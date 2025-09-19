Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Novedad | Leapmotor B10

Una visión diferente

Estará disponible en octubre con una motorización de 218 CV y dos configuraciones de batería

El diseño exterior es elegante y sencillo, huyendo de formas recargadas.

El diseño exterior es elegante y sencillo, huyendo de formas recargadas.

El Leapmotor B10 es un C-SUV, donde las motorizaciones 100 % eléctricas están ganando cada vez más peso, que llega para marcar un antes y un después en el segmento. Con un diseño exterior sencillo que huye de formas recargadas, el Leapmotor B10 se distingue por su elegancia atemporal.

En el interior, el espacio es práctico y tecnológico. Tiene una pantalla táctil flotante de 14,6 pulgadas y cuenta con diferentes espacios de almacenaje y unas plazas traseras generosas.

El Leapmotor B10 tiene un propulsor eléctrico que entrega 218 CV y 240 Nm de par. Acelera de 0 a 100 km/h en 8 segundos y alcanza una velocidad máxima de 170 km/h.

En cuanto a la batería, hay dos tamaños disponibles: una de 56,2 kWh con 361 kilómetros de autonomía y otra de 67,1 kWh con 434 kilómetros de autonomía. Ambas baterías admiten carga rápida de hasta 168 kW, por lo que se puede pasar del 20 al 80 % en sólo 20 minutos.

El Leapmotor B10 va a estar disponible en dos versiones. La versión Life, de acceso y bien equipada, cuenta con techo panorámico de cristal con parasol eléctrico de serie, llantas de aleación de 18 pulgadas, cámara de aparcamiento de 360° y el paquete completo ADAS. La versión Design suma asientos de cuero ecológico, iluminación ambiental, asientos delanteros calefactables, ventilados y con ajuste eléctrico, además de otras características adicionales. El nuevo B10 dispone de 17 asistentes de seguridad, climatizador automático, pantalla multifunción central de 14,6 pulgadas, navegador, cámara 360°, llantas de 18 pulgadas o techo panorámico. Todo ello por un total de 19.990 euros, una vez aplicados los descuentos y las ayudas oficiales del Plan Moves III (7.000 euros) más el incentivo CAE (certificado de ahorro energético) (900 euros).

