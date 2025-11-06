Kia anticipa la nueva era eléctrica con los modelos EV3 y EV4

La revolución de la movilidad eléctrica tiene nombre propio, y Kia Marcos Automoción lo ha demostrado una vez más en el IV Forum Europeo de Inteligencia Artificial. La marca surcoreana ha participado en el congreso con dos de sus modelos más avanzados, el Kia EV3 y el Kia EV4, dos vehículos que representan la apuesta más decidida de la firma por la innovación, el diseño y la sostenibilidad. Su presencia en este encuentro tecnológico no es casual: ambos modelos encarnan la integración perfecta entre inteligencia artificial, conectividad y movilidad del futuro.

En un entorno donde los datos, la eficiencia energética y la automatización marcan el rumbo de la industria, Kia ha querido situarse en la vanguardia con una propuesta que no solo emociona, sino que inspira. El EV4, con su carácter audaz y rompedor, y el EV3, con su equilibrio entre practicidad y autonomía récord, son el reflejo de una nueva era para la marca. Ambos se desarrollan bajo la filosofía de diseño «Opposites United», que combina contrastes visuales con una coherencia funcional que trasciende la estética: se trata de crear vehículos que emocionen, pero que también sean inteligentes, sostenibles y eficientes.

Kia EV4: el atrevimiento de una nueva era

El Kia EV4 100 % eléctrico redefine lo que significa un turismo eléctrico de gama alta. Con un diseño distintivo y una silueta que llama la atención desde cualquier ángulo, este modelo combina ingeniería de precisión con un enfoque aerodinámico de vanguardia. Disponible en dos tipos de carrocería —una versión Hatchback de 5 puertas y otra Fastback de 4 puertas—, el EV4 ofrece una combinación perfecta entre funcionalidad compacta y espacio confortable, ideal tanto para el uso urbano como para los grandes desplazamientos.

Su interior destaca por la comodidad, la conectividad y la tecnología pensada para el conductor. Cada detalle del habitáculo ha sido diseñado para crear una experiencia envolvente: desde el sistema de infoentretenimiento hasta la gestión inteligente de la autonomía. Con una autonomía eléctrica de hasta 633 km en una sola carga y una carga rápida de 150 kW, el EV4 garantiza libertad total en los viajes largos.

Pero la verdadera innovación del EV4 se encuentra en su capacidad para proteger. El vehículo incorpora funciones avanzadas de asistencia al conductor, sistemas anticolisión, ayuda a la conducción en autovía y asistentes de aparcamiento automáticos. Su tecnología no solo se enfoca en la eficiencia o el confort, sino también en la seguridad inteligente, un valor esencial para Kia.

Kia EV3: eficiencia y autonomía

El Kia EV3, por su parte, es la demostración de que el tamaño compacto no está reñido con la potencia ni con la autonomía. Inspirado en la misma filosofía de diseño, este SUV eléctrico destaca por su estética futurista y por un interior que transmite serenidad y amplitud. Gracias a la Plataforma Modular Global Eléctrica (E-GMP), el EV3 ofrece una conducción estable, silenciosa y ágil, mientras maximiza el espacio interior para todos los ocupantes.

Uno de sus mayores atractivos es su autonomía líder en el segmento, capaz de alcanzar hasta 773 km con una sola carga. Esto lo convierte en el compañero ideal para quienes buscan un vehículo versátil, preparado para viajes largos sin comprometer el rendimiento. Además, su sistema de carga ultrarrápida permite pasar del 10 % al 80 % en tan solo 31 minutos, eliminando cualquier preocupación sobre los tiempos de espera.

En el interior, Kia apuesta por materiales reciclados y ecológicos.| / Rafa Arjones

En el interior, Kia refuerza su compromiso con la sostenibilidad mediante materiales reciclados y ecológicos, mostrando que el lujo también puede ser responsable. Su diseño interior transforma el habitáculo en un espacio moderno y confortable, donde la tecnología se integra de forma natural con la experiencia humana.

En cuanto a seguridad, el EV3 también incorpora un conjunto de sistemas de asistencia de última generación, desde el control de crucero adaptativo hasta el asistente de mantenimiento de carril, todo diseñado para anticiparse a los riesgos y garantizar una conducción relajada y segura.

Tanto el EV3 como el EV4, que puedes probar en cualquiera de los Concesionarios Kia de Marcos Automocion, encarnan una movilidad conectada, segura y emocional, donde la inteligencia no solo reside en los sistemas del vehículo, sino también en su capacidad para adaptarse al conductor y a su entorno.

Kia no se limita a fabricar coches eléctricos; su objetivo es liderar el cambio hacia una movilidad más limpia, inteligente y humana. Con estos dos modelos, la compañía amplía su gama eléctrica y demuestra que el diseño, la tecnología y la sostenibilidad pueden coexistir sin renunciar a la emoción de conducir.