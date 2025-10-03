Fiabilidad, precio y rapidez en la reparación, los tres criterios claves

¿Qué factores tienen en cuenta los conductores españoles a la hora de elegir un taller donde reparar su vehículo o en el que realizar su mantenimiento? La fiabilidad se muestra como el principal criterio. De hecho, un 46% de los conductores indica que es el factor principal que valora a la hora de decantarse por un taller u otro. Le sigue el precio más barato, en un 39%, y la rapidez en la reparación, que para el 34% de los conductores es un factor fundamental a la hora de elegir el lugar donde llevar su coche, según los últimos datos de GiPA. Y es que optar por un taller u otro puede resultar una tarea nada fácil.

Elegir el taller adecuado no solo garantiza la seguridad del vehículo, sino también la tranquilidad del conductor. Es importante acudir a un taller que ofrezca un servicio completo, transparente y adaptado a las necesidades reales de los clientes.