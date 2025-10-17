El nuevo Mercedes-Benz CLA aterriza en Alicante: Así es el eléctrico que quiere cambiarlo todo

Presentación simultánea en España y Portugal, evento exclusivo en Alicante, y un modelo que apunta directamente al futuro de la automoción. El nuevo Mercedes-Benz CLA ya está aquí, y no ha llegado para seguir el juego, sino para cambiar las reglas.

La puesta de largo tuvo lugar el pasado jueves en una velada elegante y cuidadosamente orquestada por Mercedes-Benz Hijos de Manuel Crespo, concesionario oficial en Alicante. La cita fue en Puntapiedra, uno de los espacios más reconocidos de la ciudad, y reunió a más de 200 invitados. Mientras que en Elche, el concesionario Mercedes-Benz Vegar hacía lo propio en su exposición en una presentación coordinada con el resto de concesionarios de España y Portugal. Objetivo: mostrar al mismo tiempo, en todo el mercado ibérico, la gran apuesta eléctrica de la marca alemana.

Presentación del nuevo modelo Mercedes CLA en Alicante / Pilar Cortés

Un coche para empezar de nuevo

Lo que se presentó no es solo un nuevo modelo, es el primer paso de una nueva generación. El Mercedes-Benz CLA inaugura una nueva familia de vehículos eléctricos e híbridos de la marca, y lo hace por todo lo alto: tecnología de vanguardia, diseño limpio y una eficiencia que pone el listón muy alto.

La gama arranca con dos versiones 100% eléctricas:

CLA 250+ : tracción trasera, 272 CV y hasta 790 km de autonomía (ciclo WLTP).

: tracción trasera, 272 CV y hasta (ciclo WLTP). CLA 350 4Matic: tracción total, 354 CV y 769 km de autonomía.

Ambos modelos comparten una batería de 85 kWh y sistema eléctrico de 800 voltios, capaz de cargarse a 320 kW y recuperar 325 km en solo 10 minutos.

Más versiones en camino

Antes de que acabe el año, la oferta se ampliará con una versión híbrida ligera (48V) con motor 1.5 litros desarrollado junto a Geely. Llegará en tres niveles de potencia, con opciones de tracción delantera o total. Para 2026, se espera también una carrocería ShootingBrake, así como la incorporación de esta misma plataforma a futuros GLA y GLB.

Todo esto es posible gracias a la nueva plataforma MMA (Mercedes Modular Architecture), diseñada para dar vida tanto a eléctricos puros como a híbridos. Mercedes ya ha anunciado que entre ahora y 2027 lanzará hasta 40 modelos nuevos. Esto no es una moda. Es una ofensiva.

Así es el nuevo CLA presentado en Mercedes Vegar Elche / Áxel Álvarez

Lujo digital, diseño con carácter

Por fuera, el CLA no es tímido. Líneas limpias, proporciones dinámicas y una trasera tipo GT. En el frontal, una parrilla iluminada con 142 estrellas LED marca el nuevo sello visual de la marca. Las manillas enrasadas con sistema dual mecánico y eléctrico, el techo panorámico de cristal con oscurecimiento progresivo... todo está pensado para impresionar desde el primer vistazo.

Por dentro, el salto tecnológico es total. El nuevo sistema MBUX Superscreen extiende hasta tres pantallas, dos de ellas de 14 pulgadas, de lado a lado. Funciona con el sistema operativo MB.OS y se apoya en inteligencia artificial de Microsoft, Google y ChatGPT. Traducción: un asistente virtual que no solo entiende comandos, sino que conversa, responde con naturalidad y hasta capta emociones.

Todo esto en un interior fabricado con materiales reciclados y sostenibles, sin renunciar al nivel de acabados que uno espera en un Mercedes.

Antes de que acabe el año, la oferta se ampliará con una versión híbrida ligera (48V) con motor 1.5 litros desarrollado junto a Geely. / AXEL ALVAREZ

Seguridad y eficiencia: sin concesiones

El nuevo CLA estrena la plataforma MB.Drive Assist, con asistentes de conducción ADAS L2+ como el control de distancia Distronic, cambio de carril asistido y aparcamiento automático con visión 360°. A eso se suma un nuevo airbag central, un sistema de protección de alto voltaje con ocho niveles de seguridad, y una estructura reforzada para proteger tanto a los ocupantes como al sistema eléctrico.

También monta una batería de nueva generación con un 20 % más de densidad energética y menos cobalto. Además, una bomba de calor de serie permite reducir el consumo aprovechando el calor residual.

Lo que se presentó no es solo un nuevo modelo, es el primer paso de una nueva generación. / AXEL ALVAREZ

Precios y versiones

La gama arranca en:

54.710 € para el CLA 250+

para el CLA 250+ 59.325 € para el CLA 350 4Matic

Más adelante llegará el modelo de acceso, CLA 200, con batería de 58 kWh y un precio de 39.656,03 € sin impuestos. También está confirmada una versión híbrida ligera con etiqueta ECO de la DGT.

Una presentación de altura

La cita en la provincia de Alicante no fue solo un escaparate para el coche. Fue una experiencia completa: photocall, cóctel, música y un ambiente relajado pero exclusivo. El momento más esperado de la noche fue el descubrimiento de los dos vehículos, con los asistentes pudiendo entrar, tocar, sentarse y comprobar de cerca lo que Mercedes ha conseguido.

Julio Ambrona, jefe de Ventas de Mercedes-Benz España, lo resumió así:

“Es un coche totalmente diferente a lo que hemos tenido hasta ahora; puedes llegar a Madrid desde Alicante sin ningún tipo de problema”.

Y no exagera. Con hasta 790 km de autonomía, el nuevo CLA no tiene miedo a los kilómetros. Tampoco al futuro.

La cita en la provincia de Alicante no fue solo un escaparate para el coche. Fue una experiencia completa con un ambiente relajado pero exclusivo. / AXEL ALVAREZ

¿Quieres probarlo tú mismo?

¿Te apetece verlo en persona? Acércate al concesionario oficial Mercedes-Benz Hijos de Manuel Crespo en Alicante o Mercedes-Benz Vegar Elche, donde sus equipos te mostrarán todos los detalles y podrán concertar contigo una prueba de conducción.

Más información en las webs de los concesionarios: Mercedes-Benz Hijos de Manuel Crespo y Mercedes-Benz Vegar.