Para casi todos los gustos

El Kia EV3 es un SUV eléctrico compacto por fuera pero amplio por dentro, que se ve futurista, alegre y elegante, con líneas limpias y una silueta que le hace destacar en la ciudad y fuera de ella.

Mide 4.300 mm de largo, 1.850 mm de ancho, 1.560 mm de alto, y tiene una distancia entre ejes de 2.680 mm, lo que permite disfrutar de un amplio habitáculo para cinco ocupantes.

El interior se ha pensado para ofrecer confort y funcionalidad, ya que nos permite cambiarnos de un asiento delantero al otro dependiendo por que puerta tengamos que salir, o entrar. Algo que se agradece hoy día si aparcamos en batería y el coche de al lado se ha «pegado» demasiado. En la mayoría de los coches actuales esto no se puede hacer porque la consola central lo impide (la consola central no hace falta en los eléctricos porque no hay ni caja de cambios ni eje de transmisión.

Utiliza la plataforma E-GMP, en su variante de 400 voltios, que tiene la virtud de liberar espacio interior a partir de un piso completamente plano, de modo que permite a los pasajeros disfrutar de una habitabilidad generosa.

El interior ha sido pensado para ofrecer confort y funcionalidad, con un enfoque claro en la sostenibilidad. El conductor se encuentra ante un panel de instrumentos digital completamente configurable, complementado por un Head-up Display. Un detalle es que los asientos delanteros cuentan con ventilación algo que se agradece en nuestra zona, y además los de delante y detrás están calefactados. El maletero ofrece una capacidad de 460 litros, además del cofre delantero de 25 litros.

Está disponible en tres versiones: Air, Earth, y GT Line.

El EV3 está disponible con una versión de 58,3 kWh y otra denominada Long Range de 81,4 kWh vinculada al acabado GT-line y que ofrece una mayor autonomía.

Nosotros hemos probado el Kia EV3 GT-line que viene de serie con la batería de alta capacidad Long Range, y un equipamiento muy completo.

Tecnología y seguridad. El Kia EV3 incorpora un paquete completo de asistencias a la conducción, que elevan el nivel de seguridad y comodidad en todo tipo de trayectos. Cuenta con total compatibilidad inalámbrica con Android Auto y Apple CarPlay. Entre las funciones más destacadas están los sistemas anticolisión, que detectan peligros antes de que se conviertan en accidentes; la asistencia en autovía, que mantiene el control en carretera; y la asistencia al aparcamiento, que hacen que estacionar sea más fácil.

Su motor es siempre el mismo con 204 CV y 283 Nm de par máximo al eje delantero, lo que se traduce en una aceleración de 0 a 100 km/h en 7,5 segundos, con una velocidad máxima de 170 km/h.

En el volante tenemos los modos de conducción Eco, Normal, Sport , Snow y el My Drive que define el conductor.

El funcionamiento del pedal de freno tiene la potencia adecuada a lo largo de todo su recorrido, y además dispone de la función i-Pedal, que puede parar totalmente al EV3 cuando se deja de acelerar si está activada, muy práctica en conducción urbana.

Respecto a la carga, la batería de 81,4 kWh admite una potencia de 128 kW, por lo que se puede pasar del 10% al 80% en aproximadamente media hora. En corriente alterna la batería se puede cargar hasta a 11 kW. Con el equipamiento GT-Line, el sistema eléctrico es bidireccional. Es decir, que además de servir para recargar la batería, puede suministrar energía a dispositivos externos mediante una toma Schuko. En la parte trasera tenemos una toma central Schuko junto a los mandos de ventilación para poder enchufar un portátil, una consola, etc...

Lo primero que hay que hacer cuando conducimos un eléctrico es olvidarnos de la autonomía que nos dice, y tenemos que controlar si el depósito está lleno, hay 3/4, medio, ó 1/4, lo mismo que si fuera de gasolina o diésel.

Nosotros cogemos los coches de prueba en Madrid, si no está lleno, lo llenamos, en la Roda paramos y cargamos hasta el 80%. Lo normal es tardar unos 20 minutos, y desde allí hasta Alicante. Si nuestro coche tiene menos capacidad de batería, lo mismo que haríamos con uno de combustión, cuando llega a 1/4, buscamos un cargador y llenamos hasta el 80%, y así cada vez hasta llegar a nuestro destino.

El Kia EV3 GT-line Long Range es un coche confortable, tanto en ciudad como en carretera. Está muy bien aislado del ruido.

La potencia de 204 CV es suficiente para la mayoría de los conductores. No es un coche lento, pero tampoco es un deportivo, y no creo que sus conductores esperen eso.

El precio del Kia EV3 GT-line Long Range parte de 34.870 euros con ayudas y descuentos, Moves III incluido. Por su parte, el precio del Kia EV3 con el acabado básico y financiado parte desde los 22.900 euros.