Grande, híbrido y eficiente

Los híbridos están siendo la opción preferida desde hace un tiempo por un buen número de conductores. Por este motivo, KGM ha decidido traer al mercado español el Torres híbrido con dos niveles de equipamiento y a un precio de lanzamiento con el descuento de la marca que parte desde 31.500 euros, si además financiamos tenemos un precio de partida desde 28.800 euros.

Con una longitud de 4.705 mm, una anchura de 1.890 mm y una altura de 1.720 mm, además de una batalla es de 2.680 mm, el Torres HEV está en el segmento SUV-D. Dispone de cinco plazas y de un amplio maletero de 839 litros. Exteriormente se distingue por el logotipo ‘Hybrid’ de la parte trasera.

KGM Torres HEV / Información

Pero si por algo destaca es por su innovador sistema híbrido que permite una conducción 100% eléctrica a velocidades de hasta 100 km/h, activando automáticamente uno de los nueve modos híbridos diferentes en tiempo real. El KGM Torres con esta motorización híbrida autorecargable tiene la etiqueta ECO de la DGT.

El fabricante surcoreano ha optado por un sistema híbrido, desarrollado por BYD, que llama Dual Tech porque utiliza dos motores eléctricos en serie, y es un sistema que funciona tanto en serie como en paralelo, según las circunstancias de la conducción.

El sistema está compuesto por el conjunto e-DHT (que integra el motor térmico, los dos motores eléctricos, la transmisión y las unidades de control) y una batería de iones de litio de gran capacidad de 1,83 kWh y 353 v, que pesa 40 kg.

KGM Torres HEV / Información

Así funciona. Por un lado un motor turbo de gasolina de 1,5 litros diseñado específicamente para modelos híbridos por BYD, con una potencia de 150 CV. Este propulsor apoya al motor eléctrico y también es capaz de mover el coche por sí mismo. Se combina con un motor eléctrico de 177 CV y otro eléctrico más pequeño de 66 CV que funciona como generador, aportando energía a la batería. De forma combinada el Torres híbrido desarrolla una potencia de 204 CV. En cuanto a la transmisión, ofrece diferentes modos de conducción y los selecciona automáticamente según las condiciones: eléctrico EV, híbrido HEV (serie-paralelo) y el modo Engine Drive (gasolina).

El KGM Torres HEV tiene un consumo homologado WLTP en ciclo combinado de 5,86 l/100 km, y en ciudad de 3,9 l/100 km.