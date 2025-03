«Antes de que acabe el año, saldrá el primer coche producido en Europa por BYD»

BYD es un fabricante de automóviles con sede en Shenzhen y que fabricará antes de que acabe el año parte de sus vehículos en la nueva factoría que tienen en Szeged (Hungría) para evitar los aranceles de Bruselas a la importación de coches 100% eléctricos chinos.

BYD son las tres iniciales de la frase inglesa ‘Build Your Dreams’ que en español significa ‘Construye Tus Sueños’, es una multinacional tecnológica fundada en febrero de 1995 y presente en Europa desde 1998. BYD es el mayor fabricante mundial de vehículos enchufables acumulando más de 10 millones de unidades vendidas. Con presencia en 90 países, desempeña un papel muy relevante en industrias relacionadas con la automoción, la electrónica, las energías renovables y el transporte ferroviario. BYD cuenta con 100.000 ingenieros en su plantilla de más de 900.000 empleados, que desarrollan su labor en más de 30 parques industriales y 11 centros de investigación, generando una media de 15 patentes propias cada día. En los últimos años, ha desarrollado importantes avances tecnológicos, como la Blade Battery, la e-Platform 3.0 y la tecnología Cell to Body.

BYD ha llegado esta semana a Alicante de la mano de BYD Quadis Dreams, el concesionario oficial de la marca para Alicante y provincia.

Alberto de Aza es el CEO de BYD para España y Portugal, y la inauguración del nuevo concesionario era un buen momento para que nos contara los planes que la compañía tiene para nuestro mercado.

BYD es una marca que no estaba en Alicante y Grupo Quadis tampoco, así que es un doble debut.

Pues mira, estamos aquí en Alicante, abriendo un nuevo concesionario, y estamos encantados de asociarnos con Grupo Quadis, que lleva ya muchos años operando en España, es uno de los principales grupos de distribuidores de automóviles y va a tener hasta 20 puntos de venta de BYD en la zona de responsabilidad que les hemos asignado. Quadis tiene toda nuestra confianza.

Alicante es la cuarta provincia en matriculaciones en España.

Alicante es muy importante para nosotros, por eso estamos aquí en la inauguración. Además las instalaciones son maravillosas. Estrenamos aquí la nueva imagen corporativa, y la verdad es que no solamente lo hemos actualizado por fuera, sino también por dentro, añadiendo puestos modernos para el equipo de ventas que son profesionales y están preparados para asegurar la atención que queremos para todos los clientes de BYD. Por lo tanto, es un día importante para BYD y para Quadis. Además nos acompaña Stella Li, Vicepresidenta Ejecutiva de BYD, probablemente hoy en día el personaje de la automoción más reconocido del mundo, recientemente galardonada con el World Car Person of the Year 2025 como la persona más influyente del año.

El Moves III de momento no está, pero BYD ha reaccionado rápido y ha lanzado el Plan Electrifícate, que ofrece hasta 4.500 euros de incentivo para la compra de vehículos 100 % eléctricos y 2.500 euros para híbridos enchufables.

Nuestros clientes están respondiendo con este plan, el objetivo es ayudar a la gente a pasar al coche eléctrico. Queremos darles la tranquilidad de que plan Moves III se va a renovar, está en proceso de revisión por el gobierno, y creemos que no tardará mucho en volver. Pero mientras tanto, queremos que si por cualquier circunstancia, el Moves no llega en un período de tiempo determinado, nosotros vamos a aportar esas cantidades. El objetivo de esta campaña es dar tranquilidad al cliente.

La fabrica de Hungría estará este año operativa.

Antes de que acabe el año, saldrá el primer coche producido en Europa por BYD. Obviamente, cuando produzcamos en Europa seremos fabricantes europeos, y no tendrá razón de ser los aranceles para los modelos que fabriquemos allí.

¿Cuántos modelos van a montar en Hungría?

Todavía no está decidido que vehículos van a ser producidos en Hungría, pero muy probablemente los Atto 2 y Atto 3, SUV’s del segmento C que obviamente es el más importante del mercado europeo. Pero no nos vamos a parar ahí, este año vamos a lanzar otros 6 modelos más, que se unirán a la actual gama de BYD. No se quita ninguno de los modelos que hay ahora. Si es verdad que alguno de los que modelos actuales van a sufrir una renovación, lo que denominamos un facelift en el mundo del motor.

BYD es una empresa tecnológica y a la hora de renovar sus modelos lo hace de forma diferente a como lo hacen los fabricantes europeos.

BYD tiene la capacidad de ajustar muy rápidamente las líneas productivas para cambiar sus modelos de una manera muy rápida, lo que para un fabricante europeo convencional toma muchísimo tiempo e inversión, en el sistema de BYD toma mucho menos tiempo e inversión. Por lo tanto BYD es muy versátil. Además con el sistema de Blade Battery, la batería está integrada en el chasis del coche lo que da unas ventajas dinámicas al coche tremendas.

En España empieza a ser conocida, pero en Hispanoamérica arrasa.

En América especialmente en México y en Brasil donde las cuotas de penetración son enormes, el éxito comercial es increíble. Hace dos semanas hemos llevado a los concesionarios a que vivieran en primera persona el fenómeno de BYD en México. Y vamos a replicar ese éxito en España. De hecho en enero y febrero la marca de vehículos eléctricos que más automóviles enchufables ha matriculado en España ha sido BYD, por lo tanto ya es un hecho que los clientes miran BYD cuando buscan un coche eléctrico.

BYD es una marca tecnológica, ¿como empezó a fabricar coches eléctricos?

BYD no es una marca creada para hacer automóviles, su origen fue tecnológico. Decidió fabricar coches cuando entendió que el futuro iba a ser eléctrico, había que contribuir a reducir el nivel de emisiones en el planeta y uno de los objetivos más importantes que tiene BYD a nivel global es reducir en un grado centígrado la temperatura global del planeta. Ese es uno de los grandes objetivos que tiene BYD para contribuir a la movilidad sostenible y al bienestar general.