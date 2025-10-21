Benigar y el Hércules de Alicante C.F. renuevan su alianza para la temporada 2025-2026, reforzando el apoyo al deporte alicantino
Como parte de este compromiso renovado, el equipo y el cuerpo técnico disfrutarán de vehículos BMW de última generación, que estarán al servicio del club durante esta nueva etapa
Benigar, Concesionario Oficial BMW en Alicante, y el Hércules de Alicante Club de Fútbol han formalizado la renovación de su acuerdo de patrocinio para la temporada 2025-2026. Esta alianza estratégica consolida el firme compromiso de Benigar no solo con el equipo blanquiazul, sino con la promoción del deporte y los valores de superación en la ciudad de Alicante.
El acuerdo, sellado el pasado viernes, refuerza una colaboración sostenida en el tiempo y basada en la confianza mutua. Para Benigar, patrocinar al Hércules de Alicante CF, uno de los clubes más emblemáticos y con más historia de la provincia, es una muestra tangible de su apoyo al talento local y a la difusión de valores como el esfuerzo, la disciplina y el trabajo en equipo, que el club representa.
Como parte de este compromiso renovado, el equipo y el cuerpo técnico disfrutarán de vehículos BMW de última generación, que estarán al servicio del club durante esta nueva etapa. De este modo, la colaboración refuerza el compromiso de Benigar con una movilidad premium y sostenible que, además de proporcionar una experiencia de conducción excepcional, promueve un futuro más respetuoso con el medio ambiente.
Ambas entidades consolidan así una alianza que seguirá recorriendo kilómetros juntos durante la nueva temporada, uniendo la pasión por el fútbol con la excelencia en la automoción en beneficio de la comunidad alicantina.
Sobre Benigar
Benigar es Concesionario Oficial BMW, MINI y Motorrad en la provincia de Alicante desde 1979, ofreciendo soluciones de movilidad premium y un servicio de posventa de alta calidad. Su compromiso con Alicante se extiende al apoyo de iniciativas deportivas y culturales que impulsan el desarrollo local.
Sobre el Hércules de Alicante CF
El Hércules de Alicante Club de Fútbol, fundado en 1922, es un club histórico de la ciudad de Alicante. Actualmente compite en la Primera Federación (o categoría equivalente), y su estadio, el José Rico Pérez, es un referente en la provincia. El club se distingue por su larga trayectoria y su fuerte arraigo social en Alicante.
