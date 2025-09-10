Audi Q3 e-hybrid | Conoce de primera mano el SUV premium que lo tiene todo: eléctrico, eficiente y versátil, en Audi Motor Pacífico

El Audi Q3 e-hybrid llega como una de las apuestas más sólidas de la marca alemana en el segmento de los SUV compactos electrificados. Potente, eficiente y con una autonomía eléctrica líder en su categoría, este modelo enchufable se ha convertido en un auténtico referente. Y en Alicante y La Vila Joiosa puedes descubrirlo de primera mano en Audi Motor Pacífico, concesionario oficial Audi, donde un equipo especializado te mostrará todo lo que hace único a este superventas.

Más que un coche, el Q3 e-hybrid es un concepto de movilidad que combina el prestigio de los cuatro aros con la practicidad de la electrificación. Pensado para quienes buscan la emoción de conducir un SUV premium sin renunciar a la sostenibilidad, este modelo representa un salto adelante en diseño, confort y eficiencia.

Motorización y eficiencia

El sistema híbrido enchufable del Q3 e-hybrid integra un motor de gasolina 1.5 TFSI evo2 de 177 CV y un motor eléctrico de 85 kW. La combinación de ambos ofrece una potencia conjunta de 272 CV y un par máximo de 400 Nm, cifras que garantizan dinamismo y respuesta inmediata. La aceleración de 0 a 100 km/h se completa en apenas 6,8 segundos, alcanzando una velocidad máxima de 215 km/h.

La gran protagonista es su batería de 25,7 kWh (19,7 kWh netos), que homologa una autonomía de hasta 119 kilómetros en modo 100 % eléctrico según el ciclo WLTP. Este rango, casi el doble que el de su predecesor, permite cubrir la mayoría de trayectos urbanos diarios sin consumir combustible. Además, otorga la etiqueta CERO de la DGT, con todas las ventajas que ello supone: acceso libre a zonas de bajas emisiones, bonificaciones en aparcamiento y reducción de costes de uso.

Recarga y gestión energética

La versatilidad también se aprecia en las opciones de carga. En corriente alterna, el Q3 e-hybrid admite hasta 11 kW, lo que permite una recarga completa en unas 2,5 horas. En corriente continua, alcanza los 50 kW, pasando del 10 al 80 % en tan solo 26 minutos. Estas cifras sitúan al modelo muy por delante de sus competidores directos.

Además, incorpora modos de conducción específicos como “Auto Hybrid” y “EV”, que optimizan la gestión de la energía en función del entorno y las necesidades del conductor. Así, cada trayecto puede adaptarse para priorizar eficiencia, rendimiento o conducción 100 % eléctrica en ciudad.

Diseño y tecnología

El Audi Q3 e-hybrid destaca también por su estética renovada. La parrilla Singleframe domina el frontal, acompañada por faros Matrix LED con tecnología micro-LED que realzan su carácter moderno y sofisticado.

En el interior, el enfoque es claramente digital y premium. La instrumentación completamente personalizable, los sistemas de conectividad avanzada y la iluminación ambiental crean un ambiente tecnológico y acogedor. En materia de seguridad y confort, equipa asistentes de última generación como el control de crucero adaptativo plus, la monitorización del conductor o el asistente de aparcamiento inteligente. La suspensión, optimizada para equilibrar dinamismo y confort, puede configurarse con opciones deportivas o con control de amortiguación para un comportamiento más preciso.

Vida a bordo y practicidad

La nueva disposición de la batería, bajo los asientos traseros, permite aprovechar mejor el espacio interior. El maletero ofrece 375 litros de capacidad, ampliables hasta 1.293 litros con los asientos abatidos, lo que lo convierte en un SUV versátil tanto para el día a día como para escapadas de fin de semana.

Este equilibrio entre confort, eficiencia y practicidad hace del Q3 e-hybrid un modelo que no solo responde a las exigencias actuales, sino que se adelanta al futuro de la movilidad.

El futuro ya es presente

El Audi Q3 e-hybrid demuestra que la electrificación no está reñida con la emoción de conducir ni con la versatilidad de un SUV compacto. Su autonomía líder, sus tiempos de recarga y su equipamiento tecnológico lo consolidan como un coche llamado a marcar la diferencia.

Puedes descubrirlo en Audi Motor Pacífico, concesionario oficial Audi en Alicante y La Vila Joiosa, donde un equipo experto resolverá todas tus dudas y te mostrará de cerca lo que significa conducir el nuevo SUV híbrido enchufable más deseado.

