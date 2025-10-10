El próximo sábado 18 de octubre, el Polígono de Altabix de Elche volverá a convertirse en el epicentro del motor en la provincia de Alicante con la celebración de la 23ª Feria Outlet Motor de Grupo Serrano Automoción. El evento, que se ha consolidado como una cita imprescindible para los amantes del automóvil, ofrecerá más de 150 vehículos de marcas líderes como Audi, Volkswagen, Seat, Cupra y Skoda, con descuentos de hasta 10.000 euros y condiciones especiales de financiación, entre ellas la posibilidad de comenzar a pagar en marzo de 2026.

La feria se celebrará en las instalaciones del grupo, situadas en la calle Hospitalet de Llobregat (Polígono de Altabix), en horario de 10:00 a 20:00 horas, y contará con una amplia exposición de vehículos seminuevos, de gerencia y Km 0, con hasta siete años de antigüedad.

Entre las novedades más destacadas que podrán verse, se encuentran el Volkswagen Golf Híbrido enchufable, con hasta 142 km de autonomía eléctrica; el Volkswagen Tayron, un SUV que combina diseño y potencia; los Audi Q6 e-tron y A6 Avant e-tron, que marcan el futuro de la conducción eléctrica; y el Skoda Elroq, el SUV 100% eléctrico con el que la marca checa refuerza su apuesta por la movilidad sostenible. Cada marca contará con ofertas y modelos destacados: Seat exhibirá su gama SUV con especial protagonismo para el Arona, su modelo más vendido; Skoda aplicará descuentos exclusivos en los SUV Kamiq y Karoq, así como promociones en los modelos Octavia y Scala; Volkswagen mostrará su gama eléctrica ID, con los ID.3 e ID.4, que ofrecen hasta 544 km de autonomía, además de sus populares SUV T-Roc y T-Cross, y el atractivo ID. Buzz; Cupra contará el Formentor y el León, símbolos de deportividad y tecnología, así como los Terramar y Tavascan; Audi expondrá tanto sus modelos de combustión como la innovadora gama e-tron.

Durante toda la jornada, los visitantes podrán disfrutar de un ambiente festivo con música y catering, participar en sorteos de accesorios originales y, quienes adquieran un vehículo durante la feria, entrarán en el sorteo de un iPhone 17.

La Feria Outlet Motor de Grupo Serrano Automoción se consolida, un año más, como una oportunidad única para renovar nuestro vehículo con las mejores condiciones del año y descubrir las últimas tendencias del sector.