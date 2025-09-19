El regreso de una leyenda

Algunos caminos son inescrutables: nunca se sabrá cómo el 911 2.5 S/T que protagoniza esta historia pasó de ganar la categoría GT en las 24 Horas de Le Mans de 1972 a convertirse en una ruina en un granero de San Francisco. El que fuera vencedor de la prueba de resistencia estaba en un estado lamentable cuando lo encontraron: oxidado, abollado y repintado de forma poco profesional. Cuando en 2008 aparecen los primeros indicios de un posible hallazgo en un granero, un coleccionista suizo, que tardó cinco años, en 2013, para volar finalmente a California y sacar al S/T de la sombra y devolverle su antiguo esplendor. Dado que no era una tarea fácil, su restauración quedó en manos de los expertos en clásicos de Porsche en Stuttgart.

Resurrección en amarillo Light. En la fábrica de Zuffenhausen, el coche se desmontó por completo y fue desprovisto de su pintura. El legendario 911 debía restaurarse a la perfección desde cero. Tras dos años y medio de trabajo incesante, el cliente recibió su coche en 2016, como ya se había hecho 44 años antes, en el color original amarillo Light con código 117. En perfecto estado y con todos los detalles que incorporaba en 1972 cuando salió de fábrica. Los adhesivos de los patrocinadores, así como el número 41, se colocaron después de la entrega.

Porsche 911 S/T / Información

Una leyenda reinterpretada. Lo mismo ocurre con el 911 S/T de la era actual, que ahora comparte garaje con su antecesor. A petición del cliente, la división Sonderwunsch creó una réplica perfecta del coche ganador de Le Mans en la categoría GT en 1972. La característica más llamativa: la pintura idéntica en amarillo Light. Un color que lleva décadas sin aparecer en la paleta de Porsche. La mezcla se realizó a mano con un laborioso proceso y su imprimación supuso un gran reto, pero los profesionales de Sonderwunsch están formados precisamente para afrontar este tipo de desafíos.

Porsche 911 S/T / Información

La base técnica se mantuvo intacta. El corazón del 911 S/T es el ya conocido motor bóxer atmosférico de 6 cilindros y 4 litros, que entrega 525 CV, y lleva una caja de cambios manual de 6 velocidades.

Los dos Porsche 911 S/T muestran cómo la marca conserva y recrea leyendas mediante su departamento Sonderwunsch. Por un lado, está la restauración fiel al original del clásico. Gracias a la extensa documentación del vehículo original en el archivo de Porsche, la marca demuestra que es posible viajar en el tiempo. En esta división de pedidos especiales también se crean coches únicos basados en modelos de serie modernos.