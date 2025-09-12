Los protagonistas de Múnich

El IAA Mobility, también conocido como Salón del Automóvil de Múnich, inauguró el pasado lunes 8 de septiembre una nueva edición que sirve de escaparate internacional para las marcas europeas y asiáticas y que es aprovechada por todas para presentar sus nuevos productos, más tecnológicos y encaminados a impulsar una movilidad sostenible. Con más de 100 años de historia, aunque su formato actual data de 2021, el IAA Mobility de Munich busca consolidar en esta edición su papel como plataforma integral de movilidad, abordando una amplia gama de temas relacionados con el sector, desde tecnologías de vanguardia para vehículos y soluciones de infraestructura hasta desarrollos de software y nuevas tendencias de movilidad. Este año, los organizadores han dicho que más del 55% de los expositores son de fuera de Alemania, con participantes de hasta 110 países distintos. En total, cuentan con la presencia de más de 750 empresas del sector y esperan unas 500.000 personas entre visitantes, con una fuerte presencia de las firmas asiáticas, que buscan irrumpir con fuerza en el mercado europeo. Esta edición, que se extenderá hasta mañana domingo 14 tiene el objetivo de presentar «la nueva era» de la movilidad, basada en la sostenibilidad y la innovación tecnológica de las novedades presentadas.

IAA Mobility / Información