«En Volvo analizamos las necesidades del cliente y buscamos la excelencia»

Volvo Car España esté viviendo uno de sus mejores momentos gracias, entre otros importantes detalles, a la brillante gestión de este ejecutivo que no para de poner en práctica nuevas fórmulas y soluciones para mantener a este fabricante en la cresta de la ola. En Volvo analizan las necesidades del cliente y se adelantan a ellas para que viva una experiencia positiva, tanto en el mantenimiento habitual de su vehículo como en la solución de posibles averías. Y la satisfacción de los clientes ha llevado a la firma sueca en España a estar muy considerada entre las marcas premium y eso es lo que provoca una fidelidad hacía sus productos sin parangón en nuestro mercado.

La conexión de Alicante con Volvo es importante para los suecos, y aunque ahora ya no son los dueños de la Vuelta al Mundo a Vela, siguen siendo sus patrocinadores y tienen su Museo en la zona Volvo del Puerto de Alicante. Volvo Car España ha decidido hacer su Convención Nacional de 2025 en Alicante.

Cuando uno piensa en Volvo lo asocia a seguridad.

Hace casi 100 años que nacimos con una visión maravillosa, porque el ingeniero Gustav Larson y el economista Assar Gabrielsson que fundaron Volvo en 1927, tuvieron un accidente de automóvil y lo que hicieron fue apostar por la movilidad, pero segura. Nuestro lema es «Freedom to move» (libertad de movimiento) pero personal, segura y sostenible. La seguridad está en todos los objetivos de esta marca. En 1959 Nils Bohlin, un ingeniero de Volvo, creó el cinturón de tres puntos, el cinturón que todos los fabricantes ponen en sus coches y han salvado más de un millón de vidas, porque Volvo renunció a sus derechos de patente para que todo el mundo pudiera beneficiarse, y eso lo hemos hecho varias veces porque por encima de todo está conseguir coches seguros y cuidar a las personas.

Uno de los anhelos de los conductores actuales son los coches autónomos pero, ¿cuando serán una realidad?

Volvo durante estos casi 100 años se ha dedicado a investigar accidentes, no pruebas de laboratorio, ni crash test, sino investigar, porque tenemos un acuerdo con el gobierno sueco y cada vez que hay un accidente llaman a nuestros ingenieros, y casi el 90% de todas las causas de los accidentes son por errores humanos. Pero ¿cual es la fórmula para evitar esto?, por más que concienciemos a las personas, la mejor forma es que el coche de forma autónoma nos salve. Nosotros conducimos, no hay problema, pero si estás despistado por un momento, que sea el propio coche el que reaccione porque ve un objeto. Hoy, con el Volvo X90 estamos entrando en una nueva era para la seguridad, ya que es un coche que a casi 300 metros de distancia, con la tecnología «Lidar», es capaz de detectar que hay delante, para evitar ese posible accidente. Es el coche el que reacciona, y eso es esa libertad de movimiento segura que ofrecemos.

Hay una cosa que se han tomado en serio, y es la sostenibilidad.

Nosotros lo que queremos hacer es mantener la movilidad, que la gente disfrute de ella, pero no queremos dañar el medio ambiente, ese es el compromiso de Volvo. El cliente lo que quiere es que su coche vaya bien, que no le de problemas y que esté contento con él. Ese es el trabajo de Volvo, pero a la vez le decimos que si le cuidamos, también cuidamos donde vive y el proyecto de Volvo es muy claro, nos hemos puesto un objetivo que es que en 2040, toda la cadena de valor de esta empresa tiene que ser neutral con la atmósfera, es decir la reducción del CO2 tiene que ser impacto cero y eso estamos llevándolo a cabo. Nuestras fábricas sólo trabajan con energías renovables, y con los nuevos coches que lanzamos podemos tener una movilidad sostenible, sin quitar que el cliente disfrute. Hemos tenido mucho éxito porque no le hemos complicado las cosas al cliente.

Volvo a apostado por la electrificación de su gama, ¿pero el conductor español está preparado para los coches electrificados?

Es verdad que en España el volumen de eléctricos puros es un 4 o un 5%, que el volumen de electrificados total, eléctricos puros mas híbridos enchufables, es un 11 o un 12%, en Volvo estamos con el 50%, del que el 35% es electrificado y un 20% eléctrico puro. ¿Pero cómo lo hemos conseguido?, pues diciéndole al cliente lo que es mejor para él, y para eso le preguntamos ¿qué está buscando?, un coche pequeño urbano, pues mira el EX30 es pequeño, es urbano, además el precio es el más económico de todos los que tenemos. ¿Es gasolina diesel? no, es eléctrico y le explicamos las ventajas de los eléctricos. Cuando prueban un eléctrico, sobre todo en ciudad, el cliente nos dice vale me encanta en ciudad, ¿pero si voy de viaje?, ningún problema le dejamos gratis un coche equivalente con motor térmico. De 6.000 clientes con eléctricos solamente dos clientes nos lo pidieron, el resto no se lo plantearon.

¿Por donde va Volvo en el mundo de la distribución?

Uno de los logros de Volvo Car España es que hemos conseguido unir el mundo digital y el mundo físico en la relación que tenemos con nuestros concesionarios, porque es la que el cliente quiere. Nosotros lo que hemos hecho en España es unificar y coordinarnos todos de forma que el cliente tiene un programa donde le vamos dando más ventajas cada año que viene. El orgullo cara a nuestros clientes es que les hemos reducido el tiempo de espera, les damos facilidad para las citas. Creamos programas con la red de concesionarios, porque al final son ellos los que ven al cliente, y para el cliente Volvo es el concesionario, nosotros estamos detrás para ayudar.

La creación del Club Volvo es un compromiso en firme de la marca con el cliente.

Este año lanzamos el Club Volvo nuestro compromiso incluye 20 puntos entre los que los más importantes son el rigor en la entrega del coche nuevo o le prestan uno similar a partir del primer día de retraso en la entrega, con un stock nacional disponible desde todos los concesionarios. La garantía de cambio en 15 días o 1.000 kilómetros para coches nuevos, lo que significa que si a alguien no le gusta el coche que se ha comprado se lo cambian por otro, cargador doméstico para coches eléctrico, sistema easy pay que permite financiar las operaciones de taller sobre la marcha y sin tarjeta de crédito. Así hasta 20 puntos entre los que se incluye uno nuevo que hace referencia a la posibilidad de acceder a las salas VIP de los aeropuertos a los clientes de la marca.