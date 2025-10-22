Motorfest: La mejor oportunidad para estrenar coche

Si llevas un tiempo pensando en estrenar coche y esperabas uno de esos ‘chollazos’ imposible de dejar pasar, Motorfest Ocasión llega a Torrevieja como la solución perfecta. Skoda y Gougo Torrevieja se unen para realizar la primera edición de esta feria de vehículos que se celebrará del 23 al 25 de octubre.

Las instalaciones de Gougo y Skoda Torrevieja, ubicadas en el antiguo supermercado Iceland overseas, acogerán esta primera edición del Motorfest Torrevieja, en la que podrás encontrar cientos de vehículos de ocasión listos para la entrega inmediata. Además, podrás disfrutar de hasta 12.000€ de descuento en vehículos seleccionados.

Un ambiente lúdico el que se vivirá en Motorfest Torrevieja, donde habrá también música, servicio de catering y actividades infantiles, además de una zona habilitada para test drive de vehículos, para poder probar el coche y conocer de primera mano todas sus prestaciones antes de comprarlo.

La compra de tu coche tiene premio en Motorfest

La oferta estrella de Motorfest, imposible de igualar. Al comprar tu vehículo se te regalará una noche de lujo en el Hotel Thalasia. Una experiencia de relax que incluye masaje, cena, desayuno y acceso a piscinas termales. Y aún hay más, pues con la compra de un coche en Motorfest Torrevieja entras en el sorteo de un iPhone 17 Pro Max.

¡No te lo pierdas! Ven a disfrutar a Motorfest Torrevieja y llévate un coche y la mejor experiencia de relax.