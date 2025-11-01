Cupra alcanza el millón de vehículos fabricados en Martorell
Cupra ha alcanzado el millón de vehículos producidos tras siete años de trayectoria en los que ha lanzado seis modelos distintos: Ateca, León, Formentor, Born, Tavascan, y Terramar. El vehículo número un millón ha sido un Cupra Formentor que se ha producido en la planta de la marca en Martorell (Barcelona).
Fundada en 2018 como la primera marca nueva creada dentro del Grupo Volkswagen, Cupra ya comercializa seis modelos y en el primer trimestre de 2026 sumará un séptimo, el Cupra Raval, que se convertirá en el primer vehículo eléctrico urbano del grupo alemán.
Para conmemorar esta cifra de fabricación, Cupra sorteará un Cupra Formentor e-Hybrid, el mismo modelo que se ha convertido en el vehículo un millón producido, entre todos los empleados de la compañía para que el ganador lo use durante tres años.
