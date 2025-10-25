El coche urbano perfecto y...

El Hyundai Inster es uno de los eléctricos urbanos más interesantes del mercado y también uno de los pocos que, con ayudas (en la Comunidad Valenciana y en otras más ya se han acabado los fondos) y promociones aplicadas, puede situarse por debajo de los 14.000 euros. Se trata de un SUV urbano de pequeño tamaño (sólo 3,8 metros de largo) pensado para moverse con soltura en ciudad y alrededores, con un diseño reconocible y una habitabilidad que lo convierten en una referencia en su segmento. Ya probamos la versión con más potencia y batería grande, pero también queríamos probar la versión básica, y aparte de la diferencia en equipamiento, en elementos de seguridad, potencia y autonomía no hay grandes diferencias.

El Hyundai Inster Klass homologa hasta 327 km de autonomía en ciudad, una cifra notable dentro de su categoría y claramente por encima de la media del segmento urbano. La batería tiene una capacidad bruta de 42 kWh, admite carga rápida de hasta 73 kW en corriente continua, y permite cargas rápidas del 10 al 80% en unos 30 minutos. Esto facilita su uso diario sin necesidad de paradas largas.

Un habitáculo grande. El Inster ofrece un espacio interior sorprendentemente generoso. La larga distancia entre ejes y el suelo plano garantizan una habitabilidad que nada tiene que envidiar a vehículos de mayor tamaño. El interior no sólo es amplio, también es modulable. Los asientos traseros pueden deslizarse hasta 16 cm e inclinar sus respaldos para priorizar el confort de los pasajeros o aumentar la capacidad de carga.

El acabado básico Klass cuenta con elementos como cargador inalámbrico, cristales tintados, asiento calefactable para conductor y pasajero, sensores de aparcamiento delanteros y traseros, y volante multifunción calefactable.

A la hora de aparcar, las cámaras proporcionan una visión completa del entorno del vehículo, facilitando maniobras con mayor confianza, incluso en espacios reducidos.

Equipa el paquete de asistentes a la conducción más completo del segmento, con el completo paquete de sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS) de Hyundai, Smart Sense, que ofrece una asistencia a la conducción reservada a menudo a vehículos más grandes y de gama alta.

Una de las cosas que más nos ha gustado es el sistema activo de mantenimiento y seguimiento de carril, junto al Control de Crucero Inteligente con función Stop&Go, que mantienen al coche centrado en el carril y adapta la velocidad al tráfico para una conducción fluida en autopista. Me encanta y lo hecho de menos en los coches que no lo llevan.

Al volante. El Inster ofrece una conducción suave, más propia de coches más grandes y de segmentos superiores. A nivel dinámico incorpora tecnologías de conducción eléctrica de última generación para hacer más fácil los desplazamientos. Entre ellas, la frenada regenerativa ajustable que permite al conductor elegir entre cinco diferentes niveles de retención energética para optimizar la batería, y por lo tanto, autonomía, y el sistema i-Pedal, que posibilita la conducción con un sólo pedal.

Uno de los principales miedos a la hora de pasarse a la movilidad eléctrica es la autonomía, y con 327 km da de sobra para cubrir la rutina diaria en ciudad durante toda la semana sin necesidad de recargar, y la tranquilidad de poder afrontar escapadas de fin de semana sin preocuparse por la batería. Nosotros hemos ido de Alicante a Madrid y hemos hecho dos paradas para recargar hasta el 80% en cada una de ellas, y aprovechábamos para ir al lavabo, tomar un refresco, comer algo, estirar las piernas, en otras palabras hicimos lo que recomienda la Dirección General de Tráfico que es parar cada 150/200 km o cada hora y media/dos horas. Por cierto la velocidad máxima está limitada a 140 km/h.

Práctico. El planificador de rutas EV indica automáticamente los puntos de carga que se encuentren en la ruta al introducir un destino en el sistema de navegación. El Inster muestra toda la información disponible sobre estaciones de carga en tiempo real, tanto la ubicación, el tipo de conectores y la disponibilidad; y preacondicionará la batería antes de llegar cuando se elija un cargador de destino.

Al volante del Hyundai Inster Klass obtenemos una conducción refinada y silenciosa, con un confort propio de un vehículo de gama alta, tanto en trayectos cortos por la ciudad como en desplazamientos más largos.

Quizá la razón definitiva que convierte al Inster Klass en el coche urbano perfecto es que toda esta innovación está al alcance de cualquiera. Hyundai demuestra que la movilidad eléctrica avanzada, segura y tecnológica ya no es un privilegio, sino una opción real y accesible para todos.

Ahora sólo falta saber cuando lanzará el Gobierno el Plan Moves IV y suponemos que los que no hayan podido entrar en el Moves III por acabarse los fondos si entrarán con efecto retroactivo.