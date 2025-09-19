Diseño y más tecnología

Acaba de presentarse la nueva generación del Citroën C5 Aircross, un SUV familiar que da un salto adelante en diseño, tecnología, habitabilidad y electrificación. Este modelo es una opción racional dentro del mercado de los SUV medianos, apuntando directamente al confort, al espacio interior y a la eficiencia, lo que supone una clara evolución sobre la versión anterior.

El nuevo C5 Aircross crece hasta los 4,65 metros de largo, lo que suponen 15 centímetros más que su antecesor. También gana en anchura (1,90 metros) y, sobre todo, en distancia entre ejes, que ahora alcanza los 2,78 metros (6 centímetros más), mejorando notablemente el espacio disponible.

El nuevo Citroën C5 Aircross cuenta con un salpicadero de fácil acceso, depurado, extendido y proyectado. / Información

Interior. La habitabilidad mejora, sobre todo, en la segunda fila, que mantiene su banqueta deslizante y reclinable pero ahora incorpora un nuevo reposabrazos central más completo, con puertos USB-C, huecos portaobjetos e incluso calefacción en algunas versiones. El maletero ofrece 565 litros de capacidad sin desplazar la banqueta.

La oferta de motorizaciones parte del C5 Aircross Hybrid de 145 CV, con un sistema híbrido convencional y cámbio automático. Le siguen la versión híbrida enchufable de 195 CV, con 96 km de autonomía eléctrica y 850 km de autonomía combinada y una opción 100% eléctrica con dos configuraciones: una de 210 CV y 520 km y otra de 230 CV y 680 km de autonomía.

Este nuevo vehículo está dentro del programa de ocho años garantía de Citroën. / Información

Llegarán al mercado español progresivamente a partir de octubre.

En cuanto a los precios, con los descuentos de la marca, el Citroën C5 Aircross Hybrid estará disponible desde 27.690 euros, la versión híbrida enchufable desde 37.490 euros, y el eléctrico de 210 CV desde 37.590 euros.