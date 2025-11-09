Más por el mismo precio

Seat ha actualizado el Ibiza y el Arona con pequeños detalles estéticos y mejoras en la presentación y en el equipamiento para seguir compitiendo en el mercado. Mantiene los mismos motores, todos de gasolina y llegan en enero.

El Ibiza es un modelo que lleva cuarenta años en el mercado y seis millones de unidades vendidas y sigue teniendo muy buenas cifras de venta año tras año. El Arona es la versión SUV del Ibiza y conserva los mismos alicientes que su «hermano», que le han llevado a estar entre los SUV más aceptados del segmento B.

En ambos modelos se ha renovado el frontal con unos grupos ópticos más estrechos y con luces full led de serie en toda la gama. El parachoques también se ha rediseñado, y el trasero incorpora nuevos difusores. Las dimensiones no han variado en ninguno de los dos modelos.

El interior se ha actualizado con un salpicadero con materiales blandos en todos los niveles de equipamiento. Hay nuevas tapicerías y en el acabado FR los asientos son más anatómicos con una mejor sujeción lateral y los reposacabezas van integrados en el respaldo.

Ambos modelos están equipados con dos pantallas, una de 10,25 pulgadas para el cuadro de instrumentos y otra que puede ser de 8,25 o 9,2 pulgadas según acabado para el nuevo sistema multimedia con conectividad para Apple CarPlay y Android Auto. Por otro lado la recarga inalámbrica ahora es de 15W y el nuevo equipo de sonido se ofrece con seis altavoces.

En el interior ambos modelos mejoran en calidad, diseño y conectividad. / Información

Hasta 2027 Seat no tendrá una versión microhíbrida que le permitirá contar con la etiqueta ECO de la Dirección General de Tráfico, y que son los vehículos más demandados en el mercado nacional.

Pero hasta entonces mantiene la misma gama de motores, todos de gasolina, y que disponen de la etiqueta C. La gama está compuesta por tres motores de tres cilindros: 1.0 MPI de 80 CV (solo para el Ibiza), 1.0 TSI de 95 CV y 1.0 TSI de 115 CV. Los dos primeros van asociados a una caja de cambios manual de cinco velocidades (exentas del impuesto de matriculación al quedar por debajo del umbral de emisiones de CO₂) mientras que el de 115 CV puede ir con una caja manual de seis marchas o un cambio automático DSG de siete velocidades. Hay otro motor, de cuatro cilindros, 1.5 TSI que rinde 150 CV, que ofrece la función de desconexión de cilindros y que solo está disponible con la caja automática DSG de siete marchas.

Ambos estarán disponibles en tres niveles de acabado, Reference, Style y FR.

Los nuevos Seat Ibiza y Arona ofrecen una conducción ágil y dinámica que, en combinación con los ya conocidos motores, aportan una respuesta rápida y suave.

El Ibiza tendrá un precio desde 14.390 euros con descuento, o por 110 euros al mes con Seat Flex, mientras el Arona estará disponible por 130 euros al mes con la fórmula de financiación Flex, o desde 17.920 euros con descuentos. El lanzamiento está previsto para enero del próximo año, aunque a mediados de diciembre ya empezarán a llegar a los concesionarios.