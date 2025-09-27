Tecnología y prestaciones

Ferrari ha desvelado el 849 Testarossa, disponible en versiones Coupé y Spider, el último modelo de la casa de Maranello. Este superdeportivo híbrido enchufable toma el relevo del SF90 en la gama de «il Cavallino Rampante», elevando el listón con una arquitectura motriz que combina tres propulsores eléctricos con un V8 biturbo, alcanzando una potencia total de 1.050 CV, 50 más que el SF90 Stradale.

Un nombre histórico. Supone el regreso de un nombre legendario en la historia de Maranello: Testarossa. Utilizado por primera vez en 1956 en el 500 TR, el nombre hace referencia al color rojo de las culatas de algunos de los motores de competición más extremos e icónicos. Pero fue el inolvidable Testarossa de 1984 uno de los modelos de carretera más queridos de Ferrari.

En pleno siglo XXI, el Ferrari 849 Testarossa cuenta con un motor híbrido enchufable (PHEV), heredado del SF90, que combina tres motores eléctricos con un V8 de 830 CV con tres motores eléctricos, una batería de alto voltaje y un inversor, capaces de generar conjuntamente 220 CV adicionales. La batería de 7,45 kWh permite una autonomía 100% eléctrica de 25 kilómetros con una potencia máxima de 163 CV.

Ferrari 849 Testarossa. / Información

El resultado es una potencia total de 1.050 CV y un par máximo de 842 Nm, lo que le permite acelerar de 0 a 100 km/h en 2,3 segundos y de 0 a 200 km/h en 6,35 segundos. La velocidad máxima es de 330 km/h. Lleva un cambio F1 automático de doble embrague y 8 velocidades.

El 849 Testarossa representa una revolución en el concepto de berlinetta Ferrari V8 con motor central-trasero. Inspirado en los prototipos deportivos de los años 70, su diseño combina líneas que dan forma a una silueta única que le permite alcanzar niveles aerodinámicos sobresalientes. La trasera, de doble cola, está inspirada en el 512 S, e incorpora un difusor multinivel.

El habitáculo es más envolvente que en modelos anteriores, incorpora una consola central inspirada en el F80, optimizando la disposición de los componentes y facilitando su accesibilidad. El nuevo volante, dotado de botones mecánicos -incluido el emblemático botón de arranque-, permite una conducción sin renunciar a la funcionalidad característica de los volantes Ferrari de última generación.

El Ferrari 849 Testarossa, disponible en versiones Coupé y Spider. / Información

Además del diseño y la mecánica, el Ferrari 849 Testarossa puede llevar el acabado Asetto Fiorano, diseñado para reducir aún más el peso total del coche (30 kg menos) al utilizar materiales como la fibra de carbono y el titanio.

Ferrari 840 Testarossa Spider. Para los que lo prefieran conducir este Ferrari 849 Testarossa sin techo también está disponible con carrocería Spider.

Gracias al techo rígido retráctil, el 849 Testarossa Spider permite abrirlo y cerrarlo en sólo 14 segundos, incluso en movimiento a velocidades de hasta 45 km/h.

Precios. Las primeras entregas del Ferrari 849 Testarossa se producirán a lo largo de 2026, primero el Coupé y más adelante el Spider. El precio estimado del Ferrari 849 Testarossa es de 460.000 euros en carrocería coupé y 500.000 euros en carrocería Spider.