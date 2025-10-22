Motorfest: La mejor oportunidad para estrenar coche
Skoda y Gougo Torrevieja ofrecen, del 23 al 25 de octubre, cientos de vehículos de ocasión listos para la entrega inmediata con hasta 12.000 € de descuento
Si llevas un tiempo pensando en estrenar coche y esperabas uno de esos ‘chollazos’ imposible de dejar pasar, Motorfest Ocasión llega a Torrevieja como la solución perfecta. Skoda y Gougo Torrevieja se unen para realizar la primera edición de esta feria de vehículos que se celebrará del 23 al 25 de octubre.
Las instalaciones de Gougo y Skoda Torrevieja, ubicadas en el antiguo supermercado Iceland overseas, acogerán esta primera edición del Motorfest Torrevieja, en la que podrás encontrar cientos de vehículos de ocasión listos para la entrega inmediata. Además, podrás disfrutar de hasta 12.000€ de descuento en vehículos seleccionados.
Un ambiente lúdico el que se vivirá en Motorfest Torrevieja, donde habrá también música, servicio de catering y actividades infantiles, además de una zona habilitada para test drive de vehículos, para poder probar el coche y conocer de primera mano todas sus prestaciones antes de comprarlo.
La compra de tu coche tiene premio en Motorfest
La oferta estrella de Motorfest, imposible de igualar. Al comprar tu vehículo se te regalará una noche de lujo en el Hotel Thalasia. Una experiencia de relax que incluye masaje, cena, desayuno y acceso a piscinas termales. Y aún hay más, pues con la compra de un coche en Motorfest Torrevieja entras en el sorteo de un iPhone 17 Pro Max.
¡No te lo pierdas! Ven a disfrutar a Motorfest Torrevieja y llévate un coche y la mejor experiencia de relax.
- El mercadillo de la N-332 en Guardamar abre con más público y el Ayuntamiento lo denuncia por desobediencia a la orden de cierre
- La borrasca Benjamin llega a Alicante: Aemet lanza una nueva alerta para el jueves
- Juanma Lorente, abogado laboralista: 'Si tu médico te da el alta pero no estás para trabajar, es importantísimo que pidas esto
- Ni Altea Hills ni Playa de San Juan: esta es la zona más cara de la provincia de Alicante para comprar casa
- ”No queremos sofá, queremos actividad”: más de 600 mayores se movilizan en Alicante contra la paralización de los talleres municipales
- Fallece José Luis Gisbert, referente del sector heladero alicantino y expresidente de IFA
- Una ciudad de Alicante se cuela entre las más saludables de España (y no es la que imaginas)
- El Ayuntamiento de Alicante deniega el permiso para la celebración del centenario del cine Ideal