Con una amplia oferta

Hace 130 años comenzó la historia de Skoda. En 1895 dos amigos, Václav Laurin y Václav Klement, crearon un pequeño taller de bicicletas que se ha convertido en una de las principales marcas europeas.

El espíritu práctico y accesible que dio origen a la primera bicicleta Slavia continúa presente en cada modelo. Atrás quedaron los tiempos en los que los Skoda eran vistos como coches baratos que venían de los Países del Este y de acceso para los clientes más modestos.

Tras la compra por el grupo Volkswagen en 1991, a medida que el desarrollo técnico avanzaba y salían nuevos modelos más atractivos al mercado, la imagen de Skoda empezó a mejorar.

El 130º aniversario marca un punto de inflexión, porque la marca cuenta hoy con la gama más amplia de su historia, también con el diseño más atractivo, y todo ello bien orientado a la electrificación total que marca el futuro.

Skoda. / Información

Para celebrarlo hemos probado la gama de vehículos cero emisiones de Skoda, y especialmente los híbridos enchufables (Superb iV y Kodiaq iV) y las versiones RS deportivas de Elroq y Enyaq.

Superb iV y Kodiaq iV. Ambos modelos incorporan un sistema de propulsión híbrido enchufable que cuenta con una unidad 1.5 TSI de 150 CV que, junto con un motor eléctrico, ofrece una potencia de sistema de 204 CV, transmitida a las ruedas delanteras a través de un cambio DSG de 6 velocidades. El Superb iV y el Kodiaq iV alcanzan unas autonomías en modo eléctrico de 130 y 120 kilómetros respectivamente.

Skoda. / Información

Enyaq RS y Enyaq Coupé RS. Son los modelos de serie con mayor velocidad de carga y aceleración del fabricante checo junto con el Elroq RS. Sus dos motores ofrecen una potencia total de 340 CV y tracción total, y hacen posible una aceleración de 0 a 100 km/h en 5,4 segundos. La recarga de la batería de alto voltaje con una capacidad de 84 kWh (79 kWh netos) del 10 al 80 % solo tarda 26 minutos. Su autonomía es de 560 kilómetros (Enyaq RS) y 570 kilómetros (Enyaq Coupé RS) .

Elroq RS. Al igual que sus hermanos mayores, sus dos motores generan una potencia total del sistema de 340 CV y está equipado con tracción total para acelerar de 0-100 km/h en 5,4 segundos. Su autonomía des de más de 550 kilómetros en el ciclo WLTP, y llega con accesorios RS específicos y un completo equipamiento de serie.

Y el futuro inmediato ya tiene nombre, el Skoda Epiq, que llegará el año que viene con el aliciente de que será un coche fabricado en España, en la planta de Volkswagen de Landaben en Pamplona, Navarra.