Nuevas experiencias

La renovación que Lexus ha hecho con el RZ es de esas que se sienten más que se notan. Y es que el fabricante nipón ha hecho hincapié en los beneficios que la tecnología eléctrica aporta a los vehículos, no solo en lo que a potencia y autonomía se refiere.

Uno de los cambios importantes en este nuevo Lexus RZ es la introducción de una nueva batería de iones de litio de gran capacidad. Aumenta su capacidad hasta los 77 kWh. Esta batería aumenta su número de celdas, con lo que mejora la capacidad y aporta más energía.

Con todo, el rendimiento de carga ha mejorado notablemente con respecto a su predecesor. La nueva batería permite adoptar un cargador más potente, que alcanza los 22 kW en corriente alterna, lo que supone el doble de potencia con respecto a lo que teníamos hasta este momento. SI vivimos en zona en las que los invierno son duros, el vehículo incorpora un pre-acondicionamiento de la batería, con el que se consigue la temperatura óptima de la misma antes de que se inicia la recarga.

La capacidad de la batería ha aumentado hasta los 77 kWh. Se beneficia de un nuevo sistema de refrigeración por agua que ayuda a maximizar la potencia y minimiza el deterioro de las celdas, incluso tras rodar en condiciones de alta exigencia o con el vehículo altamente cargado.

Una de las novedades es la incorporación de la dirección Lexus Steer-by-Wire. / Información

Volante especial. Otra de las novedades importantes de este nuevo Lexus RZ es la incorporación de la dirección Lexus Steer-by-Wire. Es muy sencilla de utilizar, y aporta una dosis extra de emoción a la conducción. Es un sistema de dirección convencional, en el que no existe una conexión mecánica entre el volante y las ruedas delanteras. La órdenes de giro se envían mediante señales eléctricas desde un actuador de par que está situado en el volante y llega a otro situado en la cremallera de dirección.

No cabe duda que la novedad más importante es la presencia del volante tipo Jet. Suprime las partes superior e inferior, con lo que más o menos no quedaría un volante de un vehículo de F1. Curiosamente es un diseño muy fácil de utilizar, sobre todo si estamos acostumbrados a tener las manos en el volante en la posición normal. Sus dimensiones permiten tener mucha más visibilidad con la instrumentación.

Los mandos del volante se han dispuesto verticalmente e incluyen unos nuevos botones tipo ruleta donde controlar el encendido de las luces y la sensibilidad de los limpiaparabrisas. El sistema de dirección Steer-by-Wire, viene de serie en el RZ 550e F Sport y es opcional en el RZ 500e e-Luxury con tracción total.

Lexus RZ. / Información

Acabado F Sport. Para los amantes de la sensaciones fuerte, el nuevo RZ incorpora el acabado F Sport.

El RZ 550E F será el buque insignia de la gama con una configuración mecánica que ofrece una experiencia estimulante y muy deportiva.

Con una potencia de 408 CV permite propulsar al RZ de 0 a 100 km/h en tan solo 4,4 segundos, y alcanzar una velocidad punta de 180 km/h, con una autonomía prevista de 450 Kilómetros. Además, va equipado de serie con el más moderno y mejorado sistema de tracción total inteligente Direct4 de Lexus.

La nueva gama del Lexus RZ ofrece cuatro niveles de equipamiento y está compuesta por la versión RZ 350e, con tracción delantera, la versión RZ 500e, con tracción total, y el primer RZ 550e F Sport, también con tracción total. Estará disponible a partir de febrero del próximo año desde un precio de 52.000 euros en España.