Conducir el futuro en Alicante: Kia Marcos Automoción impulsa la movilidad híbrida y eléctrica

Conducir el futuro ya es posible en Alicante. En KIA Marcos Automoción, las gamas híbridas y eléctricas combinan innovación, eficiencia y diseño para ofrecer una conducción más inteligente y sostenible. Desde el ágil y urbano Kia Stonic, ideal para moverse por la ciudad, hasta el revolucionario Kia EV3, un SUV 100% eléctrico que marca un antes y un después en movilidad. También destacan el robusto y tecnológico Kia Sportage, el eficiente y equilibrado Kia Niro HEV, y el estilizado y dinámico Kia XCeed, perfecto para quienes buscan un compacto con carácter. Olvídate del gasto en combustible, las restricciones de tráfico y las visitas constantes al taller: el cambio ya está aquí, y funciona mejor de lo que imaginas.

Con concesionarios distribuidos por toda la provincia, KIA Marcos Automoción te lo pone fácil para dar el salto a una movilidad más limpia, sin renunciar a prestaciones, conectividad ni diseño. Su equipo te asesora en cada paso para que encuentres el modelo que mejor encaje contigo y descubras todas las ventajas de pasarte a lo híbrido o eléctrico. Si estás pensando en cambiar de coche, no esperes más: tu próximo KIA te está esperando más cerca de lo que crees.

Promociones Kia: tu híbrido o eléctrico, ahora más cerca

En Kia Marcos Automoción, además de la tecnología y el diseño de sus modelos, encontrarás condiciones especiales para que el cambio sea aún más sencillo. El Kia Stonic híbrido está disponible desde 18.050 € financiando, lo que lo convierte en una de las opciones más atractivas para quienes buscan un crossover urbano con bajo consumo. El Kia Sportage híbrido cuenta con descuentos destacados y precios desde 33.810 €, mientras que el Kia Niro HEV ofrece ventajas de financiación con importes mínimos desde 14.000 €. Para quienes apuestan por la movilidad 100% eléctrica, el nuevo Kia EV3 llega con campañas de lanzamiento que incluyen financiación a medida y facilidades de carga. Todas estas ofertas se benefician de los 7 años de garantía oficial Kia, una de las más amplias del mercado, que aporta seguridad y confianza en tu inversión.

Modelos destacados

Kia Sportage: rediseñado para superarte cada día

El nuevo Kia Sportage marca un antes y un después en lo que debe ofrecer un SUV moderno. Potente de verdad, refinado en cada detalle, y con un diseño exterior que combina audacia y elegancia: la parrilla se impone, las luces LED definen personalidad, y líneas tensas que insinúan dinamismo incluso estando parado.

Dentro, el Sportage es un refugio tecnológico: habitáculo espacioso, acabados premium, materiales con tacto cuidado, y un sistema de infoentretenimiento de última generación que pone al alcance tus apps, navegación y asistente de voz. Conectividad total para que tu móvil y tu vehículo sean una extensión uno del otro.

En lo mecánico, ofrece versiones híbridas, híbridas enchufables y de combustión con eficiencia optimizada. Modos de conducción adaptables, suspensión cómoda pero con aplomo, y silencio en marcha que lo hacen ideal para carretera, ciudad, o escapadas. Seguridad avanzada: asistentes que prevén, alertas que avisan, sistemas que ayudan (mantenimiento de carril, frenado automático, cámaras y sensores), para que cada trayecto te haga sentir protegido.

El Kia Sportage no solo te lleva, te acompaña, te anticipa. No es solo un coche; es una herramienta para conquistar la carretera, para disfrutar, para resolver cada día con estilo, tecnología y ese plus de emoción que diferencia. / Alex Domínguez

Kia Stonic: actitud urbana, energía inteligente

El Kia Stonic es mucho más que un crossover compacto. Es el aliado perfecto para quienes viven la ciudad con estilo, ritmo y personalidad. Su diseño moderno, con líneas deportivas y detalles que marcan diferencia, lo convierte en un coche que no pasa desapercibido, ya sea en calles estrechas o en escapadas de fin de semana.

Bajo su capó, el Stonic ofrece motorizaciones híbridas ligeras que reducen el consumo y las emisiones sin renunciar a la agilidad ni al placer de conducción. Su tamaño compacto, unido a una dirección precisa y una altura ideal, lo hacen increíblemente manejable en cualquier entorno urbano.

Dentro, sorprende por su conectividad intuitiva, con pantalla táctil, compatibilidad con Apple CarPlay y Android Auto, y una distribución inteligente que optimiza el espacio para ti y tus acompañantes. Todo, con la seguridad y tecnología que esperas de un KIA.

Kia Stonic es compacto por fuera, pero grande en carácter. Perfecto para quienes buscan libertad sin complicaciones y estilo con conciencia. / Alex Domínguez

Kia Niro HEV: eficiencia sin esfuerzo

El nuevo Kia Niro HEV es la prueba de que conducir de forma eficiente no significa renunciar al diseño, al confort ni a las prestaciones. Con su sistema híbrido autorrecargable, combina lo mejor de un motor eléctrico y uno de gasolina para ofrecerte una conducción suave, silenciosa y ágil en cualquier situación.

Su diseño exterior, moderno y aerodinámico, refleja un enfoque claro hacia la sostenibilidad sin perder carácter. Y por dentro, materiales reciclados, acabados premium y una tecnología intuitiva crean un entorno que equilibra comodidad y conciencia medioambiental.

Conectividad avanzada, asistentes a la conducción de última generación y una autonomía optimizada hacen del Niro HEV un vehículo pensado para quienes quieren reducir su huella sin complicarse. Tú solo conduces; él se encarga del resto.

Kia Niro HEV es eficiencia con estilo propio. Ideal para quienes piensan en verde, pero se mueven con decisión. / Alex Domínguez

Kia EV3: el eléctrico que rompe moldes

El nuevo Kia EV3 llega para redefinir lo que un SUV compacto puede ser. Totalmente eléctrico, con un diseño atrevido y una visión clara hacia el futuro, este modelo combina la eficiencia de la nueva movilidad con el estilo y la versatilidad que exigen los conductores de hoy.

Su silueta robusta y moderna transmite confianza, mientras que su interior sorprende por el espacio, la conectividad y los acabados sostenibles. Todo está pensado para que cada trayecto sea cómodo, intuitivo y adaptado a tu ritmo de vida.

Gracias a su autonomía más que competitiva y su capacidad de carga rápida, el EV3 es perfecto tanto para el día a día como para escapadas más largas. Además, incorpora tecnología de asistencia y seguridad que anticipa el camino, haciendo cada viaje más seguro y relajado.

Kia EV3 es compacto, eléctrico y diferente. Porque el futuro no solo se conduce, también se disfruta. / Alex Domínguez

Kia XCeed: espíritu deportivo, alma urbana

El Kia XCeed es la elección perfecta para quienes buscan un coche con actitud, que combine el confort de un compacto con la altura y presencia de un SUV. Su diseño afilado, con líneas deportivas y una silueta coupé, lo convierte en uno de los modelos más atractivos de su categoría.

Bajo su carrocería, el XCeed ofrece versiones híbridas enchufables que te permiten moverte en modo eléctrico por la ciudad y aprovechar su motor de combustión en trayectos más largos. Todo con una conducción suave, precisa y sorprendentemente ágil.

En su interior, la tecnología se siente y se disfruta: pantallas digitales, conectividad total, asistentes inteligentes y materiales de calidad crean una experiencia premium desde el primer kilómetro. Además, su maletero amplio y la versatilidad de su diseño lo hacen ideal para el día a día… y para todo lo que venga después.

Kia XCeed es energía, diseño y libertad. Un crossover pensado para quienes no se conforman con lo típico. / Alex Domínguez

¿Por qué elegir Kia?

En un mercado lleno de opciones, Kia destaca por una filosofía clara: ofrecer vehículos que combinen diseño atractivo, tecnología útil, eficiencia real y fiabilidad a largo plazo. No se trata solo de conducir, sino de sentir que tu coche está a la altura de tu vida. Y lo demuestra en cada modelo: desde los compactos urbanos hasta los SUV electrificados más avanzados.

Kia ha apostado fuerte por la movilidad sostenible. Su gama incluye opciones híbridas, híbridas enchufables y 100% eléctricas, todas diseñadas para reducir emisiones sin perder rendimiento ni placer de conducción. Además, cada vehículo cuenta con 7 años de garantía oficial, una de las más amplias del mercado, lo que refleja un compromiso real con la calidad y la confianza del cliente.

Pero Kia es más que una marca: es una experiencia completa. Y cuando eliges Kia Marcos Automoción, lo haces con la tranquilidad de estar en manos expertas. Concesionarios en toda la provincia de Alicante, un equipo humano cercano y profesional, y un servicio postventa que te acompaña en cada revisión, cada duda y cada nuevo paso. Aquí no solo compras un coche: te unes a una forma de moverse más inteligente, más responsable y más adaptada a ti.

Ya sea que busques eficiencia para la ciudad, espacio para tu familia o tecnología para ir un paso por delante, Kia tiene un modelo pensado para ti. Y Kia Marcos Automoción te lo pone fácil, con asesoramiento personalizado, financiación a medida y oportunidades reales para dar el salto sin complicaciones.

Si estás pensando en cambiar de coche, hazlo con sentido. Hazlo con Kia. Tecnología, diseño, sostenibilidad, garantía… y personas que te acompañan. Tu próximo Kia está más cerca de lo que imaginas. Solo tienes que probarlo.