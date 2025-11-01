De España para Europa

Volkswagen estima que cerrará 2025 con más de 70.000 unidades de turismos vendidos en España, superando así las 67.000 unidades que la marca alemana contabilizó en 2024, lo que supondría un crecimiento de al menos el 5% interanual.

En este contexto, Volkswagen terminó el mes de septiembre en el tercer puesto del ranking de ventas en España con 56.132 unidades vendidas y un crecimiento del 15,6% en términos interanuales. Solamente en turismos podría superar las 15.000 ventas hasta final de año, para llegar a su objetivo marcado en 2025.

Estas cifras vienen impulsadas por el fuerte repunte de los pedidos de la marca hasta los tres primeros trimestres, en los que ha triplicado los pedidos de su gama electrificada en España (+180% sobre septiembre de 2024) con un total de más 6.400 unidades, de las que unas 1.750 entregas corresponden a vehículos eléctricos (gama ID) y más de 4.600 registros a modelos híbridos enchufables.

Por otra parte, España se convierte en un enclave muy importante para la marca con la llegada de los nuevos modelos eléctricos que se fabricarán en España, los ID. Polo e ID. Cross, en las fábricas de Martorell y Landaben.

Eléctricos y electrificados. En los últimos años la marca alemana ha desarrollado una flota de hasta once modelos electrificados entre eléctricos (ID.3, ID.4, ID.5, ID.7, ID.7 Tourer, ID. Buzz) e híbridos enchufables (Golf, Passat, Tiguan, Tayron, Touareg) en toda Europa que se reforzará aún más con la llegada de los modelos ‘españoles’ ID. Polo e ID. Cross.

De esta forma, Volkswagen muestra su liderazgo en ventas de vehículos eléctricos en el total de los nueve primeros meses en Europa.

A partir del próximo año impulsará más todavía su presencia en este mercado con su desembarco en el segmento de coches urbanos, con una oferta de modelos con un precio a partir de los 25.000 euros y con hasta 450 kilómetros de autonomía».

La finalización del Plan Moves III en nueve comunidades españolas está generando mucha indecisión a los futuros compradores de modelos eléctricos sobre sí podrán recibir las ayudas.

Volkswagen mantendrá las ayudas, es decir, la marca seguirá adelantando las ayudas, pero espera que esta situación se resuelva para evitar la incertidumbre entre los compradores, ya que actualmente siguen creciendo las listas de espera de particulares que quieren acogerse a las ayudas de sus comunidades.

Volkswagen no solo apuesta por la innovación tecnológica, sino también por acompañar a sus clientes en el proceso de transición, anunciando la creación del Club Volkswagen, una comunidad que ofrece ventajas exclusivas a los propietarios de la marca, y el lanzamiento de un programa de formación personalizada para nuevos usuarios eléctricos.

La marca triplica los pedidos de vehículos eléctricos e híbridos enchufables en España y consolida su liderazgo europeo, con nuevos modelos fabricados aquí, una apuesta por la sostenibilidad y la construcción de su fábrica de baterías en Sagunto (Valencia), que se convertirá en el mayor centro de producción de baterías del Grupo fuera de Alemania. Esta planta suministrará baterías a las fábricas de Martorell, Pamplona y Portugal.