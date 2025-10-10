Empiezan los 10 Días Kia: descuentos especiales y condiciones únicas solo hasta el 20 de octubre

Durante diez días, Kia Marcos Automoción abre las puertas de todos sus concesionarios con una invitación difícil de rechazar: descubrir hasta dónde puede llevarte la tecnología con descuentos adicionales en toda su gama. Del 9 al 20 de octubre, los 10 Días Kia son la oportunidad ideal para quienes buscan estrenar coche con las máximas garantías de innovación, eficiencia y estilo. Desde los híbridos más avanzados hasta los nuevos modelos eléctricos, la firma surcoreana reafirma su liderazgo en movilidad sostenible con promociones especiales y condiciones exclusivas de financiación.

Desde los híbridos más avanzados hasta los nuevos modelos eléctricos, Kia reafirma su liderazgo en movilidad sostenible / HECTOR FUENTES

El futuro de la conducción se siente más cerca que nunca. En cada modelo, Kia ha logrado fusionar diseño, confort y tecnología inteligente, ofreciendo una experiencia de conducción pensada para cada tipo de conductor: desde los que disfrutan de la ciudad hasta los que aman los viajes largos. Destacamos los modelos más demandados:

EV3: autonomía récord y diseño de nueva generación

Uno de los protagonistas de esta edición es el Kia EV3, un crossover compacto que redefine el segmento eléctrico con su filosofía de diseño Opposites United. Su exterior combina líneas futuristas y un aire alegre, mientras que el interior apuesta por el bienestar: un espacio abierto y sereno en el que cada trayecto se convierte en una experiencia relajante.

El diseño exterior del EV3 combina líneas futuristas y un aire alegre / HECTOR FUENTES

El EV3 no solo destaca por su estética, sino también por su rendimiento. Con hasta 773 kilómetros de autonomía eléctrica en una sola carga, permite recorrer largas distancias sin preocuparse por buscar enchufes. Y cuando sea necesario recargar, bastan 31 minutos para pasar del 10 % al 80 % gracias a su sistema de carga ultrarrápida.

Construido sobre la plataforma modular eléctrica E-GMP, este modelo ofrece una conducción ágil, silenciosa y deportiva. Además, su interior incorpora materiales sostenibles y acabados premium, reflejo del compromiso de Kia con la movilidad responsable.

Sportage: el SUV que inspira confianza

El Kia Sportage es sinónimo de equilibrio: combina potencia, elegancia y eficiencia en un SUV pensado para quienes quieren todo. Su diseño se inspira en la naturaleza, con líneas fluidas y un carácter robusto, mientras que su interior espacioso incluye las últimas tecnologías de conectividad y seguridad.

El Sportage combina potencia, elegancia y eficiencia / HECTOR FUENTES

Disponible en versiones híbrida (HEV), híbrida enchufable (PHEV) y mild hybrid (MHEV), el Sportage ofrece diferentes niveles de eficiencia y rendimiento, todos ellos bajo una misma premisa: disfrutar de la carretera con total confianza. Es un modelo que se adapta tanto a los desplazamientos urbanos como a los viajes largos, con un refinamiento y una calidad que lo han convertido en uno de los SUV más vendidos de Kia.

Stonic: el crossover urbano que marca estilo

Compacto, dinámico y con una personalidad marcada, el Kia Stonic es el compañero perfecto para quienes viven la ciudad como una aventura diaria. Sus líneas aerodinámicas, la parrilla frontal atrevida y los detalles deportivos lo convierten en un modelo que no pasa desapercibido.

El Kia Stonic es el compañero perfecto para quienes viven la ciudad como una aventura diaria. / HECTOR FUENTES

Equipado con motor 1.0 T-GDI de 120 CV, combina ligereza, agilidad y eficiencia. Su comportamiento en carretera es divertido y seguro gracias a un chasis de acero de alta resistencia, y su interior ofrece todo el confort y la conectividad que necesita el conductor moderno.

Niro: tecnología híbrida para conducir con tranquilidad

El Kia Niro representa el equilibrio perfecto entre sostenibilidad y rendimiento. Su diseño atrevido y minimalista encierra un habitáculo amplio, tecnológico y repleto de asistentes de conducción. Disponible en versiones híbrida y enchufable, el Niro apuesta por una movilidad limpia sin renunciar a la potencia ni al placer de conducir.

El Kia Niro representa el equilibrio perfecto entre sostenibilidad y rendimiento / HECTOR FUENTES

Su sistema de propulsión eficiente permite disfrutar de trayectos más largos con un consumo reducido, mientras que su conectividad avanzada y sus funciones de seguridad convierten cada viaje en una experiencia intuitiva y segura.

Kia EV4: el futuro de la conducción eléctrica ya está aquí

El nuevo Kia EV4, que lo podrás encontrar en todas los concesionarios Kia. Se trata de un 100 % eléctrico que inaugura una era de audacia y sofisticación. Inspirado también en la filosofía Opposites United, el EV4 rompe los esquemas del diseño tradicional con una estética atrevida, equilibrando elegancia, energía y tecnología en cada línea.

El EV4 rompe los esquemas del diseño tradicional con una estética atrevida, equilibrando elegancia, energía y tecnología en cada línea / HECTOR FUENTES

Disponible en dos tipos de carrocería, Hatchback y Fastback, el EV4 ofrece lo mejor de dos mundos: la funcionalidad compacta de un turismo del segmento C y el confort propio de una berlina de gama superior. La versión de 5 puertas Hatchback destaca por su dinamismo urbano y su estilo europeo, mientras que el Fastback de 4 puertas seduce por su aerodinámica fluida y su silueta deportiva.

Su interior, de inspiración minimalista, apuesta por el bienestar y la sostenibilidad: materiales reciclados, texturas naturales y una disposición pensada para maximizar la sensación de espacio. En el centro, una gran pantalla panorámica curva integra todas las funciones del vehículo, desde la navegación hasta los asistentes de conducción inteligentes.

El EV4 cuenta con una autonomía sobresaliente y un rendimiento ágil y potente / HECTOR FUENTES

El EV4 no solo enamora por su diseño. También redefine lo que significa la eficiencia eléctrica gracias a su avanzada arquitectura, que garantiza una autonomía sobresaliente y un rendimiento ágil y potente. Conducción silenciosa, respuesta instantánea y confort absoluto en cada kilómetro: así se siente la nueva generación Kia.

Una oportunidad que dura solo diez días

Del 9 al 20 de octubre, acércate a tu concesionario Kia Marcos Automoción de la provincia de Alicante / HECTOR FUENTES

Los 10 Días Kia son mucho más que una promoción: son la puerta de entrada a una nueva forma de moverse. Del 9 al 20 de octubre, acércate a tu concesionario Kia Marcos Automoción de la provincia de Alicante y aprovecha los descuentos adicionales y condiciones exclusivas en todos los modelos.