nuestro país, y sus más de 90.000 vehículos vendidos.

Los cambios pasarán prácticamente inadvertidos en los vehículos. El logo seguirá siendo el mismo, pero tendrá más protagonismo, sobre todo al estar en el centro del volante. Los cambios más importantes llegarán a los 71 concesionarios españoles. El cambio de la imagen corporativa será un visto y no visto, ya que está previsto que todo se realice este verano.

El proyecto de KGM es muy ambicioso. De hecho, está en proyecto la construcción de una nueva fábrica en el sur de Corea. Recientemente acaban de firmar un acuerdo con BYD para la tecnología eléctrica. Un paso importante, ya que se ahorran procesos y tiempo, y al fabricarse en Corea están libres de los aranceles que, en un principio, está previsto que se apliquen a los productos chinos.

En 2023, SsangYong comercializó en Europa ciento veinte mil vehículos. KGM quiere triplicar esa cifra, y se ha marcado la cifra de trescientos veinte mil coches para el año 2027. Un crecimiento que, aplicado a España, significa pasar de las treinta y cinco mil cuatrocientas unidades de este año, a las setenta mil.

Para obtener este crecimiento, recordemos que en KGM son especialistas en SUV’s, y la actual gama, compuesta por el Tivoli y el Tivoli Grand; el Korando y el Korando e-Motion; el Musso Sports; el Torres; y el Rexton, se ampliará el próximo año con la versión eléctrica del Torres denominada EVX, el Torres Coupé y el Torres Pick-Up 100% eléctrico y contarán con etiquetas ECO y CERO.

Las previsiones de nuevos modelos llega a 2026. Aunque de momento no tienen nombre comercial asignado si tienen nombre técnico, el KR10 es un SUV de aspecto TT del segmento C, del tamaño del Korando, y el F100, más grande y del segmento D/E, que tendrá un tamaño superior al Rexton. Estos vehículos se sumarán a la gama, y no llegarán para sustituir al Korando y al Rexton.

Uno de los valores que quieren destacar es que son surcoreanos, y para ello han hecho un juego de palabras con las siglas KGM (‘Korean Genuinely Made’, que en español significa ‘Genuinamente hecho en Corea’). En la marca son conscientes del buen producto que fabrican, y para ellos es un orgullo su fabricación. Además, es una marca con uno de los mejores datos referido al nivel de servicio, que no es otro que la respuesta del taller a las intervenciones, y que se sitúa en un 96,3%, una de las cifras más altas.

Una fecha histórica para una nueva marca, que no lo es, ya que arrastra casi 30 años de existencia en España, con más de 90.000 vehículos vendidos, y 71 concesionarios oficiales en nuestro país.